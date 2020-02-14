Під час дискусій по телевізору можна почути, що для розв’язання соціальних чи економічних проблем треба просто взяти в олігархів. Забрати у працедавців — справа дуже тонка. Наприклад, революція 1917 року забрала у багатих, потім у заможних селян. Що отримали на виході? Втрачені десятиліття, руйнацію моралі й зрештою зубожіння і величезну за масштабами тіньову економіку.

Інша річ, що держава зобов’язана використати інструменти, яких у неї достатньо, щоб забезпечити виконання законів. Зокрема і щодо сплати податків. Звідси не лише можливості, а й формування сумління. Тож справедливо і цивілізовано те, що тепер у всій країні тривають заходи із запобігання незаконному обігу пального.

Перші підсумки вражають масштабністю проблеми. Лише на Вінниччині приблизно за півтора місяця виявлено нелегальних 32 АЗС, нафтобазу та модулі заправки скрапленим газом. Застосовано фінансових санкцій на суму понад 18 мільйонів гривень, демонтовано обладнання 10 АЗС, вилучено значну кількість пального.

Скільки часу вони працювали без ліцензії, за підробленими документами або без реєстрації платником акцизного податку? А хто точно скаже? У тіньової економіки пам’ять коротка. Цікаво таке: нині органи самоврядування — справжні господарі на своїй території чи і за децентралізації є двоякий підхід?

Справді, стане селянка на міській вулиці, скажімо, продати дві пляшки молока, то відразу виросте той (і не один), хто скаже, що заборонено. Правильно скаже, бо для цього є ринок. Але чому тоді незаконні АЗС почувалися як риба у воді? В окремих громадах перевірки виявили по кілька таких. Навряд чи голова сільради, керівник сільської чи міської ОТГ не знає, що відбувається на підпорядкованій території. Він не сам — є виконавчий апарат, депутатський корпус. Має бути і безпосередня зацікавленість у прозорій роботі суб’єктів господарювання. Плату за ліцензії з продажу паливно-мастильних матеріалів перераховують до місцевих бюджетів. Акциз із пального — основне джерело наповнення Державного дорожнього фонду, а потреба у ремонті доріг велика. Крім того, на незаконних АЗС працюють наймані працівники без належного оформлення — отримують зарплату в конвертах. І ні вони, ні роботодавці не сплачують податку з доходів фізичних осіб до місцевого й державного бюджетів. Або таке: виявлено суб’єкти господарювання, які мають по три АЗС із режимом роботи цілодобово, але тільки два наймані працівники.

До речі, автозаправні станції — не оригінали з мінімізації податків. За публічно оприлюдненою інформацією, в області є підприємці й підприємства, які мають по сім торгових точок, територіально відокремлених. Це стільки само касових апаратів з робочим днем з 8.00 до 22.00, але на всі сім лише три наймані працівники. Буває, що на ресторан –— лише один найманий працівник. Лукавлять, кажучи, що треба просто забрати в олігархів. І робиться це для того, щоб зіграти на емоціях, бідності й завадити критично мислити. Боротися з мрією стати багатим — безглуздя. За мету ставимо, щоб кожний громадянин був заможним і країна загалом. А в досягненні цього ніяк не обійтися без забезпечення ефективного збору податків.