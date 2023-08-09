Якось узимку біля одного із супермаркетів побачив, як людина в колісному кріслі намагалася заїхати крутим пандусом до приміщення: він то долав кілька обмерзлих метрів, то знову скочувався. На пропозиції допомогти категорично відмовлявся — мовляв, хоче впоратися самостійно. Аж доки підійшов чи то знайомий, чи то сусід, який запропонував купити все, що потрібно. Чоловік погодився, дав гроші і хвилин за десять мав у візку необхідні продукти. Випадок явно нетиповий, тим паче в цьому торговельному закладі пандус невдовзі переобладнали, зробивши його більш пологим.

Але є ще заклади медицини, освіти, культури тощо. Чи всюди враховують потреби людей з обмеженими фізичними можливостями?

Норма, а не привілей

Як наголошує перший заступник голови Сумської ОДА — начальника ОВА Тарас Савченко, поняття безбар’єрності настільки багатогранне, як і самі бар’єри. Останні стають більш складними в умовах сьогоднішнього воєнного стану — наприклад, за офіційною статистикою, лише 2,5 відсотка осіб з інвалідністю у разі повітряної тривоги мають змогу дістатися укриття.

Це лише один штрих до ситуації, а загалом їх сотні. Тож зусилля обласної влади сконцентровано нині на тому, щоб доступність стала нормою, а не привілеєм. Ці нюанси враховують скрізь і завжди, починаючи від будівництва і закінчуючи широким інформуванням про створені можливості безбар’єрної життєдіяльності, вільний доступ до об’єктів освіти, медицини, соціального захисту, культури тощо.

Нещодавно в області презентували «Альбом безбар’єрних рішень», створений ГО «Безбар’єрність» за підтримки німецького фонду міжнародного співробітництва (GIZ) у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Під час засідання обласної Ради безбар’єрності підсумовано зроблене впродовж останніх років, означено вузлові проблеми та шляхи їх розв’язання. І хоч війна триває, увага до осіб з інвалідністю постійна, конкретна і результативна.

На прийом — без проблем

Цю будівлю в Сурогінському провулку обласного центру знають багато жителів Сум і всієї області. Щодня фахівці департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА приймають сотні відвідувачів. І кожному потрібно роз’яснити, конкретизувати, допомогти. Як наголошує його директор Людмила Мусіяка, особливо важливе облаштування вільного доступу цієї категорії жителів краю до приміщення департаменту і його структурних підрозділів у районних державних адміністраціях, міських радах. До фахівців звертаються тисячі земляків з різними проблемними питаннями, тож важливо, щоб вони могли потрапити на прийом без труднощів і отримали допомогу.

За словами начальника відділу пільг та соціального обслуговування населення департаменту Тетяни Марченко, амплітуда звернень широка і розмаїта. Потрапити на прийом до того чи того спеціаліста можна без проблем. Громадян приймають на першому поверсі будівлі, що зручно для маломобільних людей. На вхідних дверях встановлено додаткову кнопку виклику, за допомогою якої можна зв’язатися з приймальнею. Будівлю обладнано рельєфними табличками для відвідувачів із порушенням зору, передбачено окрему кімнату загального користування.

Одне слово, у Сумах — без проблем. Як і в більшості структурних підрозділів РДА та міських рад, яких назагал 27, і скрізь, за винятком одного, створено належні умови для вільного доступу. У структурних підрозділах з питань соціального захисту населення Конотопської, Охтирської, Роменської та Сумської РДА, Роменської, Сумської міських рад біля кабінетів розміщено тактильні таблички з інформацією шрифтом Брайля. Для надання реабілітаційних послуг дітям та особам з інвалідністю діють сім центрів комплексної реабілітації системи соціального захисту населення, що розташовані в 17 будівлях, і всі вони доступні.

У територіальних громадах функціонують 45 установ — надавачів соціальних послуг, із них 11 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 30 центрів надання соціальних послуг та чотири відділення з надання соціальних послуг з догляду вдома.

Усі ці установи розташовані у 64 приміщеннях, з яких 41 доступне, решта 23, на жаль, поки що ні. Однак їх переобладнання триває, і настане час, коли всі вони гостинно відчинять двері.

На контролі у службі зайнятості

Як повідомили в обласній службі зайнятості, з початку року у них на обліку перебували понад тисяча осіб з особливими потребами, зокрема станом на 1 серпня більш як 400. З них майже 150 працевлаштовано. Ще понад 800 отримали профорієнтаційні послуги, 21 залучали до громадських робіт, восьмеро пройшли професійне навчання.

Зазвичай у базі даних 75 — 85 вакансій для можливого працевлаштування цієї категорії шукачів роботи. До уваги беруть насамперед індивідуальні характеристики претендентів, адже останні мають відповідати тим чи тим не тільки професійним, а й фізичним вимогам.

Невід’ємна складова — надання інформаційних та консультаційних послуг, психологічної підтримки, запрошення до участі в семінарах, ярмарках вакансій, зустрічах із працедавцями тощо. Через центр зайнятості можна долучитися до отримання мікрогрантів на створення чи розвиток власного бізнесу за проєктом «єРобота», ваучера на навчання тощо. Такий комплекс послуг сприяє залученню означеної категорії громадян на ринок праці, щоб вони знаходили не тільки роботу, а й соціальну підтримку та захист.

Щоб дух оздоровлював тіло

З-поміж розмаїття форм роботи фізкультурно-спортивна діяльність, завдяки чому особи з інвалідністю долучаються до здорового способу життя, участі у змаганнях з різних видів спорту. Іншими словами, завдяки здоровому духу вони оздоровлюють власні тіла.

Як повідомили в управлінні містобудування та архітектури Сумської ОДА, впродовж останніх двох років проведено інвентаризацію 2758 об’єктів спортивної інфраструктури, за результатами якої оновлено паспорти спортивних споруд області, уточнено їх технічний стан та рівень доступності, отримано акти на списання споруд, не придатних для подальшого використання. Та їх небагато, а переважна частина щодня слугує всім охочим.

Задля фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю проведено близько пів сотні відповідних заходів, у яких взяли участь тисячі прихильників різних видів спорту — футзалу, футболу, шахів, пауерліфтингу, дартсу, легкої атлетики, плавання тощо.

Багатьох шанувальників фізкультури і спорту збирають Охтирський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, інклюзивно-ресурсний центр надання соціальних послуг Великописарівської селищної ради Охтирського району, спортивний клуб інвалідів «Фенікс» у Лебедині, Сумський регіональний центр «Інваспорт», десятки інших, що розташовані в різних куточках Сумщини.

Справжньою подією для осіб із порушенням слуху стали малі дефлімпійські «Ігри патріотів», участь у змаганнях з легкої атлетики та плавання в межах Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», інші турніри. І не важливо, хто яке місце посів, бо сама причетність до таких подій — уже нагорода за стійкість і мужність.

Проте невирішені питання є, і кожне потребує фінансів, грамотного розв’язання, професійності. Це стосується підключення закладів культури до широкосмугового доступу до інтернету, придбання програмного забезпечення. Але є головне — бачення проблем і шляхи їх розв’язання, на чому і зосереджені сьогоднішні зусилля обласної влади та всіх, від кого це залежить.

ДОВІДКА «УК»

Нині на Сумщині перебувають на обліку 63 351 особа з інвалідністю, з яких 3,9 тисячі діти, 25,1 тисячі — з порушеннями опорно-рухового апарату. З них майже 2,5 тисячі, зокрема понад 300 дітей, користуються колісними кріслами.