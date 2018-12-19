Після Об’єднавчого собору Президент Петро Порошенко розпочав серію робочих поїздок областями. Першою приймала главу держави Дніпропетровщина. Після молебня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці за участі митрополита Київського та всієї України Епіфанія Петро Порошенко відвідав сучасний медичний центр — комунальний заклад «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва», де проводять унікальні операції немовлятам.

Це стало можливим завдяки постачанню необхідного сучасного медичного обладнання, зокрема унікального в Україні дитячого ангіографа та сучасного реабілітаційного дитячого відділення. Створення такого медичного центру стало можливим завдяки реформі з децентралізації та участі державного фонду регіонального розвитку. Клініка має також можливості лікувати дітей-інвалідів.

У Дніпрі Петро Порошенко побував і в Музеї героїв АТО, де представлено інформацію про подвиги українських героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Там Президент зустрівся з ветеранами АТО — добровольцями, які стали на захист Батьківщини в найскладніші моменти військового протистояння у 2014—2015 роках. Багато з них досі продовжують нести військову службу.

Президент привітав воїнів-добровольців зі створенням помісної церкви України, де молитимуться за український народ, а не за російський, за українське військо, а не за російське, де молитимуться за нашу державу. Петро Порошенко вручив воїнам-добровольцям державні нагороди.

Ринок ЄС ніхто не закриє

Україна вже провела низку реформ, які мала запровадити в межах виконання плану дій для запровадження безвізового режиму поїздок до Європейського Союзу для українців. Однак реформування країни на цьому не зупиняється, зміни тривають. Зокрема це стосується і децентралізації, у реалізації якої Україні допомагали польські, німецькі та інші європейські партнери. Про це глава держави говорив під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентським активом Дніпра.

Україна виконує заплановані завдання. Зараз отримано макрофінансову допомогу від Європейського Союзу 500 мільйонів євро під дуже низький відсоток. До кінця року надійдуть перші гроші з траншу Світового банку. Україна також отримає рішення Ради директорів МВФ щодо надання чергового траншу. Тоді золотовалютні резерви наблизяться до 20 мільярдів, повідомляє департамент прес-служби АП. «Це — стабільність національної грошової одиниці і стабільність економіки, банківської системи», — наголосив Петро Порошенко.

За перше півріччя цього року до ЄС експортовано товарів і послуг на 11,2 мільярда доларів. Частка ЄС в торговельному обігу постійно зростає і нині вже перевищує 42%, наближаючись до 50%.

«І це надійний ринок, який нам ніхто не закриє. І точно можна бути впевненими у власному майбутньому. А Росія нехай сидить зі своїм ембарго», — сказав глава держави, нагадавши, що Росія ще до початку гібридної війни проти України запровадила ембарго на нашу продукцію металургійної, аграрної, хімічної галузей тощо. А потім запровадила ембарго на все і перекрила газ. «Причини ембарго — політичні. Українську націю хочуть поставити на коліна», — резюмував він.

Попри величезні видатки на оборону, країна вийшла з кризи і знайшла можливість залучати інвесторів. Цьому допомогли поглиблена й всеосяжна зона вільної торгівлі з Євросоюзом і очищення банківської системи.

Деколонізація пам’яті

Під час зустрічі з творчою інтелігенцією Дніпропетровщини Петро Порошенко підписав указ про надання Дніпровському академічному українському музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка статусу національного. Без культури нації немає держави, що й підтвердив колектив театру постійною волонтерською діяльністю, концертами й виставами у військових частинах, шпиталях, поїздками на фронт із виставами, де багато хто заново відкривав українську мову, культуру, театр.

П’ятий рік Україна бореться з російською агресією. «Війна триває не лише на полі бою. Культура, мова, історична пам’ять стали зброєю у боротьбі за нашу свідомість. Російську агресію проти України точно готували задовго, і передувала їй окупація Росією культурного та інформаційного простору України», — наголосив Президент. Засилля російського продукту в українському інформаційному середовищі мало на меті поступове знищення українського культурного обличчя через нав’язування українцям ідеї «руского міра» та інших пропагандистських, ворожих Україні ідей.

«Ми зараз деколонізуємо свою колективну пам’ять. Впали імперські концепти «єдиного народу» чи «спільної історії». Україна більше не «молодший брат». Величезну роль у цьому відіграла політика декомунізації, яку ми повели з 2014 року. А українська мова усвідомлюється як одна із засад державності, слугує вагомим чинником самовизначення громадян і єдності суспільства», — підкреслив Петро Порошенко.

За 4 роки з 5% до 55% зросла частка української музики на загальнонаціональному радіо. На телебаченні процес іде повільніше через необхідність більших ресурсів для створення якісного конкурентоспроможного продукту, але зміни є. Подібний тренд означився і в кінопрокаті, де з’явилося україномовне вітчизняне кіно, яке збирає повні зали кінотеатрів, окрема увага — розвитку патріотичного кіно.

Того самого дня у новозбудованому спортивному комплексі Слобожанської селищної об’єднаної територіальної громади Петро Порошенко відкрив новорічний турнір з міні-футболу «Слобожанське сузір’я».

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