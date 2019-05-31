Свято Трійці символізує апофеоз життя та природи, осяяний Святим Духом і енергією Сонця

Не обійшлося цьогорічного травня без природних катаклізмів. Такий уже традиційно мінливий характер в останнього весняного місяця: відзначається буревіями, градобоєм і снігопадом. Більше, щоправда, порадував теплими сонячними днями й дощами. Тож одразу все навкруги смарагдово забуяло, заквітувало.

Перший літній місяць вступає у права із добрим запасом вологи і сонячної енергії. Це сприятиме майбутньому врожаю. «Червень урожай замовляє. Що зійде і зародить, узимку не зашкодить», — стверджує прислів’я. На Вінниччині у деяких селах зберігся давній обряд цих замовлянь. Здійснюють його 1 червня. Напередодні господарі виготовляють із вербових гілок колеса, прикрашають їх квітками незабудок, таволги (у цей час вони саме цвітуть). Уранці колеса котять межами, примовляючи: «Котися, колесо, котися — нехай нива щедро колоситься!» Цей день характеризує така прикмета: якщо він погожий, сонячний — місяць буде вологим, що забезпечить гарний врожай городини. Навпаки, якщо йтиме дощ — місяць буде спекотним.

У червні відзначають два великі релігійні свята — Вознесіння Господнє і Трійцю. Починається гаряча пора трудового літа.

«Досить святкувати, треба працювати», «У літню пору ніколи глянути вгору», — стверджують прислів’я. Християнство стверджує, що Вознесіння Христове відкриває праведникам шлях на небо — до воскресіння після смерті. За давніми спостереженнями народних синоптиків, якщо погода цього дня тепла і сонячна, такою вона утримається до кінця місяця. Якщо пройде короткочасний благодатний дощ, на Зелені Свята похолодає.

Троїцькі свята поєднують релігійний зміст і народні звичаї та обряди цієї чарівної пори року. Коріння Зеленої неділі — Трійці сягає у давні часи, тому в ній збережено чимало архаїчних елементів. Наповнена християнською духовністю, вона символізує апофеоз життя та природи, освячений Святим Духом і енергією Сонця.

Тривають Зелені Свята тиждень. Кожному дневі притаманні поетичні звичаї, ритуали, повір’я, пісні, танці. У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові мені пощастило спостерігати, як цікаво проводять обряди завивання вінків, кумування, водіння Тополі, свято Віхи, проводи русалок та ін.

За станом погоди першого дня Трійці старі люди прогнозують, яким буде літо. Якщо йтиме дощ, волога погода утримається до кінця місяця, а літо буде засушливе. Гарна сонячна днина — провісниця щедрого врожаю садовини та баштанних культур.

Першого понеділка після Зелених Свят починається Петрів піст. Петрівка — це час найдовших днів і найкоротших ночей, коли «мала нічка — Петрівочка, не виспалась наша дівочка; не виспалась, не нагулялась і з козаченьком не настоялась». Фольклористи припускають, що петрівчані пісні колись належали до купальського циклу, а згодом відокремилися від них із деякими змінами в тематиці.

Петрівка характерна не лише зразками обрядових пісень, звичаїв і повір’їв, а й ритуальними стравами. Основа харчування цього періоду — фрукти й ранні овочі, холодні борщі на хлібному квасі, буряковому відварі, грибні юшки. Пісного раціону слід дотримуватися до свята апостолів Петра і Павла (12.07).

22 червня — календарна дата, пам’ятна за кількома ознаками. Християнська церква вшановує цього дня святого Кирила, астрологи відзначають літнє сонцестояння, а в історію людства цей день вкарбовано чорною сторінкою — початком гітлерівської агресії проти колишнього СРСР, першою жертвою якої стала Україна. 10 мільйонів українців полягли на полях пекельної борні, 2,3 мільйона було вивезено до рейху на примусові роботи, 250 сіл спалено разом із жителями.

Ушановуючи пам’ять жертв минулої війни, доводиться проливати сльози скорботи за тисячами полеглих захисників від російської агресії на сході України. Імперія зла породила нового фюрера, який кривавим арканом намагається затягти нашу незалежну державу до своєї авторитарної супряги.

Період літнього сонцестояння закінчується 25 червня. Ночі стають довшими, а дні коротшими. «Сонце повертає на зиму, а літо — на спеку», — стверджує прислів’я. Рясна ранкова роса цього дня віщує врожайне літо.

Сподіватимемося, що ця давня народна прикмета збудеться. Побажаймо нашим хліборобам: хай ореться вам і скородиться, нехай сіється, нехай вродиться у полі й городі, у власній господі!

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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1 червня — День захисту дітей; Всесвітній день батьків

2 червня — День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

5 червня — Всесвітній день охорони довкілля

6 червня — День журналіста; Вознесіння Господнє

8 червня — Всесвітній день океанів

9 червня — День працівників легкої промисловості

12 червня — День працівників фондового ринку; Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці

13 червня — Всесвітній день поширення інформації щодо альбінізму

14 червня — Всесвітній день донора крові

15 червня — Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку

16 червня — День батька, День медичного працівника; Зелені свята, Трійця

17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня — День стійкої гастрономії

19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насиллям в умовах конфлікту

20 червня — Всесвітній день біженців

21 червня — Міжнародний день йоги

22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

23 червня — День державної служби; День державної служби ООН; Міжнародний день удів

24 червня — Початок Петрового посту

25 червня — День моряка

26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом

27 червня — День мікро-, малих та середніх підприємств

28 червня — День Конституції України

29 червня — Міжнародний день тропіків

30 червня — День молоді; День молодіжних та дитячих організацій; Міжнародний день астероїда