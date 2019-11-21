Відомо, що під час Другої світової війни Тернопіль зазнав величезних руйнувань, тож чимало пам’яток архітектури було цілковито знищено. Який вигляд мали ці об’єкти колись, й взялися тут нагадати, відтворюючи їх у бронзових макетах. Спочатку подбали про план старого Тернополя. Два роки тому з’явилася мінікопія римо-католицького парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. Торік у листопаді відкрили бронзовий макет будівлі гімназії. Цей знак встановили на тому місці, де стояв навчальний заклад.

Днями тут відкрили другу частину бронзової моделі гімназії. На постаменті з’явилися перо, чорнильниця, а з книжок виклали своєрідну арку. На кожній з них викарбувано імена видатних випускників гімназії. Варто серед цієї когорти виокремити філолога-славіста Кирила Студинського, першого бургомістра українського походження Тернополя Володимира Лучаківського, адвоката Антона Горбачевського, начальника Генерального штабу Української Галицької армії генерал-хорунжого Миколу Мариновича, математика Володимира Левицького, композитора Василя Безкоровайного та інших. Місця, куди доля закинула колишніх тернопільських гімназистів, позначили на великому глобусі. Вказано Львів, Варшаву, Відень, Рим і далекі країни — Єгипет, Мадагаскар.

Заступник міського голови Леонід Бицюра на відкритті бронзової моделі гімназії енергійно ділився історичними знаннями та дослідженнями про цей навчальний заклад. Фото Аліни Жайворонко

Пізнавальну екскурсію біля щойно відкритої бронзової моделі гімназії для тернополян і гостей міста провів заступник міського голови Леонід Бицюра. Згодом, за його словами, відтворять колишню міську ратушу, Старий замок. Уже відкрили модель старого ринку та великої синагоги, яку у стилях готики і ренесансу звели в XVII столітті. Для втілення проєкту «Бронзовий Тернопіль» використовують кошти з міської скарбниці й меценатські.