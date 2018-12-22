Третя впродовж цього тижня робоча поїздка Президента Петра Порошенка припала на Донеччину. Він одразу прибув у розташування 72-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання в межах операції Об’єднаних сил. Головнокомандувач переконався, що нашу лінію оборони зміцнено максимально, а українські воїни будь-якої миті готові дати адекватну відповідь на провокативні дії агресора.

«Для мене велика честь висловити щирі слова вдячності воїнам 72-ї бригади, яка виявляє мужність і відвагу. Ви надійно утримуєте позиції, захищаючи українську землю від російських загарбників, — сказав Петро Порошенко. — Ще 2014 року саме вашу бригаду вороги охрестили «чорною», а указом Президента вам присвоєно почесне найменування «чорних запорожців».

«Чорна бригада» тримає позиції

Нині від воїнів Президент вимагає не втратити напрацьованого потенціалу і навичок, постійно вдосконалювати знання, бойову майстерність і вишкіл, посилювати пильність і в разі загострення обстановки не вагаючись виконати визначені бойові завдання.

«Хочу привітати вас із початком новорічних свят. Сьогодні вся Україна пишається вами і молиться за вас. Молиться, до речі, в новій створеній помісній автокефальній православній церкві, — принагідно нагадав Петро Порошенко. — На сьогодні вже не йдеться про те, за Україну ти чи за Росію. І дуже легко кожному дати цю відповідь. Ми вже інші за 4,5 року. Вірю, що ми повернемо мир і спокій на всю територію Української держави, деокупуємо Донбас і Крим. І наші діти житимуть у незалежній, щасливій, заможній європейській країні».

Після слів подяки воїнам за їхню важку працю Петро Порошенко підбив деякі підсумки воєнного стану. Тож у напрямі зміцнення обороноздатності нашої держави зроблено вже чимало. Зокрема посилено протиповітряну оборону, збільшено сили та засоби Повітряних сил на загрозливих напрямках, підвищено інтенсивність підготовки органів управління та військ. І особливо на територіях десяти областей, які межують із Російською Федерацією.

Відбувається навчання воїнів, зокрема й тих, хто поповнив лави Збройних сил із резерву. Навчаються вони на полігонах і в навчальних центрах, розташованих на всій території України. В умовах воєнного стану за короткі терміни бригади доукомплектували бійцями першої черги резерву, і військові частини передислоковуються на найзагрозливіші напрямки.

Така, на жаль, нинішня воєнно-стратегічна ситуація навколо нашої держави, яка, за даними і зовнішньої, і військової, і супутникової розвідок, значно загострилася. Від кінця серпня Росія посилила свої угруповання вздовж усього кордону з Україною — від Білорусі аж до Криму й узбережжя Азовського і Чорного морів та Придністров’я. Зростає кількість російських військ, танків, броньованих машин, систем залпового вогню, з’явилися оперативно-тактичні ракетні комплекси, повідомляє департамент прес-служби АП.

За словами Верховного Головнокомандувача, загалом наземне угруповання військ Росії вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донбасу й Криму перевищує 28 батальйонних тактичних груп, танків — понад 1120, бойових броньованих машин — більш як 2600, 1230 артилерійських систем та 442 комплекси систем залпового вогню, шість оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Велику кількість російських танків розташовано за 18 кілометрів від нашого кордону. На одному з напрямків від середини вересня їх побільшало з 92 до 250 з боєкомплектами й екіпажами. І це тоді, коли жодних навчань у цьому регіоні не планували і не планують.

«Для чого їх сюди перекинули з центру Росії, Башкортостану? Зрозумілої відповіді ми не отримали, — зауважив Президент, пояснивши: — Розцінюємо такі дії Російської Федерації як цілеспрямоване нарощування збройних сил на нашому кордоні, передумову до повномасштабного вторгнення на нашу землю».

Вікно у привабливий світ

Того самого дня в бахмутському Інклюзивно-ресурсному центрі президентське подружжя передало навчальним закладам північних районів Донецької області, зокрема Слов’янська і Бахмута, 14 тисяч українськомовних шкільних підручників.

«Хочу побажати, щоб ці світлі дні обов’язково принесли в кожну українську родину те, чого ми найбільше чекаємо. Чого ми чекаємо? Миру. Це очевидно. Бо українці ніколи не хотіли війни, і ми робимо все, щоб в Україну нарешті прийшов мир. Мир для дітей, мир для того, щоб здійснювалися найзаповітніші мрії», — щиро сказав Петро Порошенко.

А одним із символів відчутних змін у країні він назвав розвиток інклюзивної освіти та відкриття інклюзивно-ресурсних центрів. «Там такі вчителі, там фантастичні діти. Уявіть, що лише кілька років тому ці діти змушені були сидіти в чотирьох стінах. А подивіться, які в них фантастичні очі, які вони світлі й добрі. І уявіть, що за ці чотири роки ми з вами відкрили їм вікна, двері у великий світ. Фантастичний і барвистий», — захоплено промовив Президент.

Цим дітям він передав найщиріші вітання від воїнів 72-ї бригади, які оберігають їхній спокій. І нагадав про свої пропозиції до країн Євросоюзу щодо допомоги постраждалим від російської агресії регіонам України. Затверджено спеціальну програму для Донеччини й Луганщини, що передбачає надання Європейським Союзом 54 мільйонів євро, які буде спрямовано виключно на відродження Донеччини і Луганщини. Таку саму суму надасть і ЄБРР.

Фонд Порошенка закупив підручники з біології, української мови, математики, алгебри, геометрії, хімії, фізики, інформатики, всесвітньої історії, історії України, зарубіжної літератури, географії, природознавства та інших предметів у п’яти українських видавництвах: «Грамота», «Освіта», «Генеза», «Абетка» та «Книга-Богдан». Загалом у межах проекту Фонду Порошенка «Україна — єдина» було придбано 30 тисяч українськомовних шкільних підручників на суму 2,2 мільйона гривень для учнів Донеччини.