Головна тема розмови — гарантії безпеки для України.

«Вони мають бути реальними — на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність», — наголосила очільниця уряду.

За словами Прем’єр-міністра, справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Держава має зберегти потенціал Збройних Сил і водночас розвивати власну промисловість. Серед пріоритетів — повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому.

Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях.

«Неприпустимо, щоб їхній видобуток або торгівля було легалізовано», — зазначила Юлія Свириденко.

Особливий акцент зробили на питаннях виробництва та застосування безпілотних систем, які змінюють хід війни.

Прем’єр-міністр подякувала генералу Келлогу за чітку підтримку України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.