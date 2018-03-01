Інноваційний майданчик для обміну досвідом і навчання молодого бізнесу Portal відкрився минулого тижня у центрі Бучі, в 20 кілометрах від Києва.
Це сімейна справа колишніх киян, які після переїзду у передмістя виявили, що потрапили у місце, де сконцентровано багато молоді і багато новітнього бізнесу, котрий потребує підтримки.
«Ми відреставрували старе приміщення у знаковому для Бучі місці – між двома школами-гімназіями, напроти пам’ятника Тарасу Шевченку, - говорить керівник проекту Наталія Левченко. – І це дуже символічно, знаково. Підлітки заглядаються на наші широкі прозорі вікна, де збираються дискутувати і вчитися підприємці. У цьому перспектива. Не всі «роблять ноги» з країни. Найкреативніші залишаються, щоби облаштувати зручний простір для себе вдома. Ми таких захопливих підприємців об’єднуємо, щоби разом вчитися і йти далі».
Приміщення центру Portal освіта і бізнес обладнане сучасною офісною технікою, має три мобільних зали, які можуть трансформуватися.
Однією із натхненниць перспективного майданчика стала відома український дизайнер, керівник авторської студії Yakusha Design Вікторія Якуша. «Мені приємно було працювати над проектом Portal освіта і бізнес, тому що він має амбіцію не містечкового закладу, а популярного місця, куди приїжджатимуть зусюди, в тому числі зі столиці – за знаннями та спілкуванням».
До речі, ексклюзивні меблі з Portal вже зробили фурор на спеціалізованій виставці у Стокгольмі, де українська дизайнер представляла свою колекцію FAINA в стилі етномінімалізму і отримала схвальні відгуки у міжнародній пресі .
На відкриття Portal запросив кращих кондитерів регіону, які представляли свої вироби і ділилися новими рецептами, а також обговорювали підходи до ринків збуту та промоушн своєї продукції.
Тим часом креативні арт-психологи організували навчання для молодих батьків, допомагаючи виявити таланти дітей та правильно спрямувати вибір їх майбутніх професій. Насичений день закінчився майстер-класами і чайною церемонією.
Територія Portal може використовуватися і як коворкінг.