Прикордонні Чернівці першими в Україні офіційно зареєстрували ураження коронавірусом. Інфекцію підхопив 40-річний чоловік під час кількаденної подорожі до Італії. Звідти літаком він дістався Румунії. Кордон перетинав автомобілем через міжнародний контрольно-пропускний пункт «Порубне». А зібраний лікарями анамнез хвороби засвідчив, що вірус потрапив до міста традиційним для багатьох чернівчан туристично-бізнесовим європейським маршрутом. На КПП чоловікові зміряли температуру, вона була в нормі. Через день йому стало зле, тож разом з дружиною самоізолювався у своїй міській квартирі. Висока температура таки змусила хворого викликати швидку. Вночі 29 лютого його доставили в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Відтак розпочалися наші національні особливості боротьби зі світовою епідемією, яку ВООЗ підвищує до червоного (найвищого) рівня небезпеки.

Два дні чернівецькі лікарі тестували хворого на грип. Взяті у нього зразки відправили досліджувати до Києва у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров’я МОЗ. Тим часом до Чернівців у терміновому порядку прибули заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов та уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова. «Наше завдання — з’ясувати, наскільки Буковина готова до зустрічі з коронавірусом», — зазначив Олексій Соловйов. Відвідавши інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, вони переконалися, що, попри запевнення обласної влади, Буковина не готова протистояти підступному вірусу. Інфекційне відділення головної лікарні області не має відповідних засобів боротьби з епідемією. Високі столичні гості пообіцяли посприяти тому, аби у відділенні хоча б зробили належний ремонт та осучаснили обладнання. Ні про які давно відомі мельцерівські бокси для індивідуальної ізоляції хворих, а надто про сучасні палати з локальною вентиляцією та іншими технічними протиінфекційними засобами взагалі не йдеться. Бракує навіть респіраторів, не кажучи вже про апарати штучної вентиляції легенів.

В інфекційному відділенні немає реанімаційного блоку.

Щоправда, представників РНБО і облдержадміністрації заспокоїли лікарі Чернівецького військового госпіталю, запевнивши, що в разі надзвичайної ситуації з коронавірусом вони готові переобладнати своє терапевтичне відділення для потреб лікарів-інфекціоністів і прийняти цивільних пацієнтів.

Проте на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під головуванням очільника Чернівецької ОДА Сергія Осачука, а також на пресконференціях влада запевнила буковинців, що ситуація під цілковитим контролем.

І ось 3 березня заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про позитивні результати аналізу на коронавірус із Чернівців. «Система продемонструвала свою готовність до випадку коронавірусу, жодних надзвичайних подій не сталося, ми працюємо у штатному режимі», — запевнив він українців. Місцева влада закликає буковинців не панікувати і протистояти інфекції за допомогою правил гігієни та принципів самозбереження.

«Ми не панікуємо, ми працюємо, вивчаємо іноземний досвід. Самі придбали собі необхідні в таких позаштатних ситуаціях речі, зокрема й для допомоги діагностиці», — розповідає лікар інфекційного відділення обласної лікарні активістка і волонтерка Ольга Кобевко.

Епідеміологи працюють з контактними особами чоловіка, хворого на COVID-19. Частина з них (ті, що в Чернівцях) перебувають у режимі самоізоляції.

Паніки у Чернівцях немає. Особливих черг за продуктами також, як і масового носіння медичних масок. Після тривалих обговорень ситуації, що виникла в області через виявлення коронавірусу, департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА вирішив доручити сімейним лікарям організувати на своїх дільницях ретельне медичне спостереження за тими, хто нещодавно приїхав з країн Азії та з Італії.

На міжнародному КПП «Порубне» цілодобово чергують медики. З-поміж іншого на Буковині мають розпочатися спільні навчання поліції, прикордонників, Служби безпеки України та медиків щодо проведення необхідних епідеміологічних розслідувань у разі виявлення інфікованих.

Коли номер готували до друку, стало відомо, що житель Чернівців, у якого діагностували хворобу, спричинену коронавірусом, почувається краще. «На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. Спостерігається позитивна динаміка», — підтвердила завідуюча інфекційним відділенням обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур`єра»