50 років тому ожила ідея єднання й консолідації зусиль усіх патріотичних і національних сил на всіх континентах заради омріяної незалежності

У 1967 році наші небайдужі земляки — ті, кому було не по дорозі з комуністичною ідеологією, що панувала тоді по обидва береги Дніпра, — заснували Світовий конгрес українців. Хто тоді міг подумати, що на третю декаду серпня припаде омріяний борцями у віках День Незалежності?

Скористався нагодою привітати світове українство з подвійним святом і Президент Петро Порошенко, який взяв участь у ювілейних зборах СКУ, двері якому гостинно розчинила наша столиця.

Цими днями свідомі громадяни згадують усіх, хто віддав своє серце боротьбі за незалежність, хто зараз робить усе можливе і неможливе для зміцнення й захисту нашої держави. Свого часу Конгрес активно сприяв міжнародному визнанню Голодомору 1932—1933 років актом геноциду українського народу, чим довів, що став сильним консолідованим виразником прагнень України та її вірним захисником у світі.

«Ви є надійна й потужна сила, яка далеко за межами України обстоює політичні, економічні та культурні інтереси нашої держави. Ми єдині у бажанні добра для нашого народу і готові спільно працювати для нашої високої мети», — наголосив Петро Порошенко.

Світове українство — впливовий політичний суб’єкт, який забезпечує максимальну підтримку України в її боротьбі проти російської агресії, а також наших амбіційних європейських і євроатлантичних цілей. Тобто голос закордонного українства вагомо лунає у багатьох країнах. І його там чують.

Президент Світового конгресу українців Євген Чолій разом із українськими дипломатами невтомно боровся за безвіз, за Угоду про асоціацію. Навіть тоді, коли деякі політики все­редині країни втратили віру в безвіз, у можливість ратифікації Угоди про асоціацію, з вимогою підписати яку українці вийшли на Революцію Гідності, протестуючи проти дій Росії. «У високих кабінетах і в діалогах з громадськістю ми твердо відчували підтримку світового українства», — згадав Петро Порошенко.

І в подальшому Україна може розраховувати на таку саму ефективну координацію і підтримку з боку СКУ щодо дій нашої держави із захисту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, реалізації амбіційних європейських і євроатлантичних цілей.

Більшість з учасників Річних загальних зборів Світового конгресу українців 24 серпня побували на Майдані Незалежності, на Хрещатику й змогли побачити військовий парад. «Ідея параду цього року була дуже чітка і зрозуміла. Ми не просто продемонстрували сильну новонароджену українську армію, українських героїв. Добре навчених, добре одягнутих, добре озброєних і патріотичних. Ми це продемонстрували раніше. Але ідеєю цього параду було те, щоб уперше в історії України Майданом Незалежності, Хрещатиком йшли наші союзники, партнери, які підтримують Україну зараз, у боротьбі з російською агресією», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

Такого ще не було жодного разу, тож брудна реакція Кремля стала найкращим підтвердженням того, що ми все робимо правильно. Нехай собі скаженіють, а нам своє робить.

«Ми тепер знаємо собі ціну, у нас пишеться яскрава історія перемог і успіхів. Україні є що продемонструвати, у світового українства є досвід і можливості донесення правди про Україну до урядів і народів світу. Спільно ми здобудемо перемогу і на інформаційному фронті боротьби з російською агресією. Бо інформаційна війна є ключовим елементом російської гібридної війни, — зазначив Президент. — Ми переможемо і тут, бо правда з нами і Бог з Україною зараз. Тому перемога є невідворотною».

Найкращим свідчення успіхів є зростання мережі СКУ, який з часу його заснування поширив свій вплив із 17 до 53 країн світу. «До СКУ входять представники різних країн, проте вони поділяють одну спільну мету з українським народом в Україні — про незалежну, демократичну, некорумповану європейську Україну», — висловив спільну мрію президент СКУ Євген Чолій.

«Упродовж героїчної та трагічної історії український народ продемонстрував, що він ніколи не зупиниться, поки не втілить в життя прагнення вільно й гідно жити на своїй землі. І воно буде реалізовано, оскільки правда за нами і Господь Бог, як у минулому, так і в майбутньому. І ми сьогодні разом рухаємося вперед», — переконаний Євген Чолій. Він також вручив від імені СКУ главі Української держави символічний подарунок — скляну скульптуру «Ангел миру».

Світове українство й надалі допомагатиме нашій країні просуватися до Європи й ніколи не повертатися до страшного радянського минулого.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»