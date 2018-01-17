Багатьох наших співвітчизників, які останнім часом планували закордонну подорож з огляду на те, що швидко отримають біометричний документ, спіткало розчарування. Адже навіть якщо ви пройшли всі попередні етапи здачі даних і заплатили гроші, стати щасливим власником новенької біометрики за обіцяні раніше сім чи двадцять робочих днів проблематично.

«Поліграфкомбінат потребував нового обладнання ще у 2014 році. У серпні 2017-го Мінекономрозвитку ініціювало рішення уряду про зменшення відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку комбінату. Завдяки цьому комбінат зміг спрямувати додаткових 35% чистого прибутку на нове обладнання. Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів. Нині це 10 тисяч паспортів на добу, а відсьогодні — 21 тисяча на добу», — заявив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час перевірки нового обладнання для друку біометричних паспортів, повідомляє Укрінформ.

Передбачають, що нове обладнання розв’яже проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дасть змогу протягом 2—3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів залежно від суми оплаченого адміністративного збору.

«Хочу запевнити: ми працюватимемо цілодобово сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримки», — сказав директор підприємства Юрій Оніщенко.

Обладнання, яке закупив поліграфкомбінат, — це система BookMaster One #351 компанії IAI industrial systems B.V., її вартість — 1,695 мільйона євро. Продуктивність нового обладнання — 500 паспортів на годину, отже додатково до наявних потужностей підприємства — 11 тисяч паспортів на добу.

Як повідомляли, за даними Державної міграційної служби, в Україні торік видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

З 11 червня 2017-го, коли було запроваджено безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

Натомість понад 2,5 мільйона українців, хоч і мали біометричні паспорти, подорожували з раніше виданими довгостроковими візами, а 7,7 мільйона українців виїхали у країни Євросоюзу за візами в закордонних паспортах старого зразка. Про це повідомляє прес-служба ДМСУ.

За інформацією прес-служби, нині затримка у видачі закордонних паспортів триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян із попередженням і порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи чинного паспорта для виїзду за кордон. У ДМСУ також застерігають від спроб звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють певні конкретні строки виготовлення паспорта.

У міграційній службі повідомили, що вже розпочато планову заміну сертифікатів на поліграфкомбінаті «Україна», яка спричинить необхідність оновлення дати і повторного відправлення всіх даних для персоналізації паспортів, які раніше відправляла міграційна служба.

Дані відвантажуватимуть протягом кількох днів, але передачу здійснюватимуть у тому самому порядку, в якому ці дані відвантажували раніше. Після повторного направлення в онлайн-сервісі «Перевірка оформлення паспорта» зміниться дата відправлення даних на персоналізацію, але це жодним чином не вплине ані на черговість, ані на строк персоналізації, запевняють у міграційній службі.

Нині в черзі на персоналізацію стоїть 775 000 наборів персональних даних.