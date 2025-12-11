Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, уряд ухвалив рішення для стабілізації ситуації в енергосистемі та забезпечення людей електрикою

Постійні російські обстріли пошкодили об’єкти генерації, мережі та системи передачі, що спричинило складну ситуацію в енергосистемі України. Для стабільності забезпечення електропостачання для громадян уряд на засіданні минулого вівторка ухвалив певні рішення.

1. Обласні військові адміністрації у дводенний термін мають переглянути фактичні списки об’єктів критичної інфраструктури. Відімкнення не застосовуватимуть до лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих об’єктів залишається безперебійним.

Із переліків буде вилучено споживачів, що не мають критичного значення для функціонування регіонів у нинішніх умовах. Вивільнені обсяги електроенергії спрямовують для побутових споживачів. Контроль за виконанням рішення покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду.

2. Доручили обласним військовим організаціям, органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам забезпечити зменшення неважливого споживання. Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама в центрах міст не є пріоритетними у складній ситуації в енергетиці. Однак вулиці та дороги з підвищеною аварійністю мають залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Перелік таких ділянок визначать МВС та Національна поліція. Пересування людей та безпеки дорожнього руху слід дотримуватися.

Заходи економії не стосуються електроенергії, виробленої на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

3. Доручили Міненерго, Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та ОВА забезпечити повноцінну роботу об’єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів. Проблеми, що перешкоджають відпуску електроенергії в мережі, слід оперативно усунути. Усі наявні когенераційні установки потрібно ввести в експлуатацію. Необхідні рішення Кабінет Міністрів України ухвалив минулого тижня.

4. Уряд дозволив державним компаніям та компаніям із часткою державної власності понад 50% імпортувати електроенергію.Це зменшить навантаження на енергосистему та підвищить стабільність у пікові години. Імпорт здійснюватиметься за погодженням з НЕК «Укренерго».

Коментуючи розпорядження Кабінету Міністрів «Про заходи щодо забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/2026 року», Міністерство розвитку громад та територій наголосило, що документ спрямований на стабілізацію роботи енергосистеми для потреб населення. Рішення дадуть змогу рівномірніше розподілити навантаження на енергосистему, ширше залучати резервні джерела енергії, знизити ризики аварійної роботи мереж та скоротити тривалість відімкнень. Це допоможе країні стабільніше пройти осінньо-зимовий період 2025/2026 років.

«Об’єднана енергетична система України працює в режимі підвищеного навантаження та дефіциту генерації електричної енергії. Ухвалене урядом рішення дасть змогу більш рівномірно розподілити навантаження між регіонами України, підвищити стабільність функціонування ОЕС України в умовах воєнного стану, а також знизити соціальну напругу серед побутових споживачів», — зазначив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Джерело:

Урядовий портал