Сполучені Штати залишаються надійним партнером України у фінансовій підтримці, відновленні та санкційній політиці щодо держави-агресора. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з міністром фінансів США Джанет Єллен, який відбувся за підсумками зустрічі в межах робочої поїздки української делегації до Вашингтона.

Глава уряду подякував Сполученим Штатам за безпрецедентну підтримку, особливо нові санкції проти росії, в які входять понад 120 компаній і фізичних осіб, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Принципово важливо, що до цього пакета внесено осіб, які сприяли ухилянню від санкцій. Підтримуємо внесення до санкційного пакета осіб, пов’язаних з росатомом, і закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі росії», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що механізм price cap на російську нафту демонструє ефективність: нафтогазові доходи росії в першому кварталі цього року обвалилися. Він закликав до подальшого зниження price cap, щоб позбавити росію можливості фінансувати криваву агресію.

Прем’єр-міністр схвалив наміри адміністрації Сполучених Штатів збільшити фінансову підтримку нашої держави до вересня цього року і висловив упевненість, що США будуть лідерами у процесі відбудови України.

«Ми виграємо в цій війні, мир буде відновлено, відбудуємо нашу економіку та інфраструктуру. Це буде найкращим свідченням сили демократії, міжнародної солідарності, верховенства права, інклюзивності та соціальної справедливості. Переконаний, що США й надалі відіграватимуть провідну роль у цьому процесі», — сказав Денис Шмигаль.

Розраховуємо на «план Маршалла»

Країна платить величезну ціну за стримування імперських амбіцій росії й тому може розраховувати на новий «план Маршалла», який відбудує і трансформує нашу економіку. Про це говорив Денис Шмигаль, виступаючи на Форумі партнерства США та України, який організувала Американська торгова палата спільно з адміністрацією США.

«Ми сповнені рішучості не лише вийти із цієї війни переможцями, а й бути повністю інтегрованими у глобальні ланцюжки доданої вартості і створити можливості для українських та іноземних компаній процвітати від ведення бізнесу в Україні та з Україною. Ми відбудовуватимемо найкраще за принципом build back better. Приватні іноземні інвестиції, особливо зі Сполучених Штатів, закладуть основу для такої трансформації», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив перспективність інвестицій у такі галузі, як енергетика, оборонно-промисловий комплекс, аграрний сектор, ІТ, видобуток критичної сировини, будівництво нової інфраструктури та нового житла.

«Україна пропонує чотири основні джерела фінансування Плану відновлення: конфісковані російські кошти в Україні та світі, кошти міжнародних партнерів, зокрема міжнародних фінансових організацій, безпосередньо кошти з державного бюджету України, а також кошти донорів та приватного сектору. Дуже важливо, щоб саме конфісковані російські суверенні кошти стали основним ресурсом для відбудови», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду нагадав про пропозиції України створити спеціальний компенсаційний механізм та ухвалити відповідне національне законодавство, яке дозволить конфіскувати заморожені приватні та суверенні російські активи. Також Денис Шмигаль висловив сподівання на лідерство США у цьому питанні.

Під час панельної дискусії за участі заступника радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майкла Пайла, генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герта-Яна Купмана та президента Німецького фонду Маршалла Хізер А. Конлі, яка відбулася в межах Форуму партнерства США та України, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що швидке відновлення нашої країни істотно залежить від того, як швидко розвиватиметься приватний сектор, а для цього необхідні значні іноземні інвестиції.

«Успіх зусиль з відновлення потребуватиме міцної та тривалої співпраці уряду України із приватним сектором. Я переконаний, що масштабні інвестиції стануть одним з головних компонентів відновлення, основою «плану Маршалла» для України. А наші партнери можуть запропонувати бізнесу страхування інвестицій від воєнних ризиків», — цитує слова свого очільника Міністерство фінансів.

Сергій Марченко закликав іноземний бізнес інвестувати в Україну й запевнив у готовності українського уряду співпрацювати: «Ми розуміємо, що маємо запропонувати інвесторам сприятливі умови, за яких приватний сектор почуватиметься впевнено та в безпеці, над чим уряд вже активно працює».

Платформа донорів дасть результати

На полях весняних зборів групи Світового банку та МВФ у Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

«Рік тому в офісі МВФ ми домовлялися про шляхи фінансової підтримки України. Говорили про 5 мільярдів доларів щомісячної бюджетної підтримки. За цей час ми не лише успішно пройшли складний фінансовий рік, а й маємо тепер велику програму на наступні чотири роки обсягом 15,6 мільярда доларів. Дякуємо та цінуємо цю допомогу», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили реалізацію реформ та подальший рух до відновлення і розвитку. Прем’єр-міністр зауважив, що Україна потребує для швидкого відновлення цього року 14 мільярдів доларів. У цьому контексті, за його словами, важлива подальша робота в межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

«Ця платформа — один з найкращих інструментів взаємодії. Дякуємо за лідерство в її створенні. Упевнені, що платформа дасть нам позитивні результати в усіх сферах: фінансуванні бюджетного дефіциту, відновленні, конфіскації заморожених російських активів, які й стануть основним джерелом для відбудови України», — підкреслив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр додав, що завдяки МВФ та країнам G7 Україна отримає доступ до 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»