Відомо, що під час Другої світової війни Тернопіль зазнав величезних руйнувань, тож чимало пам’яток архітектури було цілковито знищено. Який вигляд мали ці об’єкти колись, й взялися тут нагадати, відтворюючи їх у бронзових макетах. Спочатку подбали про план старого Тернополя. Два роки тому з’явилася мінікопія римо-католицького парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. Торік у листопаді відкрили бронзовий макет будівлі гімназії. Цей знак встановили на тому місці, де стояв навчальний заклад.
Днями тут відкрили другу частину бронзової моделі гімназії. На постаменті з’явилися перо, чорнильниця, а з книжок виклали своєрідну арку. На кожній з них викарбувано імена видатних випускників гімназії. Варто серед цієї когорти виокремити філолога-славіста Кирила Студинського, першого бургомістра українського походження Тернополя Володимира Лучаківського, адвоката Антона Горбачевського, начальника Генерального штабу Української Галицької армії генерал-хорунжого Миколу Мариновича, математика Володимира Левицького, композитора Василя Безкоровайного та інших. Місця, куди доля закинула колишніх тернопільських гімназистів, позначили на великому глобусі. Вказано Львів, Варшаву, Відень, Рим і далекі країни — Єгипет, Мадагаскар.
Пізнавальну екскурсію біля щойно відкритої бронзової моделі гімназії для тернополян і гостей міста провів заступник міського голови Леонід Бицюра. Згодом, за його словами, відтворять колишню міську ратушу, Старий замок. Уже відкрили модель старого ринку та великої синагоги, яку у стилях готики і ренесансу звели в XVII столітті. Для втілення проєкту «Бронзовий Тернопіль» використовують кошти з міської скарбниці й меценатські.