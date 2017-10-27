У наш швидкоплинний час охочих постояти біля плити, щоб приготувати наприклад сніданок, стає дедалі менше. Тому один зі світових лідерів з виробництва напоїв швидкого приготування, заморожених напівфабрикатів, кондитерських виробів і закусок сінгапурська компанія Food Empire Holdings Limited пропонує споживачам понад 200 видів продукції під власними торговими марками, яку експортують у понад 60 країн. Її асортимент містить широкий вибір напоїв: розчинна кава, капучино, шоколадні та злакові напої на сніданок і фруктові чаї. Компанія реалізує снеки, картопляні чипси і кондитерські вироби, а також має широкий асортимент заморожених напівфабрикатів.

Група компаній має 18 представництв і регіональних офісів у всьому світі. Про всіх них, звичайно, не збираюся розповідати, а ось про завод ТОВ «ФЕС УКР», розташований у місті Золотоноша Черкаської області, повідаю читачам із задоволенням. Бо, скажу щиро, на такому сучасному серйозному авторитетному красивому і життєрадісному підприємстві не був давно. Мені навіть здалося, що потрапив не на український завод, а на європейське харчове підприємство, якого не зачепили сучасні біди й негаразди України.

Не відриваючись від роботи

Чим завойовує споживача кавових напоїв, зокрема, «3в1» компанія ТОВ «ФЕС УКР»? Звичайно ж, вишуканим смаком. Але мені здається, що тягнеться рука українця по пакетик цієї кави в супермаркеті, на базарі, в кіоску на зупинці громадського транспорту і через її зручність: у маркетинговій політиці Food Empire Holdings Limited врахував, що для людини нині найдорожче (після здоров’я) — час, якого не вистачає, щоб зварити звичайну чашку кави. Тому компанія запропонувала споживачам готове рішення: для приготування ароматного напою потрібна лише гаряча вода, в яку слід засипати вміст пакетика. Дуже зручно! На роботі, в дорозі, на відпочинку — всюди!

Тому таким популярним і улюбленим став цей напій на планеті. Інтернет стверджує, що кожні 0,1 секунди чашку MacCoffee випивають 13 споживачів (або 4 мільярди чашок у світі щодня). І віддають перевагу цьому напою тому, що він проходить 17 ступенів перевірки якості, перш ніж потрапити на прилавки магазинів. Бренд MacCoffee отримав через це золоту нагороду за якість у Парижі (2000 рік) вже через 6 років після початку виробництва. За всю ж свою історію — 15 нагород за якість на всесвітніх виставках і успішний розвиток на багатьох ринках.

Інвестиції в Україну

За всіма цими цифрами є й частина великої копіткої роботи колективу підприємства ТОВ «ФЕС УКР», яке ось уже майже шість років випускає улюблену українцями продукцію під торговими марками MacCoffee, «Петровская слобода», MacFito, MacChocolate. 11.11.2011-го (ця дата запам’яталася всім) з конвеєра в Золотоноші зійшов перший пакетик із кавою. На церемонії відкриття заводу посол Республіки Сінгапур в Україні Саймон Тенсінг де Круз сказав, що будівництво і запуск нового підприємства — це інвестиції Сінгапуру в економіку України і довіра до нашої країни.

— А ще, — каже генеральний директор ТОВ «ФЕС УКР» Сергій Четверов, — велику підтримку в діяльності нашого підприємства з перших днів надають Золотоніський міський голова Віталій Войцехівський і його команда. З їхньою допомогою нам вдалося вирішити фіскальні й антимонопольні питання, довести чиновникам, що наш завод працює чесно, прозоро, відкрито.

Основа бізнесу — якість

Нинішнє ТОВ «ФЕС УКР» — це 5,3 гектара виробничої площі, на яких розміщені атестовані фізико-хімічна та виробнича лабораторії, склади сировини й готової продукції, цехи, де вирує життя людей, механізмів, продукції. Підтвердження цього — склад, куди потрапляєш на початку екскурсії заводом. Тут відбувається постійний рух, кожен міліметр складського простору наповнений змістом: тут зберігається сировина, там — готова продукція.

Взаємодія машин і людей, як вважають на підприємстві, — це налагоджений колообіг, оперативне та якісне управління в якому здійснюється за рахунок сучасних комп’ютерних програм. Перед тим як відправити на склад, а потім на виробництво, сировину піддають вхідному контролю якості на відповідність інгредієнтів високим стандартам. Потім відділ якості відправляє її в купажні відділення виробничих цехів — це серце виробництва, вхід до якого стороннім заборонено.

У десятках купажних ємностей з іржостійкої сталі відбувається найважливіше — приготування розчинних кавових напоїв. Після цього — знову перевірка у виробничій лабораторії на смак і відповідність еталонному зразку кожної приготованої партії купажу. Лише після позитивного висновку лабораторії напій відправляють на лінії фасування. Тут продукт пакують у звичні для покупця саше або стіки.

