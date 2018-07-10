Президент Петро Порошенко привітав трудовий колектив державного підприємства «Завод 410 ЦА», який відзначає 70-у річницю від дня утворення. «Дуже небагато країн у світі можуть похвалитися наявністю в себе авіабудівних і авіаремонтних підприємств. Авіаційна галузь — це як знак якості для будь-якої держави, як символ належності до виняткового клубу розвинених держав. Адже авіаційна галузь — це інновації, високі технології, та головне — це надзвичайно високий рівень, вишкіл, талант фахівців, будівельників, конструкторів», — наголосив Петро Порошенко.

Україна пишається своїми авіабудівниками та авіаремонтниками. «Доки країна будує літаки і здатна їх відновлювати та модернізувати, вона залишатиметься рівною серед рівних на високотехнологічних ринках. І авіабудівні, і авіаремонтні підприємства залишаються дуже привілейованими партнерами для наших іноземних друзів. Будувати і обслуговувати, ремонтувати авіаційну техніку завжди було справою кращих», — цитує главу держави прес-служба Адміністрації Президента.

Працівники 410-го заводу здійснили капітальний ремонт понад 6 тисяч літаків, модернізували та відремонтували більш як 40 тисяч двигунів. Це солідний здобуток та висока репутація заводу і його фахівців. І Україна віддає шану людям, котрі заклали потужний фундамент літакобудівної галузі, сконструювали та побудували найкращі зразки авіаційної техніки, які сьогодні є основою українського авіаційного парку та багатьох інших країн світу.

«Продукція вашого заводу завжди була конкурентоздатною. І ми завжди гідно конкурували на зовнішніх ринках. Але зараз, в умовах, коли російський окупант розпочав агресію проти нашої держави, незаконну анексію Криму, це виклик, який пов’язаний не з мирним змаганням якості і надійності. Отже, зараз українські крила знов мусять воювати. І саме українські крила нині боронять наші небо і землю», — наголосив глава держави.

У таких умовах робота авіабудівної і авіаремонтної галузей набуває особливого значення, адже працівниками заводу відновлено чимало літаків авіаційного парку ЗСУ, Нацгвардії, Державної служби України з надзвичайних ситуацій і велика кількість літаків у рамках співпраці з міжнародними партнерами.

Президент розповів, що поцікавився технологічними інноваціями на 410-му. «Знаю, що тут опанували відновлення деталей літаків лазерним різанням та плазмовим напиленням. Потрібно надалі просуватися в опануванні високих технологій і нових компетенцій. Вітаю ваші ініціативи із поглиблення міжнародного співробітництва», — зауважив він та привітав угоду з американською корпорацією Rockwell Collins, яка виготовляє цифрові та електронні системи. Глава держави також зауважив, що позитивні відгуки про роботу заводу почув далеко за межами України, зокрема в Індії, Бангладеш, Казахстані та ін.

Особливо Президент відзначив трудові династії 410-го заводу: «Уявіть собі: загальний трудовий стаж династії Сиваш — майже 124 роки, династії Гордини — 89 років, Ноздриних — 69 років, Ілічкіних-Ткаченко — 61 рік». Він схвально та високо оцінив таку роботу.

Сьогоднішні виклики ставлять перед всіма чіткі й амбітні завдання. «Перше — це безпека наших літаків у післяремонтний період під час експлуатації, подальша робота над вдосконаленням технологічних процесів ремонту та обслуговування авіаційної техніки», — підкреслив Петро Порошенко. Та акцентував увагу на важливості активної співпраці з міжнародними партнерами. «Бо блокування постачання комплектуючих з боку Російської Федерації не поставило оборонно-промисловий комплекс на коліна. Ми знаходимо інших партнерів, робимо імпортозаміщення і не дозволимо нікому диктувати нам свої умови», — наголосив Президент, нагадавши, що нещодавно підписав Закон «Про національну безпеку України».

Глава держави також привітав ювілярів з черговою перемогою — красенем Ан-26: «Ви робите надзвичайно велику і надзвичайно важливу справу для держави. Україна вдячна вам за відданість, чесність, за вашу сумлінну працю».

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