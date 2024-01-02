Завершується 2023 рік, який був складним періодом випробувань у боротьбі з жорстоким ворогом. Попри всі труднощі ми вистояли, стали сильнішими, створили реальні передумови для майбутньої перемоги, відновлення та повоєнного розвитку.

Сьогодні час підбити підсумки.

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На початку 2023­го ми ставили перед собою чіткі цілі та визначали пріоритети в роботі.

Сьогодні можемо зафіксувати результати, щоб зрозуміти, як ми заходимо у 2024 рік.

Першочерговим завданням для уряду було, є і будеКзабезпечення української армії.

За 11 місяців видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,5 трлн грн.КЦе 60% усіх наших витрат.

Кожну гривню податків громадян і бізнесу, яка надходила в бюджет, ми одразу спрямовували на оборону України.

426 млрд грн витратили на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та інше забезпечення нашого війська.

За останній рік ми істотно наростили виробництво власної зброї, техніки, боєприпасів, безпілотників.

Нині на оборонку працює більш як 500 виробництв, і це 300 тисяч працівників.

Тільки з виробництва дронів у нас тепер є 200 компаній, і щомісяця з’являються нові. Робимо все: від FPV­дронів до розвідувальних. Морські дрони теж усі бачили в дії. Керченський міст та російський флот випробовують їх на собі.

Мінометних снарядів виробили у 42 рази більше, ніж торік. Почали виробляти набої для стрілецької зброї, снаряди різних калібрів, а також заводські боєприпаси для БпЛА.

Продовжили розвиток ракетних програм. Продовжили посилювати нашу протиповітряну оборону.

Ми залучили в обороно­промисловий комплекс приватний бізнес. Це дає швидкість, інновації та ефективність. Чотири із п’яти компаній ОПК — це тепер недержавні підприємства.

В Україну зайшов один з найбільших світових оборонних концернів — німецький Rheinmetall. Ми будуємо Альянс оборонних індустрій та нові партнерства з вільним світом.

Бюджет закупівель озброєння українського виробництва цього року — понад 35 млрд грн. Наступного року він буде втричі більшим.

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Другим ключовим завданням для нас цього року булоКзбереження макроекономічної стійкості та підтримка економічного відновлення.

За січень — листопад ВВП зріс на 5,5%. Інфляція стабільно знижується — з понад 26% торік до близько 5% у листопаді цього року.

За 11 місяців акумулювали до державного бюджету понад 1 трлн грн податків — на 27% більше, ніж за аналогічний період торік.

Вдячний усім платникам податків, які працюють і рухають економіку вперед.

Вдячний усім, хто долучився до купівлі військових облігацій. Українці придбали через «Дію» 2,3 млн таких облігацій. Це важливий ресурс для фінансування пріоритетних видатків.

Також ми залучили більш як 42,5 млрд доларів макрофінансової допомоги від партнерів. Майже 20 млрд — від ЄС, 11 млрд — від США, 3,6 млрд — від Японії.

Ми домовилися з Міжнародним валютним фондом про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування на 15,6 млрд доларів. Цьогоріч отримали 4,5 млрд. Виконали всі маяки, які було визначено на цей період.

Дякуємо всім нашим міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну. Розраховуємо на солідарність і наступного року.

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Для відновлення економікиКпідтримуємо український бізнес. Працюємо над поверненням іноземних інвестицій. Розширюємо логістичні можливості для експорту.

За програмою безповоротних грантів «єРобота» видали 5,5 млрд грн. Кошти отримали більш ніж 10 тисяч українців. Це нові бізнеси. Це десятки тисяч нових робочих місць, які тепер з’являються у всій країні.

Активно розвивали програми пільгового кредитування наших підприємців. За програмою «Доступні кредити 5—7—9%» видали майже 90 млрд грн пільгових позик для 22 тисяч бізнесів. За іншою програмою, «Держгарантії на портфельній основі», було видано більш ніж 37 млрд грн.

Переглянули понад тисячу дозвільних документів для бізнесу. Повністю скасували 61 застарілий інструмент. Більш як 500 інструментів буде оптимізовано.

Створили 15 нових індустріальних парків. Тепер їх загалом понад 70.

Підтримували наших аграріїв, завдяки чому вдалося зібрати рекордний врожай. Ідеться про майже 80 млн тонн зернових та олійних культур, що на 10% більше, ніж у 2022 році.

