Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Прем’єр-міністр поінформував про урядові проєкти й програми, які втілюватимуть цього року

У Києві під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. У форматі відеоконференції понад 330 учасників обрали новим очільником Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад Лілію Пашинну. Вона також голова делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Частина членів президії конгресу, а саме керівник Офісу Президента, його заступник і виконавчий секретар президії конгресу Віктор Микита, віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України, голова комісії «Інфраструктурна політика» Олексій Кулеба взяли участь у засіданні з оновленого приміщення Офісу конгресу.

Результативна комунікація

«Офіс конгресу має стати місцем зустрічі керівників громад і майданчиком опрацювання проблем громад. Місцем прямої, результативної комунікації між членами конгресу. Місцем, де розв’язують проблемні питання, що потребують участі центральної влади», — сказав Андрій Єрмак.

Він подякував за роботу колишньому керівникові Офісу конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності конгресу. Один з головних — розвиток регіональної та місцевої економіки.

«Це має стати для всіх нас одним з довгострокових пріоритетів. Більше інвестицій, більше доданої вартості, більше робочих місць, тож більше податків і посилення обороноздатності нашої держави», — зауважив керівник Офісу Президента.

Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів з держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу. Андрій Єрмак закликав до залучення іноземної допомоги й активної реалізації проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», спрямованого на допомогу українським захисникам і захисницям.

Керівник Офісу Президента окремо подякував членам конгресу та громадам за підтримку й активну участь у поширенні позиції України щодо досягнення справедливого сталого миру.

У засіданні також узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які поінформували про законодавчу підтримку державної регіональної політики та урядові проєкти й програми, що реалізовуватимуть у громадах та регіонах цього року.

Фінансова стійкість та відновлення інфраструктури

Уряд докладає зусиль для забезпечення місцевої влади потрібними ресурсами та створення сприятливих умов для її діяльності. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Він зауважив, що в роботі з регіонами уряд зосереджується на трьох ключових напрямах, перший з яких —фінансова стійкість громад.

«Загальний ресурс місцевих бюджетів на цей рік — майже 737 мільярдів гривень, із яких 217 мільярдів — трансферти з держбюджету. За перший квартал 2025 року на місця спрямували 39 мільярдів гривень трансфертів. Для прифронтових громад збережено реверсну дотацію», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що на доручення Президента опрацьовують питання додаткового інструменту для громад, які страждають від ведення бойових дій або лежать у зоні потенційних бойових дій.

Глава уряду зазначив, що завдяки цій допомозі місцева влада має достатній ресурс, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру і надавати базові послуги громадянам. Другий напрям, за словами Прем’єр-міністра, — відновлення, пріоритетними аспектами якого залишаються житло, освіта, медицина та інфраструктура.

Денис Шмигаль повідомив, що вже відбудовано понад 800 шкіл, майже тисячу медичних закладів та більш як 100 тисяч житлових об’єктів у всій Україні. Крім того, триває урядовий експериментальний проєкт щодо комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного, на який спрямовано додатково 5,2 мільярда гривень.

«Цього року переходимо на відбудову за проєктним принципом із застосуванням системи DREAM та добором проєктів до Єдиного проєктного портфеля. Це дасть змогу систематизувати відновлення та максимально залучити громади до визначення пріоритетних проєктів», — наголосив Прем’єр, додавши, що дієвий інструмент житлової відбудови — програма «єВідновлення».

«Уже понад 87 тисяч українських родин за рахунок компенсацій відремонтували своє житло, 7,6 тисячі родин придбали оселі через житлові сертифікати. Минулого тижня почалися перші виплати за компонентом компенсацій для відбудови приватних будинків на своїй землі», — зазначив глава уряду.

Забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури — ще один напрям роботи на місцях, який гарантує доступ людей до води, електроенергії, тепла та інших базових послуг.

«Успішно пройшли третій опалювальний сезон повномасштабної війни й уже готуємося до наступного. В енергетиці поточне відновлення триває постійно. Створюємо систему децентралізованої генерації», — наголосив він і додав, що було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні сумарною потужністю майже 268 МВт. Цього року заплановано встановити ще 280 установок та понад 140 модульних котелень.

«Тримаємо фокус на прифронтових областях, де ворог інтенсивно знищує цивільну інфраструктуру. Туди спрямуємо найбільше фінансового ресурсу й технічної підтримки», — підсумував Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