Протягом 2021 року територіальні громади Полтавської області активно долучилися до реалізації проєкту Міністерства цифрової трансформації України «Інтернет-субвенція». У його межах до швидкісного інтернету вперше під’єднали майже 180 сіл у більш ніж 30 громадах області. Доступ до мережі отримали 460 соціальних закладів області. Згідно із планом, вони отримають безплатний швидкісний інтернет до кінця цього року. На реалізацію проєкту Полтавщина отримала 40,5 мільйона гривень субвенції.

Стирають грань між містом і селом

Основні напрями цифрової трансформації Полтавщини визначено в регіональній програмі інформатизації «Цифрова Полтавщина» на 2021—2023 роки та Стратегії розвитку Полтавської області на 2021—2027 роки. Про це розповів заступник голови Полтавської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку Ігор Панченко. За його словами, однією з перших на Полтавщині розпочали цифровізувати освітянську галузь. На цей час усі школи області під’єднано до платформи «Всеукраїнська школа онлайн».

За сприяння міністерств цифрової трансформації та освіти і науки полтавські педагоги у межах проєкту «Ноутбук кожному вчителю» отримали майже 2,5 тисячі гаджетів. У приблизно 170 закладах загальної середньої освіти запровадили електронні журнали та щоденники. В області здійснюють пілотне впровадження інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи у профільних ліцеях, спеціалізованих закладах освіти інтернатного типу та професійних навчальних закладах.

Полтавщина бере участь у проєкті Мінцифри «Дія. Цифрова освіта». У його межах 59 сільських бібліотек у восьми громадах області отримали 150 одиниць комп’ютерної техніки. У 60 громадах працюють майже 380 хабів цифрової освіти.

Жителі Полтавщини активно вдосконалюють цифрові навички. Тест на цифрову грамотність успішно склали понад 30 тисяч полтавців. Здебільшого це вчителі, медики, державні службовці. Понад тисяча працівників територіальних громад прослухали освітній курс «Основи кібергігієни».

2021 року в усіх сільських амбулаторіях Полтавщини запровадили телемедицину. Для цього раніше закупили майже 340 комплектів обладнання та провели навчання кількасот лікарів. У середньому щомісяця послугою користується майже 100 жителів області. Полтавщина за підтримки Мінцифри однією з перших запровадила е-лікарняний. Тамтешні лікарі створили майже 270 тисяч електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. У закладах рододопомоги створено та підписано майже 7800 електронних висновків про народження дитини.

Усі заклади рододопомоги Полтавщини отримали ноутбуки, завдяки яким батьки новонароджених можуть оформити державну комплексну послугу «єМалятко» онлайн. Техніку закупила Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа».

Можливостей стає більше

Стратегія розвитку Полтавської області на 2021—2027 роки передбачає підвищення якості надання адміністративних послуг. На цей час у краї функціонують 47 центрів надання адміністративних послуг, 52 віддалені робочі місця і три територіальні підрозділи. У 23 з них можна сплатити адміністративний збір безготівково.

В області реалізують проєкт «єМалятко». Цю державну комплексну послугу запровадили у 30 відділах ДРАЦС, 11 закладах рододопомоги та 19 ЦНАПах. Торік батьки скористалися нею майже 3800 разів.

2021-го в межах програми Мінцифри «Субвенція ЦНАП» Решетилівська громада отримала кошти на будівництво нового ЦНАПу (Дія.Центру); Глобинська, Миргородська та Пирятинська — на придбання обладнання для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів; Великорублівська (колишній Котелевський район) — на облаштування меблями та комп’ютерною технікою. У селищі Нові Санжари запрацював перший в області Дія.Центр. Його збудували в межах програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні ULEAD.

Торік в області розпочали роботу два центри Дія.Бізнес: у Полтаві та Кременчуці. Дія.Бізнес — це ініційований Міністерством цифрової трансформації України національний проєкт із розвитку підприємництва.

Стратегія розвитку області на 2021—2027 роки передбачає і перехід Полтавщини в режим роботи без паперу. Нині всі структурні підрозділи Полтавських ОДА та РДА працюють у системі електронного документообігу.

Не залишаються осторонь і громади області. Більшість їх підключилися до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Завдяки цьому їм вдалося скоротити витрати бюджету і підвищити ефективність та оперативність прийняття управлінських рішень. Понад 80 ЦНАПів, їхні територіальні підрозділи та віддалені робочі місця забезпечено програмними комплексами авторизації центрів надання адміністративних послуг.

Щоб жителі області могли декларувати місце проживання онлайн, всі тамтешні громади підключили до Єдиного державного демографічного реєстру. 36 громад уже оцифрували всю інформацію про реєстрацію громадян. В ОДА сподіваються, що максимум через півроку це зробить решта.

445 організацій різних форм власності Полтавщини долучилися до проєкту Мінцифри «Дія.QR», який дає змогу організаціям та установам приймати електронні документи.

Цьогоріч на Полтавщині реалізовуватимуть розпочаті торік проєкти. Підключатимуть заклади соціальної інфраструктури до швидкісного інтернету, розбудовуватимуть мережі центрів надання адмінпослуг у громадах із населенням понад 10 тисяч, відкриватимуть нові Дія.Центри, збільшуватимуть потужності та встановлюватимуть додаткові вузли відеоспостереження в межах проєкту «Безпечна Полтавщина». Упроваджуватимуть у громадах електронний документообіг, підвищуватимуть рівень цифрових навичок жителів, упроваджуватимуть державні та обласні електронні сервіси, цифровізуватимуть освіту, медицину, транспорт та інші галузі.