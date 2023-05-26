Безпека. Максимум очного навчання там, де це можливо. Доступність. Відбудова зруйнованого. Продовження реформи Нової української школи. Саме на таких п’яти пріоритетних напрямах, за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністерства і обласні військові адміністрації мають зосередитися під час підготовки до наступного навчального року.

«Ми зіткнулися з небаченими викликами: руйнування освітньої інфраструктури, масове переміщення дітей всередині країни та за кордон, термінова потреба в укриттях, знищення росіянами української освіти на тимчасово окупованих територіях та багато іншого. Мусимо реагувати на це щодня в режимі 24/7, бо йдеться про майбутнє України, її людський капітал, здатність відновитися та розвиватися далі», — наголосив очільник уряду під час наради про завершення 2022/23 навчального року та підготовку закладів освіти до 2023/24.

Прем’єр-міністр акцентував на необхідності створення надійних споруд цивільного захисту при кожному закладі освіти, щоб не покладатися на наявність укриттів поблизу.

«Уряд уже спрямував до місцевих бюджетів субвенцію в розмірі 1,5 мільярда гривень на облаштування безпечних умов у школах. Важливо простежити за ефективним використанням коштів. Наявність споруд цивільного захисту дасть нам змогу відновити очне навчання й досягнути вищої якості освітнього процесу.

Прагнемо, щоб закладів освіти, які надають освітні послуги в очному режимі, було більше. Продовжуємо курс на цифровізацію освіти та зберігаємо дистанційну форму там, де є загроза життю і здоров’ю дітей», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що в очному форматі працює 36% шкіл, 29% — в режимі онлайн та 35% — у змішаному форматі. Майже 75% шкіл забезпечено укриттями.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що безпека в навчальних закладах — завжди на особливому контролі міністерства.

«МВС та поліція докладають усіх зусиль для забезпечення охорони, відеоспостереження, обладнання «тривожними кнопками». Державна служба з надзвичайних ситуацій стежить за укриттями цивільного захисту та їх оснащенням. МВС спільно з МОН підготувало зміни до постанови щодо зарахування закладів освіти всіх форм власності до системи охорони поліції, зокрема обладнання камерами спостереження, пультами охорони тощо. Паспорт безпеки буде поширено на всі освітні заклади в Україні.

За закладами освіти закріплено відповідального поліцейського та рятувальника. Вони стежать за безпекою та проводять профілактичні заходи для запобігання правопорушенням серед дітей, нещасним випадкам і травмуванню. Додатково наші фахівці проводять заняття в інтерактивних класах безпеки, кількість яких постійно збільшуємо. Нині функціонують 584 класи. Уже понад рік МВС упроваджує пілотний проєкт «Спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі», — цитує його слова пресслужба МВС.

Ігор Клименко каже, що багато вже зроблено, але великої уваги ще потребують питання встановлення засобів охорони, стану пожежної безпеки, нестачі власних захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти. І їх слід якнайшвидше врегулювати, бо це безпека дітей.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив МОН, Мінінфраструктури, Агентству з питань відновлення розробити й затвердити єдині параметри облаштування сховищ у всіх закладах освіти та провести ревізію наявних укриттів. МОН і обласним військовим адміністраціям доручено вжити заходів для вдосконалення наявної мережі закладів освіти та визначення тих закладів, які в умовах воєнного часу можуть здійснювати навчальний процес за очною формою. МОН та ОВА мають і надалі нарощувати фонд захисних споруд та поліпшити стан під’їзних шляхів до закладів освіти.