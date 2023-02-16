Як не погодитися зі згорьованими рідними загиблих героїв, що необхідно збирати новітні військові традиції й берегти пам’ять про загиблих. Війна триває… Такими словами завершувався матеріал «Таких земля народжує одиниці» в «Урядовому кур’єрі» 13 жовтня 2020 року. Розмовляв тоді з батьком загиблого «кіборга» Олексія Панченка Анатолієм Миколайовичем. Важко тоді було й уявити, яких страшних масштабів можуть сягнути наслідки війни. «Буваю майже на всіх церемоніях поховання, прощаннях з іншими воїнами, — розповідав тоді батько Героя. — Але мене вражало те, що під час ушанувань майже не віддають військових почестей, не додержуються передбачених церемоніальних традицій, ніби ховають цивільну людину. Героїв ховали хто де міг».

За ескізом доньки загиблого

російське вторгнення 2022 року принесло багато горя в усі куточки України. Люди стоять на колінах, проводжаючи Героїв в останню путь. У Черкасах споруджено меморіальний комплекс, централізовано відвели землю на цвинтарі. Багато вулиць названо іменами нинішніх героїв. Діє група матерів і вдів загиблих учасників АТО/ООС, вони й ініціюють такі рішення.

Свого часу Анатолій Панченко написав чимало листів із пропозиціями створити в місті військове кладовище. Звертався в різні інстанції. Створили робочу групу у складі Спілки учасників АТО/ООС, батьків загиблих воїнів. З деякими чиновниками доводилося сперечатися. Активісти кілька років опрацьовували ідеї й ініціативи.

У листопаді 2020 року в Черкасах відкрили Меморіальний комплекс загиблим військовим за незалежність та цілісність Української держави. Його встановили у знаковому місці — на площі Слави. У центрі композиції — коване дерево та скульптури воїнів, навколо них плити з іменами тих, хто не повернувся з війни. Пам’ятний знак виготовили за ескізом «Незламні духом», який намалювала донька загиблого 2014 року бійця батальйону «Донбас» Володимира Ложешнікова Дар’я.

Врахували досвід інших міст

Днями в Черкасах укотре обговорювали питання вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні. Департамент архітектури та містобудування отримав доручення міського голови про облаштування Меморіалу Героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.

«Ми всі докладемо максимальних зусиль, щоб гідно вшанувати пам’ять кожного захисника, — сказав міський голова Анатолій Бондаренко. — Робитимемо все, щоб це була пам’ять, на яку вони заслуговують. Маємо об’єднуватися заради майбутньої перемоги».

Як розповів головний архітектор міста Віталій Чернуха, перед початком роботи над меморіалом фахівці департаменту ознайомилися з досвідом облаштування військових кладовищ в Англії, Ізраїлі, Польщі, Німеччині, Литві, Туреччині, Франції, Люксембурзі, США, а також Львові, Вінниці, Херсоні. Там встановлено уніфіковані надгробки. Департамент архітектури та містобудування розробив 12 варіантів надгробків для увічнення пам’яті загиблих захисників.

Перший заступник міського голови Сергій Тищенко після обговорення наголосив, що виконавчий комітет ураховуватиме всі пропозиції від рідних загиблих Героїв. «Працюватимемо й зустрічатимемося доти, доки не розробимо найбільш оптимальний варіант, прийнятний для максимальної кількості родин, — прокоментував він. — Маємо достойно вшанувати подвиг і героїзм наших захисників».

У підсумку домовилися доопрацювати один з варіантів, який найбільше сподобався рідним, і розробити додаткові з урахуванням усіх думок. І таки визначилися з варіантом надмогильної споруди. Їх встановлюватимуть під час облаштування Меморіалу Героїв на одному з міських кладовищ.

І належне інформаційне забезпечення

Як повідомив заступник директора департаменту архітектури та містобудування Андрій Крилов, обраний варіант — пам’ятник у вигляді козацького хреста на тлі стилізованого піднятого вітрила козацької чайки, символу величі й незламності лицарства. Його виготовлятимуть із граніту сірого та чорного кольорів.

«Родини загиблих воїнів підтримують ініціативу міської влади створити в Черкасах Меморіал Героїв і вдячні за проведену роботу», — підсумувала заступниця голови робочої групи з питань комунікації з членами сімей загиблих захисників, дружина загиблого учасника АТО Олена Ложешнікова.

Голова робочої групи Микола Добровольський зауважив, що після погодження макета триватиме робота над Меморіалом Героїв. Цим займатиметься департамент ЖКК Черкаської міської ради. Учасники зібрання підтримали пропозицію учасниці робочої групи, депутата Катерини Холупняк про необхідність забезпечити майбутній Меморіал Героїв камерами відеоспостереження для запобігання актам вандалізму.