Кажуть, ніщо так не псує відпочинок, як підготовка до нього. Ми звикли залишати на останній день купу недороблених справ, щоб уже в аеропорту йорзати, перебираючи все в пам’яті. А потім кілька днів відпустки витрачати на те, щоб налаштуватися на відпочинок. Утім, не так образливо, якщо це відбувається на власній дачі. А якщо на омріяному закордонному узбережжі, аби потрапити на яке, ви самовіддано працювали протягом року?

Сонячна життєдайна Іспанія чекає туристів на пляжах Середземного моря, гірськолижних курортах і на Канарах. Розваги й пам’ятки від Мадрида до Тенеріфе, від Далі до Гауді, від «Реала» до «Барселони» — це все перлини Піренеїв. Іспанія нині один з найпопулярніших напрямків, стверджують туроператори. Країну шенгенської зони торік відвідали майже 90 тисяч українських туристів. Порівняно з 2015 роком кількість відвідувачів з України збільшилася в 1,5 раза.

За оцінками туроператорів, цьогоріч на іспанському узбережжі побувають понад 100 тисяч наших співгромадян. Тим більше що витрати на цю поїздку порівнянні з вартістю відпочинку в Україні.

Вітчизняні представники туристичної індустрії підготували чимало цікавих і гнучких пропозицій для тих, хто не спокусився на безвізові Туреччину і Єгипет, надавши перевагу безпеці. А що не у всіх, хто купує тур, відкрито візу, то істотно спростити життя покликані візові центри. Тобто компанії-посередники, найняті консульством для збирання й первинного оброблення документів заявників і для видачі вже готових документів. Як правило, вони мають розгалужену мережу представництв у регіонах, щоб люди не їздили до Києва, а подавали документи ближче до дому. Запоріжжя, Дніпро, Вінниця — жителі цих та десятка інших обласних центрів вже звикли до європейського сервісу в отриманні віз.

Цього року їм доведеться все-таки поїхати до столиці чи інших міст. Із грудня візові заяви від імені посольства Іспанії в Україні приймає маловідома в нас, але амбітна компанія, що запропонувала найвигідніші умови на тендері. І справді, якщо незабаром нас чекає безвізовий режим, навіщо посольствам європейських країн платити більше за послуги візових центрів? Переможець завзято розпочав побудову власної регіональної мережі. Набирають персонал до відділень, зроблених у стилі мінімалізму, у Львові, Одесі та Харкові.

У новому приміщенні візового центру в Києві ще пахне ремонтом. Невеликий штат співробітників, які поки що по консультації спрямовують відвідувачів на сайт, і… часом не працює ксерокс. Але це тимчасово. Тим більше що кількість заявників у зв’язку з низьким сезоном також невелика. Імовірно, що до початку веселих іспанських фестивалів, які стартують у березні, все налагодиться.

Подейкують, що оператори, аби перестрахуватися, рекомендують клієнтам подбати про підготовку всіх необхідних документів заздалегідь. Якщо візу роб-лять за тиждень, то краще подати документи за 2—3 тижні до поїздки.

Негативний досвід є. Іспанські візові центри торік лихоманило кілька місяців. На початку жовтня іспанці пропонували претендентам подавати документи просто в консульство. Але, напевно, зіткнувшись із потоком заяв, вирішили знову працювати через візові центри. Щоправда, змінили фірму-посередника. Перехід був болісним. Певний час працював лише київський офіс нової компанії. Сайт не оновлювався. Тож чимало потенційних туристів із регіонів мали проблеми з перерахуванням грошей за консультаційні послуги та консульський збір. Знову доводилося їхати до Києва, щоб подати документи.

Нещодавно в одному з українських ТО-масовиків turprofi.com.ua повідомили, що саме тепер вирішують, чи є сенс ставити велику кількість чартерних програм до Іспанії на літо, особливо з регіонів.

«Якщо раніше в Харкові без проблем можна було робити туристам багато віз, то нині з цього приводу сумніваємося. Думаємо, чи варто ризикувати польотними програмами. Аби не довелося ганяти порожні літаки», — діляться думками фахівці компанії.

Там додають, що донедавна Іспанія була однією з найбільш лояльних у візовому плані країн. Тому минулий літній сезон характеризують як дуже вдалий.

Українці нині в очікуванні безвізового режиму з Євросоюзом. Як відомо, коли очікуване стане реальністю, з полегкістю зітхнуть лише власники нових біометричних паспортів, які прагнуть подорожувати і відпочивати. Тож з настанням візової лібералізації послуги візових центрів все одно будуть актуальними для тих, хто хоче навчатися чи працювати в Європі, а то й влаштовувати особисте життя. Тому зважати на те, чи комфортно клієнтові отримувати візовий сервіс за власні гроші, таки доведеться.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»