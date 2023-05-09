На коронації Україну представляли перша леді Олена Зеленська та глава уряду Денис Шмигаль. На церемонію не запросили політиків з росії, білорусі, ірану, Сирії, Афганістану, М’янми та Венесуели

За коронацією нового британського монарха Чарльза ІІІ, яка відбулася у Вестмінстерському абатстві, спостерігали 2300 високих гостей, серед яких були представники монарших родин, політичні лідери, відомі особистості. А ще мільйони телеглядачів у всьому світі. Оксамитові мантії, позолочена карета, корона завважки 2 кілограми, 700-річний трон, королівські пажі, військові мундири, розкішні вбрання гостей — усе це змушувало забувати, що нині ХХІ сторіччя.

Символічний збіг кольорів

Увагу багатьох привернув коронаційний килим у Вестмінстерському абатстві, кольори якого нагадували український прапор. На синій частині розмістилися почесні гості, а жовту було відведено королю та королеві. Колишній офіцер НАТО Геміш де Бреттон-Гордон написав у Twitter, що український прапор був «у центрі Вестмінстерського абатства». А посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала також у Twitter: «Я побачила там Україну й на хвилину втратила самовладання».

І хоч у Букінгемському палаці заявили, що кольори в абатстві — жовте золото на килимі в театрі коронації та блакитний — не було обрано для символізації українського прапора і радше їх добрали тому, що прапор Єлизавети ІІ має жовто-синє забарвлення, це було справді символічним збігом обставин.

До речі, окремі гості, які прибули на коронацію до Вестмінстерського абатства, теж були одягнені в жовто-блакитні кольори. Перша леді США Джилл Байден була у блакитних піджаку, спідниці та рукавичках. Її супроводжувала внучка Фіннеган у жовтій сукні та обідком із жовтими квітами на голові.

Перша леді України з нагоди коронації була вдягнена в елегантну сукню м’ятно-блакитного відтінку від українського бренда The Coat.

«Для нас із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем честь перебувати сьогодні на коронації Їх Величностей Короля Чарльза III та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання країні. У наших народів є спільні цінності: життя, свобода, демократія. Нехай саме вони стануть ознакою доби Ваших Величностей і для Сполученого Королівства, і для нас», — написала Олена Зеленська в Instagram.

Напередодні церемонії коронації король та інші члени королівської родини вітали глав держав та закордонних гостей у Букінгемському палаці. Серед запрошених була й Олена Зеленська.

«Мала честь поспілкуватись із принцесою Вельською і першою леді США Джилл Байден на офіційному прийнятті з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ. Справжнє задоволення зустрітись із цими вишуканими леді, які мають відкрите серце та є великими друзями України», — написала дружина Президента України в Telegram-каналі. Перша леді України поспілкувалася із королем Чарльзом ІІІ.

У Британській бібліотеці з’явилася «Українська поличка»

У межах свого візиту до Великої Британії Олена Зеленська відвідала урядову резиденцію на Даунінг-стріт на запрошення дружини британського Прем’єра Акшати Мурті, повідомляє пресслужба ОПУ. Перша леді України подякувала за підтримку України, зокрема організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

«Неможливість проведення у країні-переможниці цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну росії проти України», — наголосила вона. Дружина Президента передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

Після зустрічі Олена Зеленська й Акшата Мурті відвідали Британську бібліотеку. На сьогодні її зібрання налічує 170 мільйонів примірників, із них 100 тисяч — рідкісні українські книги, періодичні видання, документи.

Перша леді ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки й разом з генеральним директором закладу Ролі Кітінгом презентувала «Українську книжкову поличку». Цей проєкт першої леді з поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах.

Олена Зеленська й Акшаті Мурті поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали їм уривки із творів сучасного дитячого письменника Володимира Нікітенка українською й англійською мовами.

Три пріоритети Лондонської конференції

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи в Лондоні, провів двосторонні зустрічі. Він поспілкувався з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Сторони обговорили підготовку до наступної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в червні в Лондоні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Україна має намір зосередитися на трьох напрямах: швидке відновлення, залучення приватного бізнесу до відновлення та розбудови України, реалізація реформ. Розраховуємо на високу зацікавленість британських компаній та конкретні домовленості», — зазначив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль і Джеймс Клеверлі обговорили питання посилення підтримки України в різних сферах, зокрема в оборонній галузі. Прем’єр-міністр України підкреслив, що наша держава очікує на підтримку Великої Британії на прийдешньому саміті НАТО у Вільнюсі. «Українська армія на практиці освоює стандарти Альянсу й після перемоги готова ділитися успішним бойовим досвідом із союзниками», — зауважив Денис Шмигаль.

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