Війна вплинула на всі сфери життя, зокрема й на дорожній рух. Правоохоронці на блокпостах пильно вдивляються в кожного його учасника й нерідко виявляють порушників, серед яких ті, хто працює на ворога. Та далеко не всі блокпости на дорогах безпечні навіть для законослухняних водіїв. Це ілюструє гіркий досвід аварій на Черкащині.

Пастка для неуважних

Місцеві водії орієнтуються, де розташований кожен блокпост і як саме проїжджати перешкоду. Проте для немісцевих такі конструкції часто стають неприємним сюрпризом. Ідеться не про перевірки документів, а про те, що немає позначень, достатньої видимості зустрічного транспорту і чергових на блокпосту. Таке можна побачити, приміром, при в’їзді в село Білозір’я з боку обласного центру. На в’їзді в села області ще нерідко трапляються блокпости з покладених один на один тюків соломи, накритих маскувальною сіткою чи автомобільними й тракторними шинами. На перехресті можуть неоковирно лежати кілька мішків із піском — теж блокпост.

Більшість таких споруд занедбано, частину вже розібрали. Іноді там досі є дорожні знаки з вимогою зупинитися, що забирає час у законослухняних водіїв.

Автомобіль із трьома людьми 13 серпня зазнав аварії поблизу села Житники Уманського району Черкаської області. Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, у світлу пору доби, близько 9-ї години, дорогою до Монастирища легковик в’їхав у блокпост. Від удару автомобіль злетів у кювет і перекинувся. Удар був такої сили, що двох осіб викинуло з машини, ще одна людина залишилася всередині. За 15 хвилин на місці події вже працювали дві бригади екстреної допомоги.

Медики оглянули і надали допомогу водієві та двом пасажирам. У тяжкому стані перебував 54-річний чоловік, у якого попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, політравму, забої та переломи. Його госпіталізували в жашківську лікарню. Туди доправили і 45-річного чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рваною раною брови та ще одного пацієнта у стані шоку із закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, переломом стегна.

12 вересня на Драбівщині легковик в’їхав у блокпост: від удару його відкинуло в дерева та розтрощило. Виклик про аварію надійшов медикам близько 6 години ранку. Очевидці повідомили, що непритомний водій перебуває в автомобілі й не дихає. Медики екстреної медичної допомоги змушені були констатувати смерть 18-річного хлопця.

Як повідомив директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун, подібні ДТП трапляються чи не щотижня. За його словами, така сама ситуація майже у всій Україні. Як свідчить статистика, лік травмованих лише в області йде на десятки. Медики помітили, що аварії, як правило, трапляються на блокпостах, які давно вже перестали діяти, але бетонні конструкції та мішки з піском з дороги так і не прибрано. Попри численні інциденти, більшість таких конструкцій все ще є на дорогах.

Хто відповідає за небезпечні споруди?

Кожен в Україні добре знає мету створення блокпостів. Та й чи можна сумніватися в їхній доцільності, якщо навіть очільник Національної поліції України Ігор Клименко, оприлюднивши підсумки роботи відомства за пів року війни з росією, окремим рядком виписав роботу на блокпостах. За шість місяців під час перевірки на блокпостах виявлено 513 розшукуваних та більш як 3,8 тисячі підозрілих осіб, імовірно, причетних до незаконної діяльності. А ще понад 1,7 тисячі транспортних засобів, які перебували в розшуку. На Черкащині за цей період на блокпостах виявлено десятки нетверезих водіїв (частина заарештованих автомобілів служить військовим на передовій).

Офіційно з березня тільки на Черкащині блокпостів було облаштовано понад сотню. Пізніше Національна поліція та Збройні сили України спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств провели на автошляхах оптимізацію кількості блокпостів. Як повідомляють «Подробиці», нині в області їх лише 15, решту покинуто. Офіційна статистика констатує: саме на таких колишніх блокпостах досить часто трапляються аварії. Тільки останнім часом їх зафіксовано 11.

Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині в перші дні повномасштабної агресії росії було розгорнуто розгалужену мережу блокпостів. Усі вони служили для того, щоб оперативно убезпечити Черкащину від ворожого наступу. Та з часом, коли безпекова ситуація змінилася, мережу блокпостів переглянули. Частину з них залишили для стаціонарної роботи, частину вирішено демонтувати, інші законсервувати. Таке завдання ще в серпні отримали керівники районних військових адміністрацій і тергромад.

Дізнавшись про аварію на Драбівщині, Ігор Табурець заявив, що кожен очільник районної військової адміністрації тепер має персонально прозвітувати йому про безпеку на блокпостах, зокрема покинутих, для учасників дорожнього руху. За його словами, в серпні керівники районів і громад повинні були перенести неактивні блокпости із проїжджої частини в безпечне місце, встановити попереджувальні дорожні знаки, на самі конструкції нанести світловідбивну фарбу тощо.

Фахівці зауважують, що аварій на блокпостах могло б бути в рази менше, якби учасники дорожнього руху додержували правил руху й зокрема швидкісного режиму. Саме висока швидкість заважала потерпілим водіям вчасно зреагувати на перешкоду. Зрештою, прибрати непотрібні споруди колишніх блокпостів — вимога елементарного порядку, який повинні навести місцеві органи влади, зокрема територіальні громади.