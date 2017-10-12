Недавно підбито підсумки конкурсу мікрогрантів «Село: кроки до розвитку», ініційованого ПАТ «Миронівський хлібопродукт», який на Черкащині реалізує підприємство «Урожай».
Подія мала широку цільову аудиторію. Так, у навчальних семінарах і консультаціях щодо соціального проектування, підготовки заявок та необхідної документації взяли участь 165 жителів регіону. До співбесіди допущено 56 проектів із бізнес-планами, які було відповідно складено та оформлено. Усі заявки стосувалися розв’язання актуальних соціальних проблем сільської місцевості.
— Ми переконалися, що подібні проекти мають великий успіх серед тих людей, які готові працювати у своєму селі. Вони не лише вселяють віру соціально активного прошарку населення у власні сили, а й стимулюють процеси розвитку в громадах, що надзвичайно важливо нині, коли село гостро відчуває потребу в робочих місцях. І хоча сьогодні кожен проект передбачає створення одного-двох робочих місць, проте завтра такі проекти переростуть у стабільний малий бізнес, який розвивається і є гарним прикладом ефективної співпраці бізнесу та громади, – зазначив директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олег Васецький.
Більше, ніж гроші
Конкурс відбувся в селах Городищенського, Чигиринського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, Канівського та Черкаського районів. Усі його переможці кажуть, що завдяки участі в цьому проекті отримали значно більше, ніж просто кошти на розвиток своєї ідеї. Так, Світлана Пащенко з Городища вважає, що дізналася багато корисного щодо написання бізнес-планів, має тепер нові знайомства та більше впевненості в своїх силах. Її проект «Яблуневий цвіт» передбачає закладення саду. Мають намір із чоловіком засадити карликовими яблуньками 80 соток прибудинкової території під містом на хуторі Чуїха. А все почалося з того, що прочитали про цей проект у районній газеті. І вирішили: чому б не спробувати? Відвідали семінар, де роз’яснили, як складати план, проконсультувалися з фахівцями Мліївського інституту помології ім. Л. П. Симиренка. У Городищенській РДА фахівець економічного відділу також радила, що і як краще обрахувати.
— Ми врахували все, — розповідає Світлана, — адже потрібні не лише саджанці, а й полив, мотоблок, бочки, шланги. Для старту ми ще маємо своїх 15 тисяч гривень, а також розрахували, що треба щороку витрачати приблизно 25 тисяч гривень.
Малинуя люблю…
Серед переможців багато непересічних особистостей. Приміром, переселенка Олена Капраленко з Єлизаветівки Будищенської сільської ради, яка покинула рідний Донецьк три роки тому, збирається вирощувати малину. У перспективі хоче залучити до цього ремесла всіх жителів маленького села, аби налагодити справжній експорт «єлизаветівської» малини. Ігор Усик із села Глушки, що на Корсунщині, вирощує кіз. Його проект називається «Виробництво продукції з козиного молока». Раніше займався вантажоперевезеннями по Україні. Але настали складні економічні часи. Саме тоді помер батько дружини, залишивши хату і землю в селі. Переїхали в Глушки й почали розводити кіз. Нині виготовляють майже 15 видів продукції: від масла до морозива. Але для розвитку бізнесу потрібне обладнання. Отримані завдяки конкурсу кошти саме на це й витратять.
Порівняно з торішнім конкурсом нових проектів стало значно більше. Жителі Черкащини побачили можливість отримати фінансування для реалізації своїх ініціатив. Бізнес-плани дуже різноманітні й амбіційні, стверджує директор департаменту зв’язків із громадськістю та корпоративної соціальної відповідальності ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Альона Кузьменко. Крім сміливих ідей, є сильна комерційна складова проектів і соціальна значимість.
Як розповів керівник Ресурсного центру Асоціації недержавних громадських організацій у Черкаській області Анатолій Рекун, нинішнього року конкурс мікрогрантів реалізують у двох областях — Черкаській і Вінницькій, поступово розширюючи географію.