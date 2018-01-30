Новенькі гойдалки, гірки, каруселі. Сучасні дитячі ігрові майданчики — нині не дивина для більшості міст. А ось у деяких містах, тим паче селах, їхня поява — свято для малечі. В Апостолівській об’єднаній територіальній громаді Дніпропетровської області з’явилася змога потішити дітлахів подарунками. Адже децентралізація фінансово зміцнила місцеві бюджети.

Завдяки цьому ОТГ змогла співфінансувати (частину коштів надано в межах програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» DOBRE) встановлення чотирьох дитячих майданчиків у місті Апостолове (центр громади) і в селах Широчани та Запорізьке. У Широчанах не було дитячого майданчика, хоч тут аж 80 дітей. Об’єднана громада дослухалася до прохання батьків, які потім разом із школярами допомагали встановлювати його на території навчально-виховного комплексу. Це чудовий приклад того, як громада може працювати на спільну ідею.

Обділених не буде

«Ми спільно визначаємо важливі проекти й реалізуємо їх. Відремонтували 2 садки, 3 школи. До всіх черга поки що не доходить. Створили опорну школу. Є проблеми з наповненням шкіл, але діти вчитимуться в теплих і хороших школах. Ми не закрили жодної, але ступінь деяких понизили. Навіть якщо школа залишиться початковою, вона буде. Зробимо дороги і возитимемо дітей до опорної. Це буде якісна послуга, і дитина буде конкурентною», — розповів на брифінгу в столиці голова Апостолівської ОТГ Станіслав Нігай.

Він додав, що громада робить проїзними дороги, щоправда, поки що не капітально ремонтує, але тепер на 50% в Апостоловому ними можна їздити. «Майже 15 мільйонів гривень вкладено в автошляхи — за рахунок інфраструктурної субвенції й акцизних зборів. У складі ОТГ (перші вибори пройшли ще у жовтні 2015 року) 20 населених пунктів: місто, два селища і 17 сіл. А це 24,4 тисячі жителів. І в селах щороку реалізуємо один-два інфраструктурні проекти. Тому обділених не буде. Частину акцизного збору держава повертає, тож 7,5 мільйона гривень плануємо вкласти в дороги», — каже Станіслав Нігай.

Громада з 2016 року має повноваження державного архітектурно-будівельного контролю. Це дає змогу на місцях контролювати будівельні роботи від «а» до «я», тобто від відведення землі до прийняття забудови в експлуатацію. «До цього треба було їхати у Дніпро, щоб почати чи завершити будівництво. Нині 162 послуги, зокрема й ці, надає наш ЦНАП, відкритий у серпні 2017 року. Маємо досить адміністраторів, тому черг немає», — підкреслює голова Апостолівської ОТГ.

У планах — модернізувати підвідні водомережі, яким по 50—60 років, що спричиняє низьку якість питної води.

Відклали політику

Думають в ОТГ про перспективу. «Аби завтра прийшов інвестор, здійснюємо просторове планування території. Фахівці програми DOBRE долучилися до розроблення стратегії розвитку громади на середньострокову перспективу. Планують створити оптовий ринок. Це не лише ринок, а старт діяльності зі зберігання та переробки. Є й проект «Зелена енергія» — встановлення сонячних батарей. Інвесторів шукали на різноманітних зустрічах, пропонуючи свої території. На жаль, вона в нас депресивна, з ресурсу лише земля. Вільні земельні ділянки й пропонуємо. Нам потрібні робочі місця, адже молодь треба втримувати, і садки та школи відремонтовані мають наповнюватися», — підкреслює Станіслав Нігай.

А на запитання, чи справдилися очікування від децентралізації, колишній сільський голова відповідає так: «Будь-яка реформа йде складно. Не всі хотіли змін, але більшість не воліла тупцяти на місці, тому й проголосувала за нові можливості, які дає реформа. Економічно зміцніли. Але й більше стало зобов’язань. Ми їх не боїмося. Усе прораховуємо, індивідуально підходимо до кожного платника податків. Торік мали 157 мільйонів гривень надходжень, з них 70 мільйонів — власні. Усі підприємці платять податки, дають роботу людям. А депутатів ми попросили відкласти політику і працювати над програмами, які потрібні жителям громади».

Так Апостолівська об’єднана громада йде шляхом розвитку, використовуючи можливості для розв’язання проблем, що надокучали роками.

ДОВІДКА «УК»

Програма DOBRE, яка підтримує реформу децентралізації, стартувала 2016-го, розрахована на 5 років і передбачає бюджет 50 мільйонів доларів. Це і фінансова, і технічна допомога для місцевого рівня, зокрема створення умов для нових ОТГ: управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки, підвищення залученості громадян. Територіально програма охоплює Івано-Франківську, Харківську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську і Миколаївську області.

Нині в Україні 704 ОТГ. У 665 вже відбулися перші місцеві вибори, вони працюють у нових умовах, які забезпечила децентралізація, 39 очікують на рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів.

Якщо у 2014 році доходи місцевих бюджетів становили майже 68 мільярдів гривень, то за підсумками 2017-го — 192 мільярди. Зростає і державна підтримка регіонального розвитку і розвитку інфраструктури об’єднаних громад: якщо у 2014-му було 0,5 мільярда гривень, то у 2016-му — 16,1 мільярда.