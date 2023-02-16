Нині це одночасно і питання якості життя, і питання виживання

Попри війну триває реалізація Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року — уряд розробив План заходів її впровадження на 2023—2024 роки. Учора його затверджено на засіданні Ради безбар’єрності. Учасники засідання також обговорили план реалізації стратегії за попередні роки та флагманські проєкти міністерств.

Під час заходу перша леді Олена Зеленська наголосила, що безбар’єрність — це питання виживання та питання якості життя водночас.

«За цей рік всі ми відчули фізичні бар’єри війни. Майже кожен стикався з евакуацією, всіма складнощами вокзалів, транспорту, високих поверхів. І всі ми відчуваємо безліч невидимих бар’єрів війни. Це може бути брак інформації, неможливість працювати чи вчитися, економічна невпевненість», — зазначила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав: «Повномасштабна війна росії проти України стала для нас викликом у багатьох сферах. Зокрема й у побудові безбар’єрного середовища. Але ініційована першою леді Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні реалізується, і ми маємо синхронізувати стратегію з реаліями сьогодення», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль підкреслив, що безбар’єрність стала наскрізним принципом роботи уряду та кожного міністра. За його словами, на основі вдосконаленої системи моніторингу буде забезпечено вчасне інформування про перебіг реалізації стратегії та можливість оперативно реагувати на зміни.

Прем’єр-міністр подякував представникам громадянського суспільства, експертного середовища та бізнес-асоціацій, які активно долучаються до обговорень і надають свої пропозиції.

«Стратегія та план заходів забезпечать рішучий рух до створення безбар’єрного середовища в Україні», — висловив упевненість Денис Шмигаль.

Ілюстрація дружнього середовища

Безбар’єрність — це філософія суспільства без обмежень. Це про готовність створювати середовище, у якому буде комфортно всім. А тим, хто до цього готовий, стане у пригоді Альбом безбар’єрних рішень. У січні цього року було презентовано всі його розділи.

Перший розділ альбому (про доступні ґанки та подвір’я) з’явився наприкінці 2021 року. Після повномасштабного вторгнення рф його адаптували до умов воєнного часу. Три нові розділи посібника, які присвячено вуличній інфраструктурі, громадському простору, громадським будівлям та спорудам, теж враховують нові реалії. Альбом — це практичний посібник, який на прикладах ілюструє, як міське середовище може бути дружнім до різних груп населення.

Нині, як ніколи раніше, очевидно, що всім нам, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, потрібні рівні можливості — щоб виїхати з небезпечних територій, спуститися в укриття, вчасно отримати доступ до послуг, працевлаштуватися тощо.

«Маломобільні групи населення ризикують життям більше за інших. Бо навіть шлях до порятунку для них небезпечний. Ця війна показала нам, наскільки безбар’єрність — не формальність. Від архітекторів і будівельників залежить, яким буде простір навколо наших людей — тих, хто із протезами чи на кріслах колісних, тих, хто має порушення зору чи ментальні порушення, навколо літніх людей, мам із дітьми, навколо всіх нас, бо насправді нікому не потрібні перешкоди. Їх і так багато створила війна. Принципи безбар’єрності мають з’явитись у навчальних програмах вишів. І не лише профільних. Бо всі ми, незалежно від професії, маємо бачити за всіма нашими справами передусім людей і як можна полегшити їхнє життя», — наголошувала Олена Зеленська під час презентації.

Зробити краще, ніж було

Перша леді акцентувала, що, відновлюючи країну, маємо робити її кращою, ніж вона була, враховуючи принципи безбар’єрності.

«Під безбар’єрністю розуміється те, що нема перепон для людини будь-яких статі, віку, в будь-якому фізичному стані — перепон для комфортного життя, розвитку, освіти, роботи. Кожна вулиця, кожна будівля мають бути зручними для всіх громадян», — каже вона.

Загалом наша країна почала розвивати безбар’єрність іще до повномасштабного російського вторгнення. У 2020 році Президент України підписав указ про забезпечення створення безбар’єрного простору в країні, ухвалено Національну стратегію безбар’єрності, з’явилася Рада безбар’єрності при Кабінеті Міністрів.

Уже набули чинності оновлені державні будівельні норми зі створення безбар’єрного простору в Україні, затверджені Мінрегіоном у 2021 році (ДБН «Інклюзивність будівель і споруд»). Ці буднорми оновлено з урахуванням найкращого європейського досвіду, вони встановлюють сучасні вимоги доступності, що відповідає нацстратегії безбар’єрності. А Міністерство внутрішніх справ разом з експертами розробило проєкт автошколи для людей з інвалідністю, що дасть їм змогу пройти навчання у спеціалізованих закладах, скласти іспити й отримати водійське посвідчення. Реалізацію ініціативи заплановано на 2023 рік.