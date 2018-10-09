Попри скрутне економічне становище, органічне виробництво в Україні успішно розвивається. За даними Федерації органічного руху України, споживання органічної продукції нашими громадянами у 2017 році у грошовому еквіваленті сягнуло 29,4 млн євро, 2016-го — 21,2 млн. Експорт органічної продукції з України 2017 року становив майже 100 млн євро, а номенклатура органічних продуктів розширилася до 500 найменувань.

Оцінити це різноманіття споживачі можуть під час численних заходів, що проходять у ме­жах всеукраїнської акції «Органічний тиждень в Україні». Організатором акції, яка передбачає торговельні, наукові, освітні, інформаційні заходи, є Федерація органічного руху України за участі найкращих виробників, наукових та навчальних закладів аграрної галузі. Кульмінацією цих заходів став десятий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів, що відбувся 15 вересня у Києві.

Тут варто зауважити: до цього часу вітчизняні виробники не могли належним чином отримати сертифікат, який би засвідчував, що їхня продукція справді органічна. Лише деякі виробники, ті, хто експортував свою продукцію, спромоглися отримати сертифікати країн — покупців цієї продукції. Тому деякі товари, представлені на полицях крамниць, справді мають право називатися органічними і мають відповідний значок — так званий євролисток.

Але, на жаль, крім них, з’я­ви­лося багато спритників, які ліплять на свою продукцію всілякі вигадані ними логотипи «органічний», «біо-», «еко-» тощо. Покупець губиться серед цього різноманіття, не знаючи, які з продуктів справді органічні, і часто втрачає довіру до органічних продуктів взагалі, що доволі сумно.

Утім, невдовзі ситуація має змінитися. Адже нещодавно ухвалено Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», дія якого розпочнеться з 1 серпня 2019 року. Заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева, коментуючи ухвалення закону, зауважила: «Добрий закон — це тільки початок роботи. Він передбачає багато підзаконних актів та інших документів, які треба розробити, прийняти для того, щоб він повноцінно запрацював».

Така робота вже триває у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Зокрема, передбачено створення та набрання чинності нового Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Щоб потрапити до цього реєстру, органи сертифікації повинні отримати акредитацію відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Також запроваджується чіткий механізм державного конт­ролю за діяльністю операторів органічного ринку та органів сертифікації: моніторинг органічної продукції на ринку; перевірка діяльності органів сертифікації; вибіркова перевірка діяльності операторів ринку. За порушення законодавства в галузі органічного виробництва встановлюється відповідальність у вигляді штрафів.

Власники торгових марок, які містять напис «органічний», «біо-», «еко-» тощо, мають право використовувати такі написи протягом 18 місяців з дня набуття чинності закону про органічне виробництво. Після 2 лютого 2020 року використання таких написів можливе виключно за умови наявності чинного сертифіката. Натомість ті, хто його має, отримують право маркувати продукцію знаком затвердженого зразка.

І наостанок додамо: деякі покупці, зокрема ті, хто часто буває за кордоном і знайомий із тамтешніми цінами, зауважують, що в Україні розрив між звичайною (конвенційною) та органічною продукцією значно більший, ніж у країнах ЄС. На це голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов має пояснення: у розвинених країнах виробники органічної продовольчої продукції отримують суттєву державну підтримку, тому їхня ціна — це собівартість виробництва мінус ця підтримка. Натомість ціна вітчизняної органічної продукції представлена фактично у чис­тому вигляді.

Щоправда, 12 областей України затвердили власні програми розвитку аграрного сектору, в яких окремо передбачено підтримку органічного виробництва, але це лише на обласному рівні і за кошти області. А собівартість виробництва органічних продуктів і не може бути низькою. Судіть самі: без добрив, пестицидів та інших хімікатів урожай напевно буде нижчий, отже, витрати на одиницю продукції вищі.

Що поробиш, за здоровий спосіб життя доводиться платити! Втім, за словами Євгена Милованова, багато наших органічних продуктів все одно дешевші, ніж закордонні — на жаль, не настільки, наскільки наші доходи менші за їхні. Але це вже провина не наших виробників.