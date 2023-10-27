Про досвід і новації в боротьбі з російською агресією очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін розповів на щорічному Індустріальному форумі НАТО

Щорічний Індустріальний форум НАТО відбувся днями у Стокгольмі. На ньому виступив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Ось що він сказав: «Насамперед хочу нагадати, що Україна зіткнулася з російською агресією не 608 днів тому, а раніше, 2014 року. У нас було достатньо часу, щоб вивчити російські методи так званої гібридної війни, і перед тим як зіткнутися з повномасштабним вторгненням, ми здобули досвід. Тепер хочемо застерегти наших партнерів: не варто недооцінювати небезпеку. Десятиліттями багато хто з нас вважав, що конфлікти такої інтенсивності, з якими стикаємося нині в Україні, залишилися в минулому. Але тепер бачимо загрози і маємо бути готовими.

Вплив агресивної війни росії охоплює і тактичні, і стратегічні рішення в оборонній промисловості, на полях бою, даючи цінні уроки, які можуть бути корисними для оборонних стратегій НАТО.

В умовах виснаження запасів зброї і боєприпасів, так званої війни складів в усьому світі, нарощування виробничих потужностей набуває вирішального значення й істотно впливає на напрям війни, яку ми ведемо. Перебіг традиційних бойових дій підкреслює важливість збільшення виробництва боєприпасів. Україна, Європейський Союз та Сполучені Штати активізують зусилля з нарощування своїх виробничих потужностей та зміцнення ланцюгів постачання.

Поява дронів у різних галузях додала нового виміру сучасній війні. Досягнення в галузі радіоелектронної боротьби демонструють критичну роль оборонних технологій та необхідність постійного прогресу. І ми були б раді поділитися здобутими уроками з оборонною промисловістю НАТО.

Стрімка гонка інновацій і роль нових оборонних технологій свідчать про важливість досягнення технологічної переваги у прагненні до перемоги. Перевірені в боях технології, спеціалізований досвід та експертиза України відкривають перед усіма вами унікальні можливості. Здатність країни до модернізації, особливо в частині переходу від радянських стандартів до стандартів НАТО, демонструє значний потенціал. Україна має стати наступним арсеналом вільного світу, і для цього необхідно будувати міцні державно-приватні партнерства. Така співпраця може посилити оборонні спроможності та сприяти глобальній безпеці.

Наближаючись до 75-ї річниці створення НАТО, яку відзначатимуть на Вашингтонському саміті наступного року, ми, можливо, захочемо згадати першопричини, що сприяли його виникненню. Після розпаду радянського союзу ми вважали, що головна загроза зникла. Політика НАТО тоді була зосереджена на зменшенні військової присутності та участі в антитерористичних операціях.

На жаль, нині ми змушені переглядати основоположні принципи: військові альянси створюються для посилення можливостей колективної оборони, для ведення повномасштабних війн проти тираній за свободу, демократію — цінності, які ми обстоюємо в Україні.

Я тут для того, щоб сприяти розвитку оборонної промисловості України. Я вдячний кожному з вас, вашим країнам, за ту зброю і боєприпаси, які ви надали моїй країні, які допомагають нам вистояти. Вважаю, логічним наступним кроком для оборонних індустрій країн НАТО має стати локальне виробництво.

По-перше, це технічне обслуговування та ремонт, по-друге, це можуть бути науково-дослідні роботи та збирання, а потім повномасштабне виробництво. Упевнений, що це допоможе вам вирішити ті завдання, які я почув від генерала Філіпа Лавіня (верховного головнокомандувача ОЗС НАТО): виробляти більше, швидше, дешевше, а іноді навіть краще.

Я чув від Генерального секретаря занепокоєння щодо витрат. Необхідно інвестувати в оборонну промисловість, склади, запасні деталі та запаси, хоч це все можна й не використовувати.

Можу сказати, що найвища ціна, яку ми платимо, — це життя людей. Ми готові ділитися досвідом, який здобули в цій війні в оборонній промисловості, особливо в оборонних технологіях. Але, будь ласка, не треба недооцінювати небезпеку.

Ми будували країну як житницю Європи та всього світу. І мали успіхи в сільському господарстві, продажі зерна з низькою ціною і дешевою логістикою. Ми були ефективні в цьому. І показали, що можемо бути ефективними, якщо щось робимо.

Тепер будуємо країну як арсенал вільного світу. І я впевнений, що кожен з вас, кожна з ваших компаній і країн знайде можливість бути частиною цього процесу.

Зробімо це разом!»

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості