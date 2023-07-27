Дивно, як під час війни можуть уживатися ці, здавалось би, несумісні явища. З одного боку бачимо тисячі волонтерів, благодійників і просто небайдужих людей, які збирають кошти для підтримки наших захисників: купують їм автомобілі, дрони, тепловізори та інше необхідне й часто дороге обладнання. З іншого — небачене марнотратство, переплати і сумнівні витрати бюджетних коштів, яких так не вистачає для посилення нашої обороноздатності та безпеки.

На жаль, навіть найпрозоріша система державних закупівель не гарантує стовідсоткового захисту від зловживань, які фіксують не лише контролюючі та правоохоронні органи, а й громадські організації. На Харківщині вже кілька років поспіль таку роботу проводить Харківський антикорупційний центр, у складі якого працюють досвідчені юристи, журналісти-розслідувачі й аналітики. Співзасновники громадської організації Дмитро Булах та Ігор Черняк — депутати Харківської міської ради. Вони проходять службу в лавах Збройних сил України, а їхні колеги продовжують боротьбу на антикорупційному фронті й на деяких напрямах навіть перехоплюють ініціативу в НАБУ та інших правоохоронних органів.

Окремі закупівлі просто шокують

Нещодавно Харківський антикорупційний центр оприлюднив інформацію про сумнівні закупівлі, які проводила адміністрація комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №24» Харківської міської ради. Посилаючись на систему публічних закупівель Prozorro, вони з’ясували, що в червні цього року підприємство уклало угоду з одним із підприємців Харкова на придбання чотирьох футболок на 21 000 гривень. Тобто за одну футболку заплатили 5184 гривні, тоді як ринкова ціна такого виробу коливається від 400 до 2000 тисяч гривень. Трохи раніше в цього самого підприємця поліклініка придбала за завищеними цінами ще дві брендові футболки і кросівки, які навряд чи можна зарахувати до першочергових потреб медичного закладу.

За даними Харківського антикорупційного центру, за останні кілька років міська поліклініка №24 заплатила за різними угодами 175 мільйонів гривень, з яких за непрозорими тендерами було витрачено 108 мільйонів гривень. Більшість з них виграли дві фірми, які проводили поточні ремонти в будівлі поліклініки.

Оприлюднення цієї інформації викликало справедливе обурення значної частини користувачів соцмереж, які ніяк не можуть уторопати, чому адміністрація медзакладу дозволяє собі такі придбання. Відреагувало на неї й керівництво Харківської міської ради, яке заявило про відсторонення головного лікаря поліклініки №24 Максима Бабака від посади й ініціювало проведення службового розслідування. Згодом за аналогічними мотивами (після чергового викриття Харківського антикорупційного центру) було відсторонено від виконання службових обов’язків начальника управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради Вікторію Грецьку-Миргородську.

В офіційному повідомленні Харківської міської ради йдеться: «Вивчення діяльності згаданого управління показало, що Вікторія Грецька-Миргородська укладала договори з певним колом виконавців та постачальників без належного обґрунтування на порушення принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діянням. З укладених договорів не зрозуміло, за що управління здійснювало оплату за рахунок бюджету територіальної громади, оскільки вищезазначені документи, крім загальної суми договору, не містять технічних, якісних і кількісних характеристик, а також складу послуг закупівлі».

За словами міського голови Ігоря Терехова, на найближчій сесії міської ради управління іміджевих проєктів буде ліквідовано, а Грецька-Миргородська до виконання обов’язків начальника управління не повернеться. «Попереджаю всіх, що до тендерів та бюджету необхідно ставитися дуже відповідально», — наголосив Ігор Терехов.

Дивує, що ні сам міський голова, ні його заступники раніше не помічали цих порушень, а звернули на них увагу лише тоді, коли ситуація навколо непрозорих та сумнівних закупівель досягла точки кипіння і вкотре збурила громадськість.

Принципову оцінку таким закупівлям дали Президент України і Прем’єр-міністр. Напевне, всі прекрасно розуміють, що йдеться не просто про окремі факти сумнівних закупівель, а про системні зловживання під час проведення тендерних процедур, які нерідко містять ознаки корупційних злочинів. Такі закупівлі під час війни можна порівняти хіба з мародерством. І це не лише хвороба Харківської міської ради.

Сумнівні тендери потрібно скасувати

Нещодавно розслідувачі Харківського антикорупційного центру оприлюднили тендерну документацію, згідно з якою Харківська обласна військова адміністрація планувала придбати через систему тендерних закупівель послуги з висвітлення своєї діяльності та виготовлення інформаційного бюлетеня «Харківщина — це Україна» на суму 2 мільйони гривень. Бюлетень виготовляють для безплатного розповсюдження на деокупованих територіях Харківської області.

Справа потрібна, і ніхто не ставить цього під сумнів. Однак громадські активісти звернули увагу на неадекватну, м’яко кажучи, ціну на інформаційні послуги. Відразу після оприлюднення цієї інформації ХОВА скасувала сумнівний тендер, пояснивши це тим, що «при завантаженні тендерної документації та технічного завдання була допущена помилка». Незабаром було оголошено наступний тендер на суму 690 тисяч гривень.

Тобто завдяки пильності громадських активістів вдалося зекономити 1 мільйон 310 тисяч гривень, які зовсім не будуть зайвими в обласному бюджеті. Але навряд чи розслідувачі Харківського антикорупційного центру отримають за це подяку. Дедалі частіше вони звертають увагу на те, що структури Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації під час проведення тендерних закупівель використовують неконкурентні процедури й завищують ціни на будівельні матеріали, які йдуть на відбудову зруйнованих будинків і будівель. На окремі види будівельних матеріалів, наприклад віконні блоки, ціни бувають завищеними удвічі порівняно з ринковими. І схоже, що це вже не помилки в розрахунках, а напрацьовані схеми розкрадання бюджетних коштів, які багато кого влаштовують.

Представники Харківського антикорупційного центру наголошують, що «на фоні тотального дефіциту українського бюджету, який отримує дотації від західних партнерів, на фоні сотень будинків, що потребують відновлення, переплати за вікна мають вигляд максимально злочинних».

Цієї заяви громадської організації ніхто не спростував. Але нещодавно, виступаючи в ефірі національного телемарафону, Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що всі необов’язкові тендери буде скасовано. За його словами, в місті триває перевірка тендерних договорів.

«Ми проводимо повний аудит тендерів, договорів допорогової тендерної закупівлі та зупинимо все, що є необґрунтованим. Також скасуємо закупівлю послуг чи товарів, які нині не обов’язкові. Ідеться про спортивні змагання, культурні заходи, крім найважливіших. На це ми знизимо витрати. І продовжимо спрямовувати кошти на оборону та ЗСУ, яким допомагаємо постійно, відновлення житла та інфраструктурні проєкти», — наголосив Харківський міський голова. Він зазначив, що керівників, які не пройдуть тендерної перевірки на нецільове використання коштів, буде усунуто від виконання посадових обов’язків.

Що ж, сподіватимемося, що слова очільника Харкова не розійдуться з ділом. А також на те, що його добрі наміри наслідують голови інших міст і містечок України.

ДОВІДКА «УК»

Харківський антикорупційний центр — громадська організація, яку заснувала 2016 року група активістів для протидії поширенню корупційних явищ. Основні напрями роботи: моніторинг діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, проведення антикорупційних розслідувань, викриття зрадників і колабораціоністів, виявлення та спростування фейків російської пропаганди, дезінформації тощо.