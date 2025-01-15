За словами Прем’єра, перші підсумки переговорів про спільний прикордонний контроль з ЄС очікуємо вже цього року

Україна продовжує переговори про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Перші підсумки очікуємо цього року, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому урядовому засіданні.

«Зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань зможемо використати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів — членів Євросоюзу», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що цього року Україна надалі розширюватиме та поліпшуватиме систему «єЧерга». За понад два роки зафіксовано майже 1,6 мільйона перетинів кордону за допомогою цієї системи.

«Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їхнього перебування на кордоні», — наголосив глава уряду.

Також, за словами Прем’єр-міністра, заплановано подальшу модернізацію пунктів пропуску. Зокрема, торік було схвалено Стратегію з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року, яка передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше шести нових.

«Наша мета — зробити перетин кордону для громадян та бізнесу максимально швидким і зручним», — наголосив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що Україна вже має необхідну архітектуру для переговорного процесу з Європейським Союзом. За словами Прем’єра, сформовано 36 робочих груп для підготовки наших позицій за всіма кластерами.

«Ми робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок переговорів ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами», — зазначив він.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна продовжить скринінг законодавства на відповідність європейському. Адже головне завдання — пройти переговорний процес максимально швидко.

Денис Шмигаль подякував ЄС за фінансову підтримку. На сьогодні Європейський Союз — ключовий донор українського бюджету.

«За 35 місяців повномасштабної війни ми залучили до державного бюджету вже більш як 50 мільярдів доларів від ЄС та європейських країн», — сказав очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, цього року Україна вже отримала від європейських партнерів перші 3 мільярди євро, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф.

Прем’єр-міністр поінформував, що паралельно з переговорним треком Україна продовжує успішну інтеграцію до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

«Показники експорту українських товарів у Європу продовжують зростати. 60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС. Торік ми експортували туди товарів майже на 25 мільярдів доларів. Це на 6% більше, ніж 2023 року», — повідомив він, назвавши одним з важливих чинників такого успіху так званий економічний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот.

Завдання-мінімум у торгівлі на цей рік, за словами Прем’єра, — зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не нижчому, ніж 2024 року.

«Обговорюватимемо з європейськими партнерами продовження економічного безвізу і його закріплення на постійній основі через зміну Угоди про асоціацію. Так само цього року будемо обговорювати продовження транспортного безвізу, завдяки якому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи», — поділився планами уряду Денис Шмигаль.

Він нагадав, що торік експорт автомобільним транспортом становив понад 10 млн тонн на суму 14,7 млрд доларів. Це на 5% більше порівняно з 2023 роком і свідчення того, який важливий транспортний безвіз для української логістики та експорту.

Найближчим часом уряд планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання промислового безвізу. «Залишилося ухвалити один законопроєкт, який ми подамо до парламенту найближчим часом. Після цього зможемо перейти до офіційного процесу укладання угоди», — наголосив Прем’єр, нагадавши, що промисловий безвіз — ще один унікальний інструмент підтримки українського бізнесу та інтеграції в європейську економіку, який передбачає взаємне визнання сертифікації продукції. Він збільшує можливості для експорту та зменшує бюрократію і час, необхідний для того, щоб український товар потрапив на європейський ринок.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