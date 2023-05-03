Фахівці АТ «Сумигаз» оперативно відновлюють розподіл і подачу блакитного палива у прикордонних громадах, що зазнають регулярних обстрілів з території росії

Фахівці АТ «Сумигаз» оперативно відновлюють розподіл і подачу блакитного палива у прикордонних громадах, що зазнають регулярних обстрілів з території росії

Ще донедавна сім’я жителя Білопілля на Сумщині Леоніда Коберника мала добротне обійстя з будинком, літньою кухнею, гаражем. Однак однієї з недавніх березневих ночей ворожа авіабомба, випущена і керована рашистами, впала у приватному секторі міста на подвір’я господаря.

Як пригадує Леонід, це трапилося глибокої ночі, коли всі відпочивали. Спочатку почувся шум, схожий на віддалене торнадо, який швидко переріс у важкий гуркіт і неймовірний тріск, а за якусь мить гримнуло так, що повилітали шибки і навколо все струсонулося. Перелякана дитина почала кликати батьків, щоб заховатися у підвалі. Але як заховаєшся, коли на подвір’ї вже утворилася величезна вирва, вирувало полум’я, а уламки машини, що стояла в гаражі, відлетіли аж на сусідню вулицю.

Тоді загалом постраждали три будинки, мешканці яких і досі не можуть оговтатися від страху. За словами одного з них, Олександра Стеція, вибухом бомби було перебито газопровід, тож на вулицю швидко прибули спеціалісти АТ «Сумигаз». Вони перекрили подачу палива і почали обстежувати газорозподільчі мережі, щоб за кілька годин відновити подачу газу до помешкань.

Як зазначає майстер аварійно-диспетчерської служби Білопільського відділення АТ Олександр Стороженко, того разу розподільчий газопровід, на щастя, не постраждав, а ось на вхідних довелося міняти крани, муфти, інші пошкоджені частини і деталі. Однак газовикам до цього не звикати. Після вторгнення російських військ вони часто працюють в екстремальних умовах і насамперед на прикордонних територіях, до яких належить і Білопільська громада. Тож звикли до бронежилетів і касок, бо ніхто не застрахований від ворожих обстрілів.

Після того бомбового удару фахівці Сумигазу відновили розподіл палива, крім Білопільської, у Ворожбянській, Річківській та Миколаївській громадах — загалом руйнувань зазнали мережі на чотирьох ділянках. Однак обстріли прикордонних громад не припиняються, і рідко яка доба минає в тиші й спокої, тому завдані збитки зростають день у день.

Зруйноване відновлюють…

Найбільших пошкоджень під час окупації зазнали Тростянецька та Охтирська територіальні громади, хоч і нині снаряди й бомби вибухають уздовж усієї лінії кордону із країною-агресором, що становить понад 550 кілометрів. Із початку повномасштабного вторгнення російської федерації на Сумщині пошкоджено майже 330 об’єктів системи газопостачання, зокрема газорегуляторні пункти, а загальна сума заподіяної шкоди обраховується мільйонами гривень.

Однак як наголошує начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Сумигаз» Анастасія Шимаріна, кожен зруйнований об’єкт необхідно відновлювати, щоб жителі прикордоння мали газ і не потерпали через побутові незручності. Тож ремонтних робіт не припиняли навіть під час російського нашестя, зокрема у Тростянці. Яскраве підтвердження цього — нагородження старшого майстра служби управління експлуатації АТ «Сумигаз» Сергія Гончаренка орденом «За мужність» III ступеня за мужність, самовідданість та сумлінне виконання професійного обов’язку під час окупації міста.

Останнім часом на деокупованих територіях відновлено розподіл блакитного палива до більш як 5100 домогосподарств, замінено 183 м газопроводів високого та середнього тиску — переважно на Охтирщині, Тростянеччині та в Сумському районі. Саме там мережі вийшли з ладу після влучань російської артилерії. Звісно, не всі ділянки вдалося відновити, тож робота триває.

Загалом торік представники аварійно-диспетчерської служби ліквідували 44 тисячі витоків газу, а працівники екстреної служби «104» виїжджали на понад 46,6 тисячі викликів. Заявки було пов’язано з руйнуванням мереж російськими нападниками, витоками газу на внутрішньобудинкових мережах тощо.

…і оновлюють

Триває технічна модернізація галузі, тож постійно впроваджують новітні рішення. Торік 70 застарілих шафових газорегуляторних пунктів замінено на сучасні виробництва RGC Production. Це інноваційне обладнання українського виробника встановлюють замість зношених пунктів, що вичерпали термін експлуатації. Їх обладнують італійськими регуляторами газу Pietro Fiorentini, що дає змогу втримувати тиск газу на заданому рівні, убезпечувати мережі та прилади споживачів від його коливань. Так підтримують тиск у мережах, і газопостачання не припиняється, навіть коли газопроводи пошкоджено обстрілами.

А загалом газорозподільні мережі та обладнання завжди під наглядом. Ідеться про обстеження, обслуговування, проведення регламентних робіт на газорегуляторних пунктах, заміну та повірку газових лічильників, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби «104» тощо.

У зоні особливої уваги

За словами Анастасії Шимаріної, на першочерговому контролі фахівців товариства мережі у зоні бойових дій — останнім часом на таких територіях обстежено 700 км підземних та наземних газопроводів. Газовики працюють зі спеціальними високоточними приладами, за допомогою яких оцінюють технічний стан мереж, ізоляційного покриття, рівень корозії труб.

Як повідомив головний інженер АТ Дмитро Сергієнко, надійними помічниками стали сучасні лазерні шукачі витоків газу Esders Ellie, завдяки яким вдається оперативно перевіряти мережі в населених пунктах, які обстрілює ворог. Для цього фахівці щотижня проходять відповідне навчання, освоюючи вимірювальні прилади нового покоління. Широко практикують комплексне приладове обстеження, коли газопровід просвічують на всій протяжності: що він старіший, то частіше необхідно його діагностувати. Усе це допомагає запобігати аварійним ситуаціям, тож у місцевих на одну тривогу менше.

Товариство активно допомагає захисникам України. Останнім часом на передову, зокрема для підрозділів, в яких воюють понад 50 представників колективу, відправлено форму, буржуйки, автомобілі, запчастини, тепловізори, лазерні далекоміри, а також перераховано військовий збір обсягом 6,5 мільйона гривень.

За словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, в ці важкі воєнні дні газовики Сумщини спільно з енергетиками, водопостачальниками, представниками інших комунальних служб підтримують належний рівень життєдіяльності жителів громад, працюють чітко і злагоджено, як одна дружна родина, роблячи вагомий внесок у наближення перемоги.