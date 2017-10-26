Поліпшення ділового клімату, знищення невиправданого тиску на бізнес, зміцнення економіки й досягнення зростання ВВП на рівні 5—7% вже за два-три роки — найважливіші завдання уряду. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не втомлювався пояснювати міністрам, що сильна економіка дасть змогу нарешті досягти добробуту громадян і посилення позицій України в світі.

На наступний рік заплановано 3-відсоткове зростання ВВП. Володимир Гройсман пов’язує цей показник із створенням нових робочих місць і вищими заробітними платами. Прем’єрські завдання на найближчу перспективу можна означити двома його фразами: «Зробити так, щоб українці жили в благополуччі, а держава посіла гідне місце в Європі і світі»; «зробити це за умов зміцнення економіки». Він навіть пророкує економіці нашої країни можливість стати найдинамічнішою на континенті. Позитивна динаміка вимірюється поки що 7-відсотковим показником ВВП на рік.

Саме тому глава уряду й вивів на першу позицію в порядку денному питання ділового клімату, спрощення дозвільних процедур, запровадження розумної регуляції. «Підприємці скаржаться на тиск правоохоронної системи. У різних регіонах по-різному, але всім можна дорікнути в неефективності роботи й неповазі до бізнесу. Хочу подякувати міністрові внутрішніх справ, Генеральному прокуророві, керівництву ДФС за рішення, які забороняють використовувати «маски-шоу» проти підприємців. Епідемію тиску на бізнес слід зупинити. Підприємці, активні люди, створюють національний продукт. Я як Прем’єр-міністр захищатиму права чесного бізнесу в Україні», — розставив акценти Володимир Гройсман.

Уже до кінця року планують ухвалити дерегуляційні рішення-вектори для входження України у ТОП-50 рейтингу Doing Business. Щоправда, більшість рішень ще потрібно встигнути підготувати. У цьому розрізі Володимир Гройсман наголосив: «Ми піднялися на чотири позиції — зараз ми 76-ті. Цього вже недостатньо».

МВС має чимало пропозицій

Членам Кабміну потрібно усунути тиск на бізнес у підконтрольних їм відомствах або ж «розписатися у своїй некомпетентності й полишити свої посади. У кожного з вас є підконтрольні структури. Держгеокадастр, Укртрансінспекція, є нарікання на Держінспекцію з питань праці, Держекоінспекцію, Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Так справи йти далі не можуть. Або мінімізуйте процедури, або розпишіться у своїй нездатності й підіть із посад. Я миритися з цим не збираюся», — поставив питання руба Прем’єр. До слова, в урядовців не виникло питань, коли схвалювали рішення про звільнення виконувача обов’язків голови Держгеокадастру Олега Цвяха.

Уряд також подав законопроект про створення Служби фінансових розслідувань (СФР) до Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики для подальшого доопрацювання, консультацій з бізнесом і якнайшвидшого його ухвалення. «Нам байдуже, хто буде автором цього законопроекту. Головне, щоб документ запрацював після ухвалення», — додав глава уряду. Він підтримав позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Законопроект у процесі доопрацювання не має бути дискредитовано шляхом створення видимості ліквідації всіх силових структур економічного блоку і передачі їхніх функцій СФР. Усі подібні органи в усіх відомствах слід ліквідувати, натомість діятиме один централізований аналітичний орган. «Важливо, щоб не було жодних аналогічних служб. Ні у складі СБУ, ні у ДФС, ні у Нацполіції. Треба повністю передати весь функціонал одному органу. Служба фінансових розслідувань — насамперед аналітичний орган, який матиме олівець і комп’ютер, і тільки потім — оперативний підрозділ», — означив позицію Арсен Аваков.

«Втрачати час — не оптимально, потрібно ухвалювати це рішення. Дуже важливо, щоб дискусія відбулася не між нами і комітетом, а між нами, комітетом і бізнесом», — додав Прем’єр.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ розповів, що його відомство ініціює масштабні зміни задля підвищення безпеки дорожнього руху. Цьому питанню урядовці приділять більше уваги вже наступної середи. «Прошу присвятити наступне засідання уряду розгляду винятково питанню дотримання правил дорожнього руху та посилення відповідальності за їх порушення», — сказав Арсен Аваков. За його словами, МВС має законодавчі пропозиції як до Верховної Ради, так і до Кабміну. За їх допомогою у відомстві сподіваються ефективно запустити систему відеофіксації порушень. Над нею фахівці міністерства працювали три місяці.

