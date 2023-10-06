На засіданні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила послам держав-членів НАТО пріоритетні напрями адаптованої Річної національної програми (аРНП) на 2024 рік.
«Рада Україна — НАТО вже стала не просто майданчиком партнерства, а платформою для серйозної підготовки України до вступу в Альянс. Сьогодні презентували основу адаптованої РНП на 2024 рік з фокусом на забезпеченні прозорості та нашої взаємосумісності. Це перелік реформ для посилення оборонних спроможностей України, впровадження стандартів і найкращих практик НАТО в секторі оборони і безпеки з урахуванням умов повномасштабного вторгнення», — заявила Ольга Стефанішина.
З-поміж пріоритетів адаптованої РНП — реформування сектору безпеки і оборони України на засадах демократичного цивільного контролю для досягнення повної взаємосумісності з Альянсом. Ключові зусилля буде сконцентровано на таких напрямах:
- ефективний цивільний контроль над силами безпеки та оборони;
- забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності;
- трансформація оборонної політики та планування;
- досягнення взаємосумісності з НАТО;
- модернізація систем управління та контролю;
- удосконалення системи стратегічних комунікацій;
- подальший перехід на стандарти НАТО;
- цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека та обмін інформацією;
- трансформація оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій;
- управління ресурсами та розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів війни.
Віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна пропонує перейти від практики щорічного звітування з виконання аРНП до постійних консультацій зі стороною НАТО в питанні реалізації програми в межах роботи Ради Україна — НАТО. Розгалужена структура, теж узгоджена сьогодні, має забезпечити ефективну, постійну роботу ради.
Ольга Стефанішина зазначила, що завдяки активній спільній роботі Україна й НАТО випереджають графік у виконанні рішень Саміту у Вільнюсі. Очікується, що в наступні тижні союзники нададуть свої рекомендації до аРНП.
«Плануємо завершити розроблення програми до кінця року, щоб почати імплементувати заходи, які наближають нас до членства», — уточнила урядовець.
У межах засідання віцепрем’єр-міністр представила пріоритетні проєкти в межах Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО для України. Зокрема ці проєкти спрямовано на посилення взаємосумісності України й НАТО, вдосконалення системи державних оборонних закупівель, розмінування, соціальної адаптації тощо.
Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане високо оцінив зусилля країн-членів Альянсу й України щодо швидкої імплементації рішень Вільнюського саміту.
З його слів, держави-члени Альянсу продовжують надавати підтримку Україні, зокрема в межах КПД, а також у контексті забезпечення повної оперативної сумісності українських Збройних сил із силами Альянсу. Це означає, що Україна нині ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, наголосив заступник Генерального секретаря.
Представники Альянсу запевнили в готовності сприяти крокам, які дадуть змогу до кінця нинішнього року розпочати реалізацію заходів, що наблизять Україну до НАТО.
Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра України