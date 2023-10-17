За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, присвячене нагальним питанням Сумської та Чернігівської областей.

«Ми продовжуємо цей цикл засідань, сфокусованих на проблемах окремих регіонів. Нині на порядку денному — комплекс питань двох північних прикордонних із країною­агресором областей. Поряд із типовими для інших деокупованих територій проблемами для нашого північного оплоту характерні особливі безпекові виклики: протяжний кордон з ворогом, регулярні обстріли, диверсійно­підривні дії, супутні гуманітарні та соціально­економічні наслідки», — зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, після деокупації Сумщини та Чернігівщини торік у квітні перед місцевою владою й урядом стоїть завдання нормалізації життя у громадах.

Як повідомив Андрій Єрмак, нині робота всієї дипломатичної команди сконцентрована довкола забезпечення України на зимовий період додатковими засобами ППО.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що поряд із загрозами, пов’язаними ізК зовнішнім ворогом, великої шкоди завдає внутрішній виклик — корупція.

«Щиро сподіваюся, що наші ресурси, спрямовані на відбудову постраждалих від окупантів регіонів, буде використано максимально ефективно й за призначенням. А всім недоброчесним чиновникам маємо чітко продемонструвати, що їх очікує справедливе невідворотне покарання», — сказав Руслан Стефанчук і додав, що парламент готовий розглядати всі пропозиції щодо необхідних законодавчих рішень у цій сфері.

Прем’єр­міністр Денис Шмигаль зазначив, що серед пріоритетних напрямів роботи центральної та місцевої влади —К підготовка й успішне проходження опалювального сезону, відновлення житла людей і соціально важливої та критичної інфраструктури, а також підтримка місцевого бізнесу.

«росія готує наступний етап зимового енергетичного терору після того, як істотно знизиться температура. Ми, звісно, готуємося. Дуже важливо, що на сьогодні маємо достатні запаси газу у сховищах — 15,5 мільярда кубічних метрів. Маємо понад 1,2 мільйона тонн вугілля, і Міністерство енергетики продовжує накопичувати необхідні енергоресурси. Розгортаємо пункти незламності. У Чернігівській області їх створено 330, у Сумській — 541. Важливо, щоб було забезпечено доступ до них, до світла, тепла, зв’язку», —К акцентував очільник уряду.

Як повідомив Денис Шмигаль, загалом Чернігівщина готова до опалювального сезону на 99,5%, Сумщина — на 99,1%. Проблемними залишаються питання функціонування Чернігівської ТЕЦ,Кробіт на Охтирській ТЕЦ, а також реконструкції об’єктів Чернігівводоканалу.

Прем’єр також повідомив, що з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було надано на різні програми відновлення 62,3 мільярда гривень. З них майже 1,7 мільярда передбачено на Сумську область, 673 мільйони — на Чернігівську.

«У відновленні рухаємося за п’ятьма чіткими пріоритетами. Відновлення енергетики, житла, критичної та соціальної інфраструктури, розмінування, допомога бізнесу», — зазначив Прем’єр­міністр.

Окремо глава уряду зауважив, що місцеві бюджети отримують велику допомогу від держави. На 1 вересня залишки становили майже 203 мільярди гривень. Це, за його словами, гарантує цілковиту фінансову спроможність громад.

«У Сумській області до загального фонду місцевих бюджетів в січні — вересні надійшло 7,9 мільярда гривень, це +22,5% до торішніх показників. Зокрема понад 2 мільярди ПДФО військовослужбовців. Залишки коштів становлять 4,5 мільярда гривень. У Чернігівській області до загального фонду місцевих бюджетів у січні — вересні надійшло 8,2 мільярда гривень, це +34% до торішніх показників. Залишки коштів становлять 5,1 мільярда гривень, що загалом забезпечує спроможність у цих областях», — зазначив Денис Шмигаль.

За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, російський агресор з початку року здійснив майже 1300 обстрілів, лише за жовтень ворог випустив по прикордонню приблизно 400 снарядів. ОВА створює тимчасові помешкання для громадян, які залишають домівки у прикордонній зоні. Із початку року звідти виїхало близько 1700 осіб.

Населені пункти Сумської області із травня 2023 року ворог обстріляв 4120 разів, повідомив начальник ОВА Володимир Артюх. Відбувається евакуація цивільних із п’ятикілометрової зони поблизу державного кордону. Уже вивезено понад 5000 людей.

Учасники розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові заслухали інформацію про оперативну обстановку у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Відбулося спілкування членів президії конгресу з головами громад, які мали змогу в інтерактивному режимі поставити запитання та отримати вичерпні відповіді.

Джерело: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