«Справді сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до повноправного членства України в ЄС», — так прокоментував у зверненні рішення Європейської ради розпочати переговори з Україною про членство в ЄС Президент Володимир Зеленський.

«Дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні — нашій команді, хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали. Сумніви ми зняли. Сьогодні — рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота — інтегрувати державу, всі інституції, всі норми до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення — буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС», — зазначив глава держави.

За його словами, зараз в Україні в багатьох піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Він привітав усіх громадян із цією подією, хто єдністю України зміцнює єдність Європи.

«Хочу особливо подякувати всім хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які бились і б’ються заради України, які зараз у боях, захищають волю України, які допомагають нашим воїнам — лікують, тренують, завозять, виробляють зброю. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливим без тієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ, усіх нас», — наголосив Президент.

Історія все пам’ятатиме

Раніше Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради у Брюсселі виступив через відеозв’язок із промовою.

«Сьогодні особливий день. І цей день буде в нашій історії незалежно від того, буде він позитивним чи негативним для нас. Історія все зафіксує — кожне слово, кожен крок, кожну дію та бездіяльність, хто за що боровся.

Ми з вами за цей рік ні в чому не схибили. Ні в чому. Європа пройшла цей рік гідно. Не було боягузтва. Не було нерішучості.

І путін за рік нічого не виграв. Ані в боях проти України, ані у спробах розділити й принизити європейців. Він усе програв за цей рік. Дуже важливо, що він програв не лише в Україні, а й у кожному аспекті європейського життя», — зазначив глава Української держави.

За його словами, Європа зберегла єдність. Європа не дала занурити своїх людей у жодну із криз, про які вічно мріють у кремлі. Усі європейці усвідомлювали, що зараз не час напіврішень чи вагань. Європа ухвалювала правильні рішення та виконувала їх ефективно.

«Я вдячний вам за таку силу Європи», — наголосив Володимир Зеленський і зазначив, що дуже важливо, аби не сталося так, що Європа знову повернеться до часів нерішучості. Адже нікому не потрібно, щоб про Європу казали, ніби вона не дотримується слова або не здатна ухвалювати рішення, які сама ж готувала.

Сьогодні день, коли рішучість буде або у вас у Брюсселі, або в москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка путіна буде нагородою засіданню у Брюсселі.

Цими днями я говорив з багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяно. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою», — зазначив Президент.

Сила в єдності та рішучості

За його словами, торік Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися. Було ухвалено ключові закони. І всі добре знають, що ми виконали кожне своє зобов’язання.

І був чіткий графік для ЄС. А саме: політичне рішення у відповідь на те, що виконано. Це рішення щодо початку переговорів з Україною. А в березні наступного року —затвердження переговорної рамки щодо того, як рухатимемося далі.

«Це не про те, що потрібно політикам. Це про те, що потрібно людям. І всім тим людям, які в окопах, які щоночі збивають «шахеди» та ракети. Усім тим людям, які працюють, щоб діти могли навчатися навіть в умовах постійного терору, а лікарі— рятувати людей навіть тоді, коли росія намагається знищити нашу енергетику чи зв’язок.

Сьогоднішнє рішення про початок переговорів про вступ потрібне і всім тим людям у країнах ЄС, які вірять, що Європа зможе не скотитися до старих часів постійних безплідних суперечок між столицями», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, Європа заслуговує бути сильною. Сила Європи — в єдності та рішучості. Європа заслуговує на достойну політику, на те, щоб договори виконували і щоб люди знали, що їх не обдурять.

«Десять років тому в містах України люди повстали під прапорами Євросоюзу. Це був символ правди для них. І це має так і залишитися.

Я прошу вас сьогодні про одне:не зраджувати людей та їхньої віри в Європу. Якщо в Європу ніхто не віритиме, що збереже Європейський Союз?

Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо москва отримає із Брюсселя пас у вигляді негативу щодо України. путін цим точно скористається і проти вас особисто, і проти всієї Європи.

Не давайте йому цієї першої і єдиної перемоги за рік. Європа повинна перемагати, договори слід виконувати, а слова повинні мати значення», — наголосив Президент України.

Джерело: Офіс Президента