2017-го народна артистка України професор Рівненського державного гуманітарного університету Наталія-Марія Фарина подала заявку на участь у громадському бюджеті музичного проєкту «Рівне — місто унікальних подій».

Проєкт переміг, його активно підтримали рівняни. А вже 2018 року пані Фарина втілила ідею: в найакустичнішій залі обласної філармонії зібрала талановитих вокалістів з різних куточків України на «Бурштинові солоспіви». Як же ще назвати захід, започаткований у краї сонячного каменю? Невдовзі конкурс став міжнародним і дав професійну перепустку до великого мистецтва багатьом талановитим молодим виконавцям.

Війна перервала його творчий політ 2022-го. Нині всупереч ворогам пісня наближає нашу велику перемогу. Серед цьогорічних конкурсантів — представники України, Польщі та Китаю.

П’ятий Міжнародний вокальний конкурс «Бурштинові солоспіви» завершився гала-концертом і врученням нагород переможцям в Інституті музики Жешувського університету (Польща). Яскрава сторінка до літопису змагання, що й казати.

«Маленький ювілей співочого турніру видався успішним і багатим на події. За це безмежна вдячність українським воїнам — нашим відважним героям-захисникам, які мужньо виборюють для нас можливість жити і реалізовувати творчі ідеї», — зауважує кандидат мистец­твознавства виконавчий директор конкурсу Тетяна Прокопович.

Творчі перегони поєднали дистанційне прослуховування відеозаписів програм учасників і живе звучання дивовижних голосів переможців на завершальному концерті. Високоповажним членам журі на чолі з головою народним артистом України, лауреатом Шевченківської премії Анатолієм Кочергою нелегко було визначити найкращих молодих співаків, бо всі учасники підготувалися гідно.

Були й спеціальні премії. 100 євро отримала наймолодша учасниця конкурсу Марта Качор, учениця Дублянської дитячої школи мистецтв ім. С. Турчака (Україна) від Дойни Діну Паладе, професора оперного співу консерваторії ім. Дж. Верді в Турині (Італія). А за найкраще виконання українського солоспіву — студент Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової (Україна) Іван Ковальов — від Оксани Мирончук, артистки Королівського оперного театру в Осло (Норвегія).

Уперше в межах конкурсу пройшов круглий стіл «Вокальне виконавство: сучасні виміри та перспективи». Він зібрав у дистанційному форматі понад пів сотні науковців, педагогів і студентів, які цікавляться здобутками мистецтва співу та інноваційними розробками розвитку співочого голосу. Обговорювали питання збереження в культурі ХХІ століття найкращих традицій вокального мистецтва, розглянули специфіку навчання співу в контексті новітніх виконавських практик.

Приємною несподіванкою став безкоштовний майстер-клас, який провела Дойна Діну Паладе. На цікавій онлайн-зустрічі учасники випробували творчі сили й попрацювали над удосконаленням співочих навичок.

Безумовно, оптимальні умови вокального конкурсу — сцена. Тому святом став гала-концерт, який дав обнадійливі прогнози на майбутнє співочого турніру. Українську делегацію радо вітали польські колеги. Директор Інституту музики Жешувського університету професор Мірослав Димон запевнив, що такі заходи зближують Україну та європейське співтовариство на рівні людських сердець. Яке єднання може бути переконливішим?

Фінальний акорд п’ятого Міжнародного вокального конкурсу «Бурштинові солоспіви» відбувся за участю студенток інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету лауреата третього ступеня Софії Вознюк (клас доцента А. Бондарчук) та першого Софії Мозоль (клас професора Н.-М. Фарини). Неповторним голосом і артистизмом зачарував польську публіку виступ народної артистки України нашого поліського соловейка Наталії-Марії Фарини.

«Шкода, що в Жешуві не виступили українські переможці сильної статі — з відомих причин вони не можуть полишати рідну країну. Але разом з наставниками та концертмейстерами і хлопці, й дівчата творять дива. У перервах між сигналами повітряних тривог, підлаштовуючись під графіки відімкнень електроенергії, вигранюють голоси, готують і записують конкурсні програми. Кожна особиста історія вражає, це маленький символ нашої великої перемоги. Головна передумова повернення міжнародного вокального конкурсу «Бурштинові солоспіви» у звичне русло сценічного життя — перемога України над російськими окупантами. Ми наближаємо її небайдужістю, донатами на ЗСУ та піснею, що додає сили жити», — каже засновниця конкурсу Наталія-Марія Фарина.