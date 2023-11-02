Національну програму з популяризації англійської мови в Україні ініціював Президент Володимир Зеленський, а координуватиме її Міністерство цифрової трансформації у співпраці з Міністерством освіти і науки й Міністерством культури та інформаційної політики.

Запорука реалізації реформ

«Наш план — впровадити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови, відкриту для кожного», — сказав Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль під час презентації національної програми з популяризації англійської мови в Україні. Він зазначив, що інтеграція в єдиний мовний простір, де мовою міжнародного спілкування є англійська, — запорука реалізації реформ та процесу вступу України в ЄС. Програма буде відкрита для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів. «Усе розпочинається з держслужбовців. Нині в Україні володіння англійською мовою обов’язкове лише для держслужбовців категорії «А». Але вимога часу — щоб усі керівники послуговувалися англійською на рівні не нижче ніж B2. Від цього залежить якість управління та успіх усіх реформ», — наголосив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр­-міністр, обмін досвідом та ідеями за допомогою англійської мови — найкращий шлях до порозуміння і започаткування нових бізнес­проєктів. Глава уряду наголосив, що українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова, на його думку, буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей. «Уже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах», — зазначив Денис Шмигаль. За словами Прем’єр-­міністра, англійська мова відкриває доступ до нових можливостей у глобальному просторі. Вона виведе взаємодію з іноземними партнерами на якісно новий рівень, а також спрощує уніфікацію з ЄС стандартів, норм і правил. Прем’єр-­міністр нагадав, що Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні». Він офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.

Говорити на рівних

За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 88% опитаних вважають, що українці мають обов’язково вивчати англійську мову. Окрім того, трансформація статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні — це важливий крок до членства в ЄС, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу, науки, освіти інновацій та органів влади.К

«Президент назвав конкретну мету для ВВП України — трильйонна економіка. І наше завдання — збільшити доходи країни в понад п’ять разів. У нас мають створюватися інноваційні компанії з великою доданою вартістю, що коштуватимуть мільярди. Їх створюють люди, які швидко навчаються, здобувають знання й розвивають навички. Один із кроків для досягнення цієї мети — знання англійської мови. 56% українців хочуть підвищити рівень володіння іноземною мовою. Програма Future Perfect стане одним з драйверів змін на цьому шляху. Щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою, обмінюватися досвідом та ділитися інноваційними ідеями», — підкреслив Михайло Федоров, віцепрем’єр-­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації.

Програма Future Perfect передбачає продукти та сервіси, що допоможуть вивчити англійську у зручному й доступному форматі. Перші з них — платформа Empower та платформа для вивчення мов Promova.

«Наша глобальна мета — посилити Україну, українців і все українське, зокрема, за рахунок виходу на глобальний ринок. Англійська мова — один з необхідних для цього інструментів. Нині 49% опитаних українців не мають жодних навичок з англійської мови. І це вказує на те, що майже половина опитаних громадян втрачають додаткові можливості, які можна було б використовувати як для особистісного розвитку, так і для розвитку держави. І цей пробіл можна заповнити, зокрема, завдяки змінам в освіті. Тож держава сприятиме вивченню англійської мови на всіх рівнях освіти і в будь­якому віці, починаючи від дошкільнят», — зазначив під час презентації міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Платформа для вивчення мов з персоналізованим підходом Promova пропонує українцям Premium­-доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн­платформа для вивчення англійської Empower від Кембриджського університету доступна для українських викладачів та студентів.

«Функціонування англійської як мови міжнародного спілкування в Україні має бути врегульовано на державному рівні. Тому МКІП у співпраці з іншими відомствами розробило відповідний проєкт закону, який розширить сферу застосування англійської мови та створить умови для її опанування. До того ж ухвалення цього закону посилить нашу культурну дипломатію та допоможе просувати Україну у світі, створивши можливості творчого розвитку для наших митців», — заявивКт.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Результати дослідження від British Council показують, що вчителі англійської мови мають дуже високий рівень володіння нею: понад 90% з них мають рівні CEFR B2 або C1. Саме викладачі задають планку для основи, на якій створюватимуть інновації та мовну політику в майбутньому.

Мовна програма допоможе розширити застосування англійської в публічних сферах суспільного життя, стимулювати вивчення мови для кожної з груп — освітян, держслужбовців, підприємців, громадян та органів місцевого самоврядування. Це допоможе створити сприятливий мовний клімат для всіх, хто живе та працює в Україні.

«Прагнення українського народу зрозумілі: подальша інтеграція в Європу, відновлення своєї економіки, відбудувати краще, ніж було, і впроваджувати важливі реформи. Поліпшення рівня розуміння та використання англійської мови важливе для досягнення цих пріоритетів», — вважає Теодора Делл, в.о. директора Місії USAID в Україні.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ, Міністерство цифрової трансформації України