Це був найкривавіший глобальний конфлікт, у якому загинуло, за різними оцінками, від 50 до 85 мільйонів людей. Як відомо, українці воювали проти нацизму в семи арміях світу: Червоній, Українській Повстанській Армії, Війську польському, французьких, британських, канадських збройних силах та армії США. Прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять близько 8—10 мільйонів. З 2014 року національним символом пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні, став європейський і традиційний український знак — червоний мак.
Український інститут національної пам’яті пропонує, як і щороку, вшанувати пам’ять про загиблих у Другій світовій війні Всеукраїнською акцією «Мак пам’яті» та доповнювати свій одяг червоним маком.
ЗАХОДИ-ВШАНУВАННЯ У СТОЛИЦІ
• 8 травня 2018 року
11:00 — відкриття фотовиставки «Герої» (Національний музей історії України у Другій світовій війні).
22:40 — акція «Перша хвилина миру» (Національний музей історії України у Другій світовій війні).
• 9 травня 2018 року
9:00 — церемонія вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (площа Слави).
9:30 — складання військової присяги молодим поповненням 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України (Національний музей історії України у Другій світовій війні).
ПРЯМА МОВА
Володимир В’ятрович,
голова Українського інституту
національної пам’яті:
— Друга світова війна відкрила руйнівну силу обох тоталітарних режимів — нацистського і комуністичного. Всім відомі злочини нацистів на окупованих територіях України (масові вбивства полонених, Голокост, розстріли мирного населення, спалення сіл).
Тривалий час замовчували численні злочини комуністичного режиму на нашій землі. Серед них розстріли політичних в’язнів у Західній Україні в червні-липні 1941-го, знищення центру Києва восени 1941-го; підрив Дніпрогесу, використання непідготовлених нашвидкуруч мобілізованих вояків. 8 травня — в день, коли завершилася Друга світова війна в Європі, важливо вшанувати всіх її жертв і наголосити, що такі трагедії ніколи не мають повторитися. Про це нагадує наш символ — червоний мак і гасло «Ніколи знову!»