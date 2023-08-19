Румунія рішуче засуджує загарбницьку війну, яку росія веде проти України, закликаючи рф вивести війська з української території. Румунія надає українським біженцям прихисток від російської агресії, допомагає їм фінансово. Проведене торік опитування засвідчило: румуни вважають, що Центральна Європа та держави Балтії повинні надавати Україні ще більшу військову допомогу. Понад 70% румунів вважають, що Україна має стати членом Євросоюзу та НАТО. Тож нинішні відносини України та Румунії називають конструктивними, дружніми і партнерськими.

Це підтвердив й учорашній візит до Румунії Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Перед зустріччю з українським колегою Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку на засіданні румунського уряду заявив: «Важливий день, бо маємо візит Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З ним обговоримо питання, пов’язані з регіональною безпекою в контексті збройної агресії росії проти України. Розглянемо зусилля Румунії щодо транзиту українського зерна, щоб забезпечити доступ до продовольства в усьому світі, а також питання, пов’язані з двостороннім порядком денним щодо захисту румунських фермерів і прав румунських меншин в Україні».

Під час особистої зустрічі прем’єрів Денис Шмигаль подякував уряду та громадянам Румунії за постійну підтримку й солідарність, виявлені з перших днів війни.

У контексті широкого обміну думками про останні події в російській загарбницькій війні Денис Шмигаль говорив про наслідки одностороннього рішення росії вийти з чорноморської зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки, а також економіки України.

Марчел Чолаку запевнив українського колегу, що Румунія й надалі братиме участь у сприянні експорту українського зерна на міжнародні ринки. Він сподівається, що понад 60% загального обсягу експорту зерна з України проходитиме транзитом через Румунію.

«Ми зосередимо наші зусилля на розвитку вже наявних потужностей і коридорів, насамперед Сулінського каналу та порту Констанца, для досягнення нашої амбітної мети — подвоєння обсягу транзиту українського зерна через Румунію», — процитовано слова Марчела Чолаку в повідомленні на сайті румунського уряду.

Прем’єри розглянули поточні проєкти збільшення морського, річкового, залізничного та автомобільного сполучення, а також облаштування пунктів перетину кордону. Марчел Чолаку наголосив на заходах на національному та європейському рівнях, які однаково враховуватимуть необхідність підтримки України, але забезпечуватимуть адекватну відповідь на законні очікування та занепокоєння румунських виробників і фермерів.

Він висловив стурбованість уряду Румунії щодо дотримання прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні: «Ми очікуємо від української влади відкритості та залучення, як це нормально між двома державами, пов’язаними такою сильною солідарністю. Наші запити природні і розумні. Хочемо, щоб румуни в Україні мали такі самі права і свободи, якими користуються люди, що належать до української меншини в Румунії».

Роблячи заяви для преси, Марчел Чолаку зокрема наголосив, що уряд Румунії й надалі надаватиме повну та послідовну підтримку Україні.

«Ми єдині проти воєнної агресії росії, проявів варварства та боягузтва, спрямованих проти українського народу. Загибель невинних людей у цьому безглуздому конфлікті має припинитися. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України та відновлення її територіальної цілісності й далі, у процесі відбудови країни», — зауважив він.

Денис Шмигаль подякував Румунії за дуже чітку позицію щодо засудження російської агресії, тероризму та всіх злочинів, які скоїла росія, за підтримку санкцій проти кривдника, підтримку української формули миру, навчання українських військових та згоду на підготовку українських пілотів.

Він додав, що стратегічний курс України на інтеграцію до ЄС та НАТО залишається незмінним, подякувавши румунським партнерам за підтримку на цьому шляху. Україна сподівається, що Румунія підтримає ухвалення рішення про початок передвступних переговорів України в ЄС.

Український прем’єр повідомив про підписання двосторонніх документів: Заяви щодо посилення двостороннього співробітництва у забезпеченні надійного транзиту вантажів з України, Угоди про відкриття нового пункту пропуску Сігету Мармацієй — Біла Церква, Договору про взаємне визнання документів про освіту.

«Щодо логістики, то розвиватимемо прикордонну інфраструктуру, дороги, залізницю, розширюватимемо пункти пропуску та будуватимемо нові. Спростимо прикордонний контроль і, де це можливо, матимемо спільний контроль, щоб спростити транзит товарів. Посилюватимемо співпрацю в Дунайському регіоні, використовуючи наявну портову інфраструктуру, а також інвестуючи в її розвиток», — зазначив Денис Шмигаль.

Він висловив сподівання, що найближчим часом усі домовленості матимуть позитивні та практичні наслідки для обох країн.