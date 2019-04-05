Північноатлантичний альянс планує розширити масштаби своєї діяльності в регіоні Чорного моря. НАТО збирається вжити спеціальних заходів для захисту вільного проходу Керченською протокою та Азовським морем українських кораблів. Таку заяву зробила представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон під час прес-конференції у Вашингтоні, де цими днями проходить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу з нагоди 70-річчя з дня створення організації.

За словами Кей Бейлі Гатчісон, главам МЗС держав-членів НАТО під час зустрічі представлять пакет заходів, які мають на меті створити гарантії для вільного проходу українських суден. «Цей пакет передбачає поліпшення спостереження та нагляду зокрема з повітря, а також збільшення кількості суден НАТО у Чорному морі заради гарантування безпечного проходження протоки українськими суднами», — наголосила американська дипломатка.

Вона зазначила, що з огляду на розміщення Росією зброї в окупованому нею українському Криму збільшення уваги НАТО до Чорноморського регіону гарантуватиме безпеку навколишнім країнам, серед яких Україна, а також причорноморським країнам-членам ЄС. «Ми шукатимемо способи розширити свою діяльність у всьому Чорноморському регіоні», — запевнила постійна представниця США при Альянсі, нагадавши, що проти Росії вже запроваджено міжнародні санкції за агресію щодо України.

Ці дії НАТО можуть стати фактично першою конкретною відповіддю світової спільноти на дії Росії в Керченській протоці, де торік 25 листопада російські прикордонники, застосувавши зброю, затримали три судна ВМС і заарештували 24 українських моряки. Лише через три місяці після відкритої воєнної агресії Кремля ЄС відреагував на це чергове грубе порушення Росією міжнародного права.

На початку березня Брюссель оголосив про запровадження персональних санкцій проти восьми громадян РФ, безпосередньо причетних до нападу на українські кораблі. Такі самі санкції запровадили США, Канада, Австралія. Проте чимало експертів і політиків переконані, що така реакція Заходу слабка і запізніла й не здатна зупинити Володимира Путіна в подальшій ескалації в Чорноморсько-Азовському регіоні. За словами колишнього помічника Держсекретаря США Девіда Крамера, запровадження таких санкцій «добре, але недостатньо», Путін «випробовує Захід на міцність, щоб зрозуміти, як далеко він ще може піти».

Поки що в НАТО не розкривають усіх деталей, як Альянс збирається посилити свою присутність у регіоні Чорного моря, щоб не спровокувати передчасну бурхливу реакцію Росії. Проте прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков уже заявив, що в Москві негативно поставилися до заяви Кей Бейлі Гатчісон. «Ситуація з Керченською протокою і судноплавством там добре відома — відповідно до міжнародного права і міжнародних законів. Позиція РФ вельми послідовна, і вона теж добре відома», — заявив кремлівський глашатай, як завжди, посилаючись на якісь паралельні норми міжнародного права, за яким останні п’ять років Росія окуповує чужі території й веде загарбницькі війни.

А в словах заступника глави російського МЗС Олександра Грушка, який також відреагував на заяву НАТО, вже прозвучала неприхована погроза. «Ми уважно оцінимо ситуацію. Якщо будуть потрібні з нашого боку додаткові військово-технічні заходи, ми їх вживатимемо», — сказав він. Грушко повідомив, що Росія проводить планове оновлення Чорноморського флоту, його надводного, підводного, повітряного й наземного компонентів. «Тому з військової точки зору, ми готові до будь-яких можливих поворотів у військовій безпеці», — пообіцяв російський дипломат.

Він переконаний, що посилення присутності НАТО в Чорному морі не поліпшить ситуації в регіоні й самій організації: «Наші позиції зрозумілі: будь-які дії НАТО в регіоні Чорного моря безглузді з військової точки зору, не зміцнять безпеки ні самого регіону, ні самого НАТО, тільки спричинять додаткові військові ризики».