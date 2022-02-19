На Сумщині охочих записатися до лав територіальної оборони виявилося значно більше, ніж очікували

На Сумщині перші загони територіальної оброни з’явилися кілька років тому. То були формування чисельністю до 30 осіб, які тепер стали фундаментом для створення якісно нової структури.

Після недавнього ухвалення закону про основи національного спротиву змінилося саме поняття територіальної оборони — з’являються воєнізовані формування громад, зростає їхня чисельність. Щоправда, конкретні цифри належать до закритої інформації, однак порівняно з минулим роком нині їхня чисельність значно вища.

Велика рушійна сила — резервісти. Це насамперед патріотично налаштовані земляки віком 18—57 років, які за станом здоров’я можуть проходити військову службу. А є ті, кому за 60, і вони при здоров’ї. Саме вони можуть долучитися до вищезгаданих формувань.

В області завершено створення мережі захисту: штаб бригади розташовано у Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціа­льної підтримки, а батальйони — в обласному центрі, Охтирці, Ромнах, Шостці, Конотопі, Глухові.

Не тільки знати, а й допомагати

Із державного бюджету надають кошти на взуття, обмундирування, зброю, заробітну плату. Але цим потреби не обмежуються. Потрібні фінанси на ремонт приміщень (деяких з них раніше не використовували, тож вони потребують капітального ремонту, відновлення систем опалення тощо), оснащення комп’ютерною та іншою технікою, облаштування кімнат для зберігання зброї. Уже є перші приклади успішного вирішення таких питань, зокрема в Конотопі.

Значні надії у фінансуванні тероборони в області покладають на місцеві бюджети територіальних громад, які вже активно підтримують новостворені підрозділи. Так, голова Боромлянської ТГ Василь Романіка повідомив, що депутати готуються розглядати питання про надання таких коштів. Колегу підтримують очільниця Березівської ТГ Надія Артеменко, голови інших громад.

Не залишаються осторонь фінансування потреб захисту представники бізнесу, меценати, підприємці, благодійники, опрацьовують варіанти підтримки з обласного бюджету. Буде задіяна максимальна кількість джерел, аби територіальна оборона мала всі фінансові можливості для ефективної повноцінної роботи і за потреби — активної протидії ворогові.

Добровольці, до лав!

Нині на Сумщині зареєстровані та функціонують кілька десятків громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону загальною чисельністю приблизно 2 тисячі осіб. Зокрема, 35 — у них понад 1600 земляків — у містах і селищах, 15 — у сільській місцевості. У Сумах створено 12 таких формувань, у Сумському районі — чотири, Конотопському — шість, Охтирському — вісім, Шосткинському і Роменському — по п’ять. Це потужний резерв, здатний посилити підрозділи територіальної оборони, відігравати істотну роль на тих чи тих територіях.

Як повідомив під час брифінгу голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, нині представники обласної державної адміністрації спільно з Національною поліцією аналізують їхню діяльність. Відбулися переговори з керівництвом військових частин про комунікацію із представниками громадських формувань, щоб спільно проводити планові стрілецькі заняття на полігонах. Адже тільки на практиці можна підвищувати рівень володіння вогнепальною стрілецькою зброєю.

На Сумщини на військових полігонах щороку проходять планові навчання, а щомісяця — стрілецькі дні. Планують залучати до них і цивільних, але для цього треба проходити відповідну юридичну процедуру.

Приклад подає Тростянець

А тим часом днями Тростянецький міський голова Юрій Бова на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що створюється добровольче формування Тростянецької територіальної громади.

«Разом з ініціативною групою із 45 осіб вирішили утворити у Тростянці добровольче формування Тростянецької територіальної громади і так сприяти Збройним силам України, батальйону тероборони Охтирського району захищати нашу громаду й Україну в разі збройної агресії Росії. Приємно, що серед охочих долучитися до формування — воїни АТО, учасники війни в Афганістані, ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени громадського формування з охороні громадського правопорядку «Сила і Честь» та багато небайдужих жителів нашої громади. І це лише перші учасники, до яких, я переконаний, приєднаються ще десятки тростянчан. Адже боронити нашу громаду і наші домівки — завдання кожного!

Командиром добровольчого формування запропонували й одностайно підтримали мене. Тож як офіцер запасу Збройних сил України і командир підрозділу добровольчого формування зроблю все від мене належне, щоб захищати суверенітет України, життя і спокій людей у нашій громаді! Попереду юридичні тонкощі з реєстрації, а ми вже починаємо діяти: одягати, навчати та злагоджувати, координувати дії в підрозділі тощо, щоб бути завжди готовими до відсічі агресору».

Після публікації чимало користувачів звернулися до Юрія Бови із проханням уточнити ті чи ті деталі, щоб долучитися до формування.

Сумщина має понад 550 кілометрів кордону з Росією, що спонукає край швидко розвивати територіальну оборону. Адже бути форпостом — це насамперед відповідальність і злагодженість у діях, від яких залежить мир і спокій у країні. В області розгортається масштабний рух національного опору, до якого день у день долучається дедалі більше краян.

А ТИМ ЧАСОМ

16 лютого депутати Сумської обласної ради ухвалили рішення про надання 2 мільйонів гривень на потреби територіальної оборони. Перед голосуванням до народних обранців звернувся голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, закликавши підтримати зміни до рішення обласної ради про Комплексну обласну програму «Правопорядок на 2021—2025 роки», у ме­жах якої збільшено фінансування загонів тероборони. Кошти з вільного залишку обласного бюджету спрямовано управлінню оборонної роботи Сумської ОДА, з яких мільйон 561 тисячу використають на ремонт та облаштування приміщень, решту 439 тисяч — на створення матеріально-технічної бази.