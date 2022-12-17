«Сьогодні російські терористи вже вдев’яте обстріляли об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. Ми розцінюємо цю терористичну діяльність російського керівництва як чергову спробу вчинити геноцид українського народу», — саме так відкрив учорашнє засідання Кабінету Міністрів глава уряду Денис Шмигаль.

Мобілізуємо допомогу союзників

Прем’єр закликав партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах усього світу. «Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об’єктів. Мають бути сильні та адекватні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України», — наголосив він.

За словами глави уряду, учора наші сили ППО як завжди були на висоті та не дали ворогу занурити нас у темряву. Збито 60 із 76 ракет, за що ми дякуємо захисникам українського неба. Але їм потрібно більше зброї, а енергетикам необхідно більше обладнання.

Адже знову є пошкоджені енергетичні об’єкти — високовольтні підстанції та генерація. Знову спостерігається серйозний дефіцит потужностей в енергосистемі. І нині майже у всій країні застосовуються екстрені відключення.

Прем’єр-міністр зауважив: керівництво держави мобілізує всі зусилля, щоб активізувати допомогу від коаліції наших союзників.

У цьому контексті він назвав важливою подією цього тижня візит української урядової делегації до Парижа. Там відбулися два великі заходи. Ініційована президентами України та Франції конференція «Солідарні з українським народом», а також Форум з економічної стійкості та реконструкції. Крім цього, урядовці мали надважливі зустрічі та комунікації на високому рівні.

«Уже є конкретні результати візиту. Це кредити, гранти, товари, які скоро надійдуть в Україну. Загалом на суму близько 1,5 мільярда євро. Лише за підсумками конференції «Солідарні з українським народом» було залучено близько мільярда євро. Частина — це обладнання, яке буде передано найближчим часом для відновлення енергоінфраструктури», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що підписано угоди на більш ніж 530 мільйонів євро на розвиток цифрової сфери та швидку відбудову інфраструктури.

Спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією підписано меморандум, згідно з яким, є чіткі перспективи отримання найближчим часом 2 мільярдів доларів для проєктів приватних і державних компаній за напрямами: торгового фінансування для українських банків, агросектору та малого і середнього бізнесу.

«Дякую президентові Макрону, народові Франції та всім партнерам за підтримку. Разом ми сильніші, разом переможемо», — наголосив глава уряду.

Потрібно діяти сьогодні

За його словами, під час переговорів у Парижі у фокусі були три теми.

Перша — ядерна безпека.

російські терористи досі загрожують Україні та світу. Вони розташували на Запорізькій АЕС реактивні системи залпового вогню «Град» та ведуть обстріли з території ядерного об’єкта. Вони шантажують, залякують, застосовують фізичне насильство до українських працівників ЗАЕС. Це безпрецедентні дії, яких історія ще не знала.

«Позиція України чітка та незмінна. російські терористи мусять піти з української станції, забезпечивши демілітаризовану 30-кілометрову зону.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв, що незабаром на всі атомні станції приїдуть технічні постійні місії агентства. На ЗАЕС така місія буде розширена. Це знизить ризики деструктивних впливів з боку росії», — констатував Прем’єр.

Друга тема — енергетика.

Домовлено про кредит від ЄБРР для державної компанії «Укренерго». Це 300 мільйонів євро. Частина цих коштів піде на негайне відновлення мережі. Додатково Нідерланди надають нам 70 мільйонів євро гранту на закупівлю високовольтного обладнання.

Крім того, Франція та ЄБРР уклали угоду щодо екстреної фінансової допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро для потреб енергетики та логістики.

«З ініціативи Президента України Володимира Зеленського готуємо масштабну кампанію безкоштовної заміни старих неефективних ламп на LED-освітлення. Тож домовилися, що Єврокомісія закупить для України 30 мільйонів світлодіодних ламп. Ще 5 мільйонів таких ламп додатково надасть Франція. Плануємо замінити разом 50 мільйонів одиниць. У підсумку заощадимо до 10% споживання електроенергії в час пікових навантажень», — наголосив Денис Шмигаль.

На його переконання, енергетична допомога Україні триватиме й надалі. У Парижі щодо цього була однозначна консолідована позиція. Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тисяч малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок. Сподіваємося частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів.

Третя тема — ресурси для відновлення

«Уклали угоду про постачання французьких рейок для Укрзалізниці на суму до 38 мільйонів євро. Фінансуватиме проєкт уряд Франції. Відновимо всі пошкоджені ділянки залізничного сполучення.

Укравтодор підписав меморандум із французькою компанією Matiere. Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 мільйонів євро. росіяни зруйнували та пошкодили 25 тисяч км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше», — підкреслив глава уряду.

За його словами, Україна вкотре наголосила, що відбудова — це не лише про те, що буде завтра, а й про те, як діяти сьогодні.

«Тож з покладанням на власні сили, за підтримки США, Європи та всього цивілізованого світу вистоїмо, пройдемо цю складну зиму, щоб наблизитися до нашої остаточної беззаперечної перемоги», — переконливо акцентував Прем’єр.