У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна — НАТО, присвячене реалізації рішень Саміту у Вільнюсі

На засіданні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила послам держав-членів НАТО пріоритетні напрями адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік.

«Рада Україна — НАТО вже стала не просто майданчиком партнерства, а платформою для серйозної підготовки України до вступу в Альянс. Сьогодні презентували основу адаптованої РНП на 2024 рік з фокусом на забезпеченні прозорості та нашої взаємосумісності. Це перелік реформ для посилення оборонних спроможностей України, впровадження стандартів і найкращих практик НАТО в секторі оборони і безпеки з урахуванням умов повномасштабного вторгнення», — заявила Ольга Стефанішина.

З-поміж пріоритетів адаптованої РНП — реформування сектору безпеки і оборони України на засадах демократичного цивільного контролю для досягнення повної взаємосумісності з Альянсом. Ключові зусилля буде сконцентровано на таких напрямах:

ефективний цивільний контроль над силами безпеки та оборони;

забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності;

трансформація оборонної політики та планування;

досягнення взаємосумісності з НАТО;

модернізація систем управління та контролю;

удосконалення системи стратегічних комунікацій;

подальший перехід на стандарти НАТО;

цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека та обмін інформацією;

трансформація оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій;

управління ресурсами та розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів війни.

Віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна пропонує перейти від практики щорічного звітування з виконання аРНП до постійних консультацій зі стороною НАТО в питанні реалізації програми в межах роботи Ради Україна — НАТО. Розгалужена структура, теж узгоджена сьогодні, має забезпечити ефективну, постійну роботу ради.

Ольга Стефанішина зазначила, що завдяки активній спільній роботі Україна й НАТО випереджають графік у виконанні рішень Саміту у Вільнюсі. Очікується, що в наступні тижні союзники нададуть свої рекомендації до аРНП.

«Плануємо завершити розроблення програми до кінця року, щоб почати імплементувати заходи, які наближають нас до членства», — уточнила урядовець.

У межах засідання віцепрем’єр-міністр представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО для України. Зокрема ці проєкти спрямовано на посилення взаємосумісності України й НАТО, вдосконалення системи державних оборонних закупівель, розмінування, соціальної адаптації тощо.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане високо оцінив зусилля країн-членів Альянсу й України щодо швидкої імплементації рішень Вільнюського саміту.

З його слів, держави-члени Альянсу продовжують надавати підтримку Україні, зокрема в межах КПД, а також у контексті забезпечення повної оперативної сумісності українських Збройних сил із силами Альянсу. Це означає, що Україна нині ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, наголосив заступник Генерального секретаря.

Представники Альянсу запевнили в готовності сприяти крокам, які дадуть змогу до кінця нинішнього року розпочати реалізацію заходів, що наблизять Україну до НАТО.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра України