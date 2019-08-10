Попри численні звернення аграрних асоціацій з вимогою зупинити наїзди на хліборобів та свавілля так званих державних реєстраторів, які насправді обстоюють аж ніяк не державні інтереси, ситуація з рейдерством украй напружена.

Рейдер трійцю любить

За повідомленням Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), днями стали жертвами рейдерського захоплення одразу три фермерські господарства в Одеській області: «Гіперіон», «Гранат» та «Алекс». Рейдери переоформили підприємство на підставі підроблених договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі фермерського господарства.

«Наголошуємо, що підпис на такому документі нотаріально не посвідчується, отже підробити його нема жодних перешкод. Чинним законодавством не передбачено механізму продажу частки у статутному капіталі фермерського господарства. Купити його можна виключно як цілісний майновий комплекс. Проте пряма заборона законодавства не зупинила зловмисників робити рейдерське захоплення у такий зухвалий спосіб.

Не було враховано навіть того, що один із нібито продавців господарства помер ще кілька років тому, тож фізично не міг продати господарство та підписати відповідні документи, — зауважує юристка із земельних питань ВАР Вікторія Кіпріянова. — В цій схемі фігурує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, яка ніби нотаріально посвідчила підписи на частині документів. Проте нотаріус надала пояснення, що не вчиняла жодних реєстраційних дій, печатка та підпис на документах їй не належать. Того самого дня, коли вона дізналася про це, звернулася в місцеву поліцію із заявою про скоєння злочину, проте їй відмовили у внесенні інформації до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань».

Усі реєстраційні дії, зауважує юристка, було проведено через державного реєстратора комунального підприємства, яке вже неодноразово було фігурантом сумнівних реєстраційних дій. Про спробу рейдерського захоплення потерпілі дізналися лише згодом, оскільки через податкову базу пройшли зміни місцезнаходження господарств. І це не вперше власники господарств останніми дізнаються, що вони вже не власники.

Спритний «Левчик»

Ось інший приклад зухвалого рейдерства. ТОВ «Балтський хлібороб» Одеської області (земельний банк — 2,5 тисячі га) було піддано рейдерській атаці з боку сусіднього ПП «Левчик», яке захопило в агрофірми більш як 100 ділянок землі загальною площею 275 га. Окрім «Балтського хлібороба», від дій рейдерів постраждали ще дві агрофірми цього регіону: ПП «Агрофон», у якого зловмисники захопили 56 земельних ділянок загальною площею 180 га, і ТОВ «Агро-Балта», в якого вони відібрали 24 ділянки загальною площею 120 га.

Як запевняє керівник ТОВ «Балтський хлібороб» Олександр Радзілевич, рейдери у схемі задіяли шахраїв та чорних реєстраторів, використовували підроблені печатки підприємств. А директор ПП «Левчик» Олександр Шаповал і його дружина Світлана Якімчук особисто задіяні в підробленні документів на свою користь.

«Рейдери зробили так, нібито моя фірма оформила доручення на підставну особу вести справи. Слідчі вже встановили, що такої особи не існує — паспортні дані використовували із вкраденого документа, в який було вклеєне фото. Однак цій особі у 2017 та 2018 роках вдалося нібито від імені мого підприємства розірвати договори з понад сотнею пайовиків. У подальшому через іншу підставну особу договори оренди на ці паї було оформлено з ПП «Левчик», — розповідає Олександр Радзілевич.

За його словами, серед тих, хто нібито розірвав з ним договори оренди, були і «мертві душі»: «Із власників 107 паїв, які були переоформлені на ПП «Левчик», дев’ять власників померли ще 2016 року».

Нині у цій справі тривають слідчі дії. ГС «Всеукраїнська аграрна рада» заявляє, що вилучає ПП «Левчик» з переліку своїх учасників, яким підприємство було досі.

Як збирати те, чого не сіяв

ТОВ «ДФУ Агро» (Житомирська обл.), що належить данській компанії Berry Farm, може втратити до $300 тисяч у разі втрати врожаю через земельний конфлікт із ТОВ «Городок-Агро». Про це повідомив директор «ДФУ Агро» Вадим Шестаков. За його словами, компанія з 2014 року обробляє 1,2 тисячі га землі в Житомирській області на підставі договору із сільрадами про управління спадщиною. У листопаді 2018 року ТОВ «Городок-Агро» орендувало кілька ділянок загальною площею 250 га, що перебували в користуванні ТОВ «ДФУ Агро» і які у серпні-вересні 2018 року (тобто до оформлення цієї так званої оренди) вже було засіяно озимим ріпаком та житом. Тепер «Городок-Агро» претендує на врожай, якого не сіяло.

На боці ТОВ «ДФУ Агро» виступили Житомирська ОДА, Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, данське посольство, Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU), державний фонд Данії. Підтримку потерпілим надала і житомирська поліція.

А ось цікаві факти про їхніх опонентів. ТОВ «Городок-Агро» зареєстровано в січні 2018 року — тобто вже після укладання того так званого договору оренди. Його власник — такий собі Олексій Лузан, а статутний капітал новоявленого товариства становить аж 15 тисяч гривень. Здається, все зрозуміло…

Тож на наступному засіданні Антирейдерського штабу в Житомирській ОДА було підписано протокол, за яким право збирати врожай отримала та компанія, яка його сіяла, тобто ТОВ «ДФУ Агро». Однак це не завадило представникам ТОВ «Городок-Агро» за підтримки підозрілих осіб заявитися на поле і на підставі сумнівних документів висувати свої претензії на вирощене. Втім, позиція контролюючих органів та Національної поліції незмінна: збирає врожай той, хто його сіяв, тобто «ДФУ Агро».

На Волині й досі воюють із німцями

Через рейдерську атаку ризикує втратити 200 га землі підприємство з німецькими інвестиціями ТОВ «Фелікс Агро», що працює на Волині з 2006 року. Тут рейдери діяли інакше: домоглися порушення кримінальної справи проти сільської ради смт Олика, в якої ТОВ «Фелікс Агро» орендує не витребувані земельні ділянки. Появу цієї справи співзасновник підприємства Павло Давидюк пояснює тим, що рейдери — колишні працівники прокуратури.

За словами керівника юридичного відділу охоронної компанії «Гайдамаки» Руслана Дашицького, така схема типова для так званих чорних і сірих рейдерів. «Спочатку збирають інформацію за договорами оренди, термін чинності яких скоро закінчиться. Потім без відома власників земельних ділянок ці договори підробляють: у графі «Орендар» вказують рейдерську фірму. Далі відомості вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за допомогою чорних реєстраторів. І доки триватимуть судові тяганини, а це може затягнутися на роки, рейдери успішно обробляють землю», — пояснює Руслан Дашицький.

Із проханням розібратися у ситуації німецькі засновники написали скаргу до Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Також усі засновники подали скаргу в Адміністрацію Президента України. Підтримують діяльність ТОВ «Фелікс Агро» і жителі смт Олика, вони написали скаргу до місцевої прокуратури із проханням зупинити незаконні дії рейдерів.

Добре було б, якби незаконні дії рейдерів припинилися у всій Україні. І дуже бажано, аби до відкриття ринку землі, інакше почнеться ще гірше, ніж є нині.