Залучили партнерів з MIGA та DFC до страхування воєнних ризиків на інвестиційні проєкти в Україні. Ідеться про домовленості на суму більш ніж 500 млн доларів.

Створили новий механізм страхування суден за участі британських перестрахових компаній.

Відкрили новий чорноморський торговельний коридор, завдяки якому можемо експортувати морем не тільки агропродукцію, а й інші товари.

Загальні інвестиції в інфраструктуру дунайських портів вже становлять близько 100 млн доларів. За 11 місяців перевалка в цих портах становила 31 млн тонн — абсолютний рекорд.

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Третім нашим пріоритетом на цей рік булаКєвропейська інтеграція України.

Маємо історичні досягнення. Насамперед рішення Європейської ради про початок переговорів з Україною щодо нашого членства в ЄС.

Змінюємо наше законодавство відповідно до європейського. Змінюємо наші інституції. Виконуємо свої зобов’язання, і про це кажуть самі європейці.

Паралельно провели селф­скринінг європейського законодавства — проаналізували 28 тисяч актів права ЄС. 1,6 тисячі з них вже імплементовано. 2,7 тисячі підлягають повній або частковій імплементації. 23,4 тисячі не потребують імплементації.

Продовжили секторальну інтеграцію. Понад 60% українського експорту припадає на ЄС. Оформлено 35 тисяч декларацій за процедурою спільного транзиту. Завершено процес синхронізації української та європейської енергосистем.

Наша мета — бути готовими до членства в ЄС якнайшвидше.

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Не чекаючи завершення війни, ми почали програму швидкого відновленняКта відбудови зруйнованого.

За рік створили законодавчу рамку ефективного відновлення. В її основі — принцип «відбудувати краще, ніж було», безбар’єрність, інклюзивність, безпека.

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд спрямував близько 55 млрд грн на різні проєкти відбудови.

Загалом за рік відновили понад 37 тисяч об’єктів — майже 700 шкіл і дитячих садочків, понад 400 медзакладів.

Ми запровадили програму «єВідновлення». Виплачуємо нашим людям до 500 тисяч гривень, щоб вони могли відремонтувати пошкоджене війною житло.

Загалом уже 28 тисяч українських родин отримали 2,2 млрд грн, щоб відновити власні оселі.

Другий етап цієї програми — сертифікати за повністю зруйноване житло. Наразі їх згенеровано 1,6 тисячі, й днями ми почали виплати, щоб наші громадяни могли придбати нові домівки.

Один із пріоритетів нашого відновлення — гуманітарне розмінування. Залучили близько 500 млн євро внесків від міжнародних партнерів. Сертифікували десятки операторів протимінної діяльності. У господарську експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Готуємо ринок послуг із гуманітарного розмінування, щоб процес пішов якомога швидше.

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Енергетична галузьКтакож стала одним з головних пріоритетів відбудови.

Ми вистояли в боротьбі за тепло та світло минулої зими. І хоч половина енергосистеми зазнала уражень, ми змогли успішно підготуватися до нового опалювального сезону.

Сумарно відновили 1946 МВт генеруючих потужностей. Сьогодні в жодному регіоні немає планових відключень саме завдяки цій підготовці.

Ми створили енергетичну коаліцію підтримки України. Отримали 825 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору — генератори, трансформатори, вимикачі, спецтехніку. У Фонді підтримки енергетики України маємо понад 400 млн євро внесків разом з анонсованими.

2023 року Нафтогаз збільшив власний видобуток газу на 7—8%. Іноземні трейдери знов оцінили перевагу українських газосховищ — закачали туди близько 3 млрд кубометрів блакитного палива.

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Цього року ми також не змінювали тарифи на газ, воду та опалення. Продовжили політику підтримки субсидіями всіх, хто цього справді потребує.

У березні провели вже другу індексацію пенсій за час повномасштабної війни. Середня пенсія цього року зросла на 16%.

Продовжили комплексну підтримку внутрішньо переміщених осіб, зокрема й щомісячні виплати.

Започаткували експериментальні соціальні проєкти за принципом «гроші ходять за». Це коли кошти сплачують саме за надану послугу, а не за фактом існування організації чи установи.

У соціальній сфері будуємо спроможність замість залежності людини від держави.

