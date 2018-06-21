Зовсім недавно деякі ЗМІ панікували щодо майбутнього врожаю. Мовляв, половина його загине через посуху. Підігрівали такі настрої прогнози неврожаю в Росії, США, Казахстані, країнах ЄС тощо.
Начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко під час прес-конференції в одному з інформаційних агентств зауважила: справді, на початку червня було охоплено посухою 50% посівних площ. Та нині проблемних залишилася чверть. Решта отримала досить вологи завдяки дощам останніми днями. Інколи вологи було аж занадто багато — на щастя, території, які зазнали злив, граду та шквалів, невеликі. І це типовий літній нерівномірний розподіл опадів.
Критична ситуація щодо посухи зберігається в Запорізькій області, більшості районів Херсонщини, Одещини, Миколаївщини, значній частині Донецької та Харківської областей. Та й тут спостерігається нерівномірність. Зокрема, на півдні й півночі Одеської області дощі пройшли, у центральних районах — ні. Вони впливатимуть на розвиток пізніх культур, урожай ранніх колосових уже сформовано.
Катастрофи нема, наголошує Тетяна Адаменко: урожай отримаємо менший, ніж торік, однак не критично малий. За тих погодних умов, що склалися цього року, ситуація непогана.
Науковець зауважує на тому самому, що й багато фахівців галузі: за погодних умов, що складаються останніми роками, до 80% посівних площ України потребують хоч епізодичного зрошення, а в деяких районах південного сходу воно потрібне систематично. За такої умови велика кількість тепла — на благо, воно дає змогу вирощувати більше культур, зокрема пізньостиглих. Оскільки з таким теплом, як зараз, спостерігається прискорений розвиток рослин, то пізньостиглі визріють раніше, ніж їм завдадуть шкоди осінні приморозки.
На жаль, це не стосується овочів, які називаємо борщовим набором. Вони, зауважує Тетяна Адаменко, потребують для нормального розвитку певних температурних режимів. А ґрунт за нинішніх погодних умов у середині дня нагрівається до 55—68 градусів. Тож огірки не ростимуть чи засохнуть. Для нормального розвитку моркви, картоплі, буряків, плоди яких у ґрунті, температура на глибині 10 см не може перевищувати 20 градусів. Натомість в середньому по Україні 25—29, а в деяких областях і вища. Тобто, констатує фахівець, це не сприятиме здешевленню овочів.
Але зі зміною погодної ситуації все може змінитися: це культури, які мають здатність відновитися. Остаточний прогноз буде оприлюднено наприкінці червня. Зокрема очікується зміна погоди через холодний фронт, що надійде до нас із Західної Європи і принесе зниження температури та рясні опади — щоправда, нерівномірно на території України.
Але вже зараз зауважимо: внутрішнє споживання зернових в Україні не набагато перевищує 20 мільйонів тонн, тоді як звичний для нас урожай — близько 60 мільйонів. Природний катаклізм, через який Україні не вистачило б хліба для себе, важко уявити.