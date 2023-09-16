Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету 1 трильйон 560 мільярдів гривень та видатками загального фонду 3 трильйони 108 мільярдів гривень, повідомив на пресконференції Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У проєкті бюджету чимало новацій

Ключовий акцент цього проєкту — оборона й безпека нашої країни. Глава уряду акцентував: «Направляємо більш як половину всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки і оборони».

Другий пріоритет — соціальна сфера. Видатки бюджету становитимуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти передбачено 179 мільярдів гривень. Це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину — 202 мільярди, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуються вдвічі — з 6,8 мільярда гривень 2023 року до 14,3 мільярда наступного.

П’ятий пріоритет — відновлення економіки. За словами Прем’єра, жодного підвищення податків не передбачено. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів «єРобота», підтримку українських стартапів. Також започатковує нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів, підтримки українського виробника.

За словами Дениса Шмигаля, у проєкті Держбюджету є чимало новацій для стимулювання економіки і трансформації нашої країни.

Для нових програм підтримки бізнесу уряд передбачив фінансування зокрема для підтримки українських товарів і послуг, комплексних інвестиційних проєктів та індустріальних парків, гуманітарного розмінування, а також для компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва.

Буде здійснено реформу оплати праці держслужбовців.

«Запроваджуємо грейдову систему, яка вносить справедливий і прозорий підхід у нарахуванні зарплат чиновників. Це важливий елемент наших євроінтеграційних прагнень», — зазначив Прем’єр.

Запроваджують новий принцип перерозподілу податку на доходи фізичних осіб. Військовий ПДФО запропоновано спрямовувати на розвиток ВПК. Це дасть змогу залучити додатково майже 120 мільярдів гривень на закупівлю дронів й виробництво озброєння.

Щодо пенсійної системи «починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Буде проіндексовано всі пенсії. Крім того, впровадимо коефіцієнти та бали, які дадуть змогу людям з однаковими умовами виходу на пенсію незалежно від його часу отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень», — наголосив Денис Шмигаль.

Запропоновано новий підхід до гуманітарного розмінування земель. На цю програму передбачено тільки з бюджету 2 мільярди гривень. Уряд працює над механізмом компенсації аграріям, які здійснюватимуть гуманітарне розмінування власним коштом.

Прем’єр знову наголосив, що основний акцент проєкту Державного бюджету на 2024 рік — фінансування всіх потреб сил оборони. Тому уряд прибрав капітальні видатки, крім тих, що мають забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку економіки. Для цього в резервному фонді буде передбачено кошти для проєктів швидкого відновлення критичної інфраструктури, доріг і мостів, які мають важливе значення для гуманітарних або воєнних цілей. Денис Шмигаль назвав позитивним сигналом для України призначення спеціального уповноваженого президента США з питань відновлення економіки України. У більшості країн G7 є подібні посади. Це означає, що підтримка України відбуватиметься не лише під час війни, а й після. Розглядають можливість, щоб залучити всіх цих представників у наглядову раду Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Сім головних напрямів роботи уряду

«Україна змінюється, реформується, ми перейшли на воєнні рейки і продовжуємо наші реформи. Нині все, що робить уряд, зосереджено на тому, щоб Україна перемогла у війні», — наголосив Денис Шмигаль та розповів про кожен із семи напрямів реформ.

Безпека, оборона та зброя. Фінансування всіх потреб армії та сил оборони, залучення збройної допомоги від союзників. Нова українська зброя і техніка. Нові технології, акцент на дронах, боєприпасах, ракетній програмі. В Україну заходять іноземні компанії. Українське виробництво в сотні разів більше, ніж до повномасштабної війни.

Макрофінансова стабільність. За 19 місяців уряд профінансував усі бюджетні видатки. Залучив більш як 62 мільярди доларів від партнерів. З них цього року — 30 мільярдів доларів. На 2024 рік країна має підтримку МВФ. З Єврокомісією уряд готує План України на 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Україна працює зі США, Канадою, Японією, Світовим банком, Норвегією.

Енергетика. Збудували систему захисту енергооб’єктів. Газу та вугілля достатньо, сім блоків АЕС в роботі, буде запущено ще два. Загальна готовність до зими — 80%. Можливості імпорту електроенергії з ЄС — 1,2 ГВт, є перспективи збільшення до 2 ГВт.

«Цього року очікуємо не менш складну зиму, ніж торішня. Розуміємо, що ворог продовжуватиме терор щодо української цивільної інфраструктури. Але тепер у нас набагато більше ППО, а в них набагато менше ракет», — зазначив Денис Шмигаль.

Швидке відновлення. Із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на це понад 60 мільярдів гривень. Енергетики виконали 80% робіт на всіх мережах та підстанціях. У розмінуванні обстежили 190 га сільськогосподарських земель з першочергових 470 тисяч га.

«Готуємося до масштабного міжнародного форуму в Хорватії, де скоординуємося з партнерами. Ми лідер за площею замінованих земель, але будемо лідером в гуманітарному розмінуванні. Є амбіція завершити розмінування аграрних земель протягом трьох років і за п’ять-сім років завершити розмінування всієї території України», — сказав Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що від початку року частково та повністю відновлено 800 медзакладів, 400 шкіл, 19 мостів, ще на 60 тривають роботи. Запрацювала програма «єВідновлення». 12 тисяч родин отримали кошти на ремонти, скоро діятимуть сертифікати за знищене житло.

Інституційні реформи та антикорупція. Побудовано антикорупційну вертикаль — обрано голову НАБУ, працює САП. Знищують системні можливості для корупції через цифровізацію та зменшення ролі держави в економіці. За півтора року уряд передав 2 тисячі підприємств Фонду держмайна для приватизації. У частині перевірки витрачання коштів донорів залучаємо міжнародні компанії Deloitte та PriceWaterhouseCoopers.

Логістика. Працюють транзитні шляхи солідарності через ЄС. Транзитний товаропотік через Румунію збільшиться вдвічі. Розвиваємо дунайські порти. За 11 місяців митного безвізу з ЄС оформили 19 тисяч транзитних декларацій.

Економіка. Створюємо точки росту. Відновлення через держзамовлення, дешеві кредити, гранти, індустріальні парки, компенсація частини вартості вітчизняної техніки. Завдяки програмі «єРобота» з’явилося 6 тисяч нових бізнесів. Буде створено ще тисячі, зокрема ветеранські.

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«Урядового кур’єра»