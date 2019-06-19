Щоб у закарпатських річках не меншало риби, група енергетичних компаній РЕНЕР, яка впроваджує в області проєкти зеленої енергетики, щорічно здійснює масштабне зариблення водойм. У річки, струмки випускають рідкісний вид лососевих — струмкову форель, яку місцеві жителі часто називають царською рибою.
Рибна акція, яка пройшла з ініціативи генерального директора компанії Сергія Ковача, відбувалася вже вшосте, охопивши вісім сіл. Її учасники випустили в 10 річок і їхні притоки понад 70 тисяч мальків струмкової форелі, а загалом за шість років — майже пів мільйона.
На Рахівщині акція охопила околиці високогірних сіл Костилівка, Видричка та Луги, на Тячівщині — Руська Мокра й Німецька Мокра, Красна, Усть-Чорна й Лопухів, на Перечинщині — Тур’я Поляна.
У зарибленні водойм разом із працівниками компанії, яка профінансувала закупівлю мальків струмкової форелі, брали участь працівники держлісгоспів, управління рибного господарства, представники органів місцевого самоврядування і, звичайно, діти. Об’єднаними зусиллями вдалося дістатися до найвіддаленіших гірських місцин.
— Це надзвичайно корисна справа, бо рік у рік запаси риби в річках збільшуються. Дотримання належних умов зариблення та багаторічний досвід організаторів акції — компанії РЕНЕР дає змогу мінімізувати втрати малька і збільшити його шанси на виживання у природному ареалі, — сказав головний державний інспектор управління державного агентства рибного господарства у Закарпатській області Іван Регуш.
Найбільшу зацікавленість акція викликає у дітей. Вони із захопленням зариблюють потічки, дотримуючись усіх правил та норм: вишукують тихі місцини, де рибка краще приживеться, і випускають по кілька особин, щоб усім було достатньо місця для росту.
— У нас уже майже не залишилося потічків, які б не зариблювали завдяки спонсорській допомозі. І риби стає дедалі більше. Упевнений, що дбайливе ставлення до природи, змалечку прищеплене дітям, не-одмінно стане запорукою її збереження у майбутньому, — прокоментував один з учасників акції Лопухівський сільський голова Іван Фабрицій.