Україна має стати країною з найкращими цифровими соціальними рішеннями, де всі послуги та виплати диджиталізовано, отже вони справедливі, прозорі й ефективні.

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Формуємо в УкраїніКнову ветеранську політику.

Започаткували комплексну реформу ВЛК та МСЕК. Упровадили електронну чергу на ВЛК, якою скористалося понад 100 тис. військовослужбовців.

Кількість ВЛК збільшилася майже вдвічі за рахунок залучення цивільних медзакладів. Спростили отримання довідок для військових, зокрема про обставини травми.

Розробили зміни до законодавства про електронний документо­обіг між ВЛК, військовими частинами, ТЦК та військовими госпіталями.

Створили інститут помічника ветерана для підтримки ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя.

Більш як 2 тисячі ветеранів та членів їхніх сімей отримали компенсацію на житло. Ветерани тепер також можуть скористатися пільговою іпотекою в межах програми «єОселя».

Ми хочемо, щоб в Україні працювали тисячі ветеранських бізнесів, і всіляко цьому сприятимемо. Тепер за програмою безповоротних грантів «єРобота» ветерани можуть отримати до 1 млн гривень для започаткування власної справи. Для більш ніж 200 ветеранських бізнесів уже погоджено виплати.

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Попри всі виклики ми продовжували розвивати й інвестувати коштиКв освіту та медицину.К

Важливо, що ми нарешті фізично повернули дітей до навчання. 87% наших шкіл мають укриття. Робимо їх сучаснішими та більш комфортними.

Надали вчителям та учням 89 тисяч одиниць комп’ютерної техніки для безперервного й ефективного навчального процесу.

Створили 154 цифрові освітні центри з безпечним простором.

З огляду на реалії воєнного часу збільшили державне замовлення на таких медичних спеціалістів, як реабілітологи та психологи.

Розширили на 30 нових позицій перелік доступних ліків у межах програми реімбурсації. Більш ніж уп’ятеро збільшили постачання препаратів, закуплених централізовано за бюджетні кошти.

На базі спроможних багатопрофільних лікарень відкриваємо нові реабілітаційні відділення.

У 2023 році всі зареєстровані в Україні рецептурні ліки виписують за електронним рецептом, що за­ощаджує час та зусилля пацієнтів.

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Ми продовжили запроваджувати нові цифрові послуги в усіх сферах. Це частина нашої програмиК«Ефективна цифрова держава».

Запровадили 39 нових сервісів у застосунку та на порталі «Дія».

Кількість унікальних користувачів «Дії» зросла більш ніж на 2 мільйони.

До порталу та мобільного застосунку «Дія» приєдналося понад 8 тисяч нових партнерів.

У сфері антикорупційної політики уряд затвердив Державну антикорупційну програму на 2023—2025 роки. Це 1700 заходів у 15 галузях.

Ми продовжили посилювати інституційну спроможність і незалежність антикорупційної вертикалі. На відкритих конкурсах було обрано керівників НАБУ та САП.

Боротьба з корупцією в розумінні уряду — насамперед ліквідація самої можливості вчиняти корупційні дії. Тому цифровізуємо послуги. Проводимо дерегуляцію. Продовжуємо приватизацію та корпоратизацію державних підприємств. Завдяки прозорим аукціонам із продажу держмайна було отримано 2,6 млрд грн.

Також цього року ухвалили нормативну базу для класифікації посад державної служби, що є передумовою справедливих і прозорих принципів оплати праці держслужбовців. Усе це для того, щоб побудувати в Україні ефективну європейську державу, зробити її стійкою до викликів та випробувань.

Шановні українці!

Ми завершуємо 2023 рік з вірою в те, що майбутнє принесе нам перемогу та справедливий мир.

Будемо й далі наполегливо рухатися до членства в Європейському Союзі. Будемо відновлювати нашу країну. Будемо посилювати нашу армію, захищати власну землю та всіляко допомагати Силам безпеки і оборони.

Дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам. Дякуємо всім, хто бореться за краще майбутнє для нашої держави, — лікарям, учителям, підприємцям, платникам податків, працівникам критичної інфраструктури, волонтерам, а головне — дякуємо українським воїнам на фронті. Пам’ятаємо щодня, як тяжко виборювати кожен день і перемогу України!

Вічна пам’ять і шана нашим героям!

Слава Україні! Героям слава!

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