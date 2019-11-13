Чотири тисячі кілометрів доріг буде відновлено у 2020 році. Наступний крок — якісні дороги до опор­них шкіл і лікарень у регіонах. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації проєкту To do list — змін, які планується впровадити у секторі інфраструктури і транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020-го та в наступні п’ять років. Захід відбувся на залізничному вокзалі Харкова — одному з найважливіших транспортних вузлів східної України. Під час спілкування з журналістами міністр розповів про зміни, які очікують на Укрзалізницю, оглянув потенційно цікаві для передачі в концесію об’єкти на залізничному вокзалі.

Фінансування буде прозорим

«Президент і уряд ставлять масштабні завдання в галузі інфраструктури, щоб забезпечити українців сучасним і комфортним транспортом, швидким і зручними дорогами. Я їжджу тими самими дорогами і потягами. Тому моя мета — щоб роботу виконували якісно, а кошти витрачали прозоро», — підкреслив Владислав Криклій.

Він нагадав, що за 76 днів зроблено чимало важливих кроків для залучення додаткових коштів на проєкти розвитку держаних і місцевих доріг. Так, досягнуто домовленості з ЄБРР щодо фінансування відновлення регіональних доріг в обсязі 300 мільйонів євро, а також з ЄІБ про надання коштів для капітального ремонту траси Київ — Одеса й будівництва обходу Львова (450 мільйонів євро). В рекордні терміни відновлено автодорогу Запоріжжя — Маріуполь, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

«У 2020 році уряд спрямує 73 мільярди гривень на дорожню інфраструктуру. Це більше, ніж у попередні роки майже на 40%. Ці кошти ми витрачатимемо раціонально. Дороги державного й міжнародного значення ремонтуватимемо капітально або реконструюватимемо. Тоді вони служитимуть мінімум 10—15 років без ремонтів», — зазначив урядовець. І додав, що є мета — за кілька років зробити реальною подорож із Харкова до західного кордону машиною за 10 годин.

До завдань міністерства належить і захист доріг від руйнування перевантаженими фурами. Планується надалі запроваджувати сучасні системи контролю — зважування вантажівок під час руху. «Це елемент smart roads, коли технології фіксують перевантаження, заощаджуючи людські ресурси. Цього року запрацювали шість таких комплексів, в 2020-му їх буде 20, за кілька років — 150. Завдяки цьому зникатиме корупція», — зазначив міністр.

Аварійність знизять на 30%

Подбають на дорогах і про зниження аварійності. Задля цього у 2020 році фінансування програми безпеки буде збільшено вдвічі — до 3,2 мільярда гривень. Для перевезення пасажирів планують заборонити використання переобладнаних автобусів, а також транспортних засобів, які не обладнано ременями безпеки (крім міських маршрутів). Конт­роль за дотриманням робочого часу водіями забезпечуватимуть автоматичні пристрої. А оновлена Укртрансбезпека, на переконання міністра, стане гарантом дотримання правил пасажирських перевезень, а не джерелом чиїхось статків.

Також Мінінфраструктури ініціює оновлення рухомого складу Укрзалізниці, підвищення якості й безпеки вантажних і пасажирських перевезень, а також запровадження нових внутрішніх і міжнародних маршрутів.

«Укрзалізниця повернулася до складу Міністерства інфраструктури, і ми нарешті почнемо її змінювати. Це слід робити негайно, бо середній вік локомотивів — понад 40 років, рівень зношеності вантажних і пасажирських вагонів — понад 85%, пасажирські перевезення й діяльність вокзалів збиткові для залізниці», — констатував Владислав Криклій.

За словами міністра, саме оренда або продаж майна, яке не використовує залізниця у профільній діяльності, а також концесія окремих об’єктів може стати джерелом додаткових коштів для запланованого переобладнання рухомого складу й поліпшення інфраструктури. За попередніми оцінками, вартість непрофільних активів Укр­залізниці становить понад 10 мільярдів гривень.

Концесія залізничних вокзалів Миколаєва, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Чопа, яку наразі опрацьовують фахівці міністерства спільно з партнерами, перетворить їх на зручні простори з торговельними площами, кафе й готелями, забезпечить якісно вищий рівень сервісу для пасажирів і збільшить інвестиційний ресурс Укрзалізниці.

У планах на 2020 рік — придбання Укрзалізницею двох тисяч вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів, а також локалізація виробництва тяги в Україні, що сприятиме створенню нових робочих місць.

Концесія для комфорту

З-поміж іншого планується поліпшити рівень сервісу та комфорту для пасажирів. Для цього замінять освітлення у вагонах, оновлять постільну білизну й вдосконалять систему прибирання в потягах.

«Одне із найважливіших для нас завдань від Президента та уряду — створення інфраструктури безпеки. Тому маємо швидко та якісно виконувати свою роботу для створення комфортного сервісу для українців, для переведення транспортної галузі й інфраструктури на європейський рівень», — підкреслив міністр.

Для цього в межах реалізації програми безпеки на Укрзалізниці в 2020 році планують облаштувати під’їзди і підходи до залізничних переїздів, встановити на них системи відеонагляду, облаштувати пристрої переїзної автоматики на нерегульованих переїздах з автобусним рухом, відремонтувати пасажирські платформи, тунелі, а також встановити огородження на станціях і ще чимало інших невідкладних заходів. Чимало завдань визначено й для річкового транспорту.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»