Зразки виробленої продукції за кожну зміну архівують у своєрідну бібліотеку продукції, в якій зберігається все, що виробляють на підприємстві ТОВ «ФЕС УКР». Термін зберігання в архіві дорівнює терміну придатності продукту. Такий архів потрібен для того, щоб здійснювати постійний контроль якості продукту не лише на момент його виробництва, а й із плином часу.

Фактично всі процеси на заводі автоматизовано. Однак людина все-таки головна: вона стежить за етапами виробництва і за потреби вносить корективи в роботу машин, перевіряє якість продукції. Останню (паралельно з виробничим персоналом) постійно перевіряють контролери якості, технологи, інженерно-технічна служба, яка забезпечує ідеальну роботу обладнання.

— Про рівень професіоналізму наших працівників, — веде далі генеральний директор підприємства, — можуть свідчити такі факти: для випуску продукції MacCoffee «3в1» у стіках підприємство в 2013 році закупило італійське обладнання. Але під час його запуску ми помітили, що машина упаковує готову продукцію в шоу-бокси не в тому напрямку, який задовольняє споживачів. Це було не лише неестетично, а й викликало зауваження торгівців. Ми звернулися до виробника з цією проблемою. Італійці погодилися розв’язати її за… 35 тисяч євро. Наші умільці переробили обладнання власними силами за менш ніж 1000 гривень.

Удруге вони виявили кмітливість, коли отримали від торгівлі замовлення на виробництво стіків, у яких вершки й цукор були б насипані знизу, а кава — зверху. Завод — виробник обладнання запросив спочатку 50 тисяч євро й три місяці на виготовлення спеціального пристрою з відправкою машини до Італії. Але фахівці нашого підприємства розробили власними силами спеціальний пристрій за значно коротший термін і зекономивши валюту.

Цінності компанії

Тому й злагоджено працює великий заводський механізм. Відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки харчових продуктів ISO 9001: 2015 і ISO 22000: 2007 (HACCP). Тут неможливо працювати не за інструкцією, не за технологією, не за регламентом. Навіть якщо робітник і захоче не докласти в пакетик каву чи інший інгредієнт, зробити це йому не дозволить система менеджменту якості.

Але це ще не все, що створює атмосферу безпеки і впевненості. ТОВ «ФЕС УКР» — компанія, орієнтована на людей: своїх співробітників, партнерів і, звичайно ж, покупця. Кожен, хто потрапляє на територію заводу, вловлює це ренесансне ставлення: в центрі всього — людина. Якщо ТОВ «ФЕС УКР» починає виробництво нового продукту, це для людей. Якщо розширюють виробничу площу, купують нове обладнання — для людей. Потужність, значна кількість квадратних метрів, високі технології — це все про завод ТОВ «ФЕС УКР».

До речі, загальна виробнича потужність цехів підприємства становить мільярд саше на рік. Це величезний потенціал, розрахований не лише на задоволення потреб ринків України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Казахстану, з якими ТОВ «ФЕС УКР» уже співпрацює, а й на країни, що з ними підприємство планує працювати в майбутньому.

У компанії ТОВ «ФЕС УКР» нині близько 270 професіоналів. Згуртований колектив однодумців здатний вирішувати завдання будь-якої складності. На підприємстві активно впроваджують сучасні методи управління і насамперед посилено нарощують упровадження програмних продуктів в усі сфери діяльності виробництва.

Середня заробітна плата становить близько 7 тисяч гривень. Для Золотоноші це вище від середнього.

— До речі, заробітну плату кожен співробітник може перевірити за індивідуальною робочою карткою на комп’ютері, — з гордістю розповідає Сергій Олексійович. — Комп’ютер видасть інформацію про заробіток за будь-який місяць, про те, за що тебе преміювали, які заліки ти складав, коли тебе карали. Працівник може тут знайти навіть наказ про прийом на роботу. І не потрібно іти до бухгалтерії, щоб отримати необхідну довідку.

У ТОВ «ФЕС УКР» створено безпечні умови праці, сучасні обладнані робочі місця, які дають змогу динамічно розвиватися підприємству і вдосконалюватися — його працівникам. Величезне значення приділяють підготовці співробітників. Завдяки спеціально розробленим програмам тренери (кращі працівники підприємства) на кожній посаді проводять навчання новачків, які успішно набувають професійних навичок і проходять період адаптації. У компанії схвалюють і заохочують оволодіння суміжними професіями. Завдяки мотиваційній програмі на підприємстві щомісяця заохочують найкращих співробітників і підрозділи.

ТОВ «ФЕС УКР» удосконалюється, здійснюючи амбітний план відповідно зі своїми цінностями. На першому місці — цінності, а успіх — це те, що приходить, коли дотримуєшся їх. Ось так би працювали на всіх українських підприємствах. Може, тоді зовсім по-іншому зажила б країна?!