А ще міністр заявив, що за результатами роботи поліції, за 9 місяців поточного року правоохоронці розкрили 62% майнових злочинів з числа всіх зареєстрованих. У 2016 році цей показник становив 47%. «За 9 місяців правоохоронці розкрили 6624 крадіжки з помешкань та 72428 крадіжок, а це, відповідно, на 49% і на 22% більше, ніж минулого року», — сказав Арсен Аваков. Цього року спостерігається позитивна тенденція зменшення кількості злочинів. Наприклад, кількість вчинення розбійних нападів скоротилася на 25%, кількість грабежів — на 35%, випадки крадіжок — на 19%, а крадіжки з помешкань — на 11%. За 9 місяців роботи поліції вдалося розкрити 88% умисних убивств із числа зареєстрованих. У 2017 році зареєстровано 1185 умисних вбивств. У 2016-му — 1443. Також є позитивна тенденція зменшення випадків злочинів, пов’язаних із завданням тяжких тілесних ушкоджень. Національна поліція зареєструвала 1477 злочинів із завданням тяжких тілесних ушкоджень та 406 випадків тяжких тілесних ушкоджень з летальним наслідком.

До п’ятниці тепло надійде всім

Згодом ішлося про початок опалювального сезону 2017—2018 років і повну відповідальність місцевих органів влади за подачу тепла й гарячої води до домівок українців. Володимир Гройсман переконаний, що на місцях у влади є всі необхідні ресурси для запуску котелень. Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко має провести селекторну нараду і з’ясувати стан справ у регіонах. Після заходу робитимуть висновки. «Настав час заслуховувати посадовців на місцях», — поставив крапку на цій темі Володимир Гройсман.

А Геннадій Зубко доручив керівникам органів місцевого самоврядування до 27 жовтня з’ясувати ситуацію з боргами місцевих теплогенеруючих підприємств за природний газ. Це потрібно зробити, щоб залагодити питання й забезпечити отримання компаніями блакитного палива для початку в Україні опалювального сезону. «У нас є керівники міст, які доповідають про технічну готовність, але всі забули, що потрібно розрахуватися за газ, щоб отримати номінації (документи про кількість необхідного газу, які подають постачальникові палива) і ввімкнути тепло. Є й такі, які 29 вересня згадали, що мають борги. Я хотів би підкреслити, що всі до п’ятниці повинні переглянути ці питання і владнати їх. Ми доповідатимемо про персональну відповідальність голів міст і облдержадміністрацій», — розставив крапки над «і» Геннадій Зубко.

Маємо впоратися з 2 тисячами єврозавдань

Того самого дня Кабінет Міністрів схвалив план заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зокрема урядовці підтримали рішення, які можуть створити умови для своєчасного та якісного виконання угоди. Докладніше щодо цього питання висловлювалася віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Урядовець поінформувала присутніх, що план розробляли на основі порядку планування й оцінки ефективності виконання угоди. Його узгоджують з планом пріоритетних дій уряду, стратегічними документами з питань секторальних реформ. Він містить узгоджені з ЄС дорожні карти наближення українського законодавства до європейського.

«Цей план визначає понад дві тисячі конкретних завдань щодо виконання положень Угоди про асоціацію і додатків до неї та понад 5 тисяч заходів з їх реалізації. Це цілісний єдиний документ планування виконання угоди. І для цього ми разом з вами цим самим рішенням визнаємо понад 40 актів попереднього звітування й моніторингу уряду такими, що втратили чинність», — сказала вона.

КМУ схвалив стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки; рішення про утворення міжвідомчої робочої групи з вивчення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції; про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Євросоюзу. Схвалено й рішення про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами; про підписання угоди про фінансування Програми технічного співробітництва 2017 року; про підписання угоди щодо фінансування програми «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)».

Вже згодом на урядовому брифінгу Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що повноцінне завершення розроблення інструменту моніторингу імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, так званого «Пульсу Угоди», потребує ще трохи технічного часу. Система дає змогу у відкритому доступі моніторити виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Міністрів просять не жартувати

Згодом міністри схвалили постанову «Про внесення змін до Положення про Український фонд соціальних інвестицій». Нею передбачено розширення сфери діяльності Українського фонду соціальних інвестицій, створеного в 2000 році в межах проекту Світового банку. Наразі структура де-факто слугує виконавцем проектів міжнародної технічної допомоги, яку надає уряд Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW).

Міністри також погодилися створити при уряді Раду інновацій. Вона буде консультативним органом, покликаним підтримувати науку й реалізовувати проекти в реальному секторі економіки. Її очолюватиме Прем’єр-міністр.

Насамкінець Володимир Гройсман наполегливо попросив міністрів припинити маніпуляції з кадровими конкурсами із залучення 1200 нових осіб до уряду на конкурентні заробітні плати за рахунок фінансування Європейського Союзу. Свою позицію Прем’єр висловив так: «Ми оголосили, що готові залучити 1200 молодих людей, досвідчених, патріотичних, або недосвідчених, але які мають гарні якості й можуть стати агентами змін. Оголосили, кошти є, все нормально, Євросоюз нас підтримує. Є інформація щодо деяких міністерств — починається гра під сукном. Не дають правильної інформації, інформація не відповідає дійсності. На один і той самий час запрошують людей, вони стоять у натовпах на співбесіди. Починають маніпулювати цією можливістю. Шановні колеги, припиніть це! Не створюйте міністерства під себе, створюйте їх під державу. Це моя вимога». А ось перерахувати проблемні міністерства Володимирові Гройсману завадила етика.