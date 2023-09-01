На Черкащині багато зробили, щоб учні могли оволодівати знаннями у школах у звичному форматі

Перед початком нового навчального року освітяни Черкащини збиралися на традиційні серпневі конференції. Вони обговорили питання розвитку освіти, її реформування, особливості роботи в умовах воєнного стану та завдання на 2023—2024 навчальний рік. На першому плані була безпека дітей. Ішлося про шляхи реформування освітніх закладів, інформаційну прозорість освіти, підтримку ментального здоров’я, якісне харчування, взаємодію з громадськими організаціями, можливість формування ефективних лідерів, контроль якості освіти. Представники Міністерства освіти і науки, Верховної Ради та всеукраїнських громадських організацій, які взяли участь у роботі конференцій, відзначали високий рівень взаємодії влади та громади для убезпечення дітей в умовах війни, забезпечення якості та доступності освіти.

В області чимало зробили, щоб діти могли здобувати освіту у звичному форматі, навчаючись очно. Із лютого 2022 року вдалося збільшити кількість укриттів. Цьому сприяло те, що кошти на укриття уряд передбачив ще у квітні. Із лютого 2022-го в області вдалося облаштувати 665 додаткових найпростіших укриттів у закладах освіти. У восьми школах області завершать роботи восени. А 157 закладів освіти використовують укриття інших суб’єктів господарювання. Про це на брифінгу повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Удома і за партами

Із формою навчання — очна, змішана чи онлайн — мають визначитися засновники навчальних закладів. В облдержадміністрації прогнозують, що переважатимуть очна та змішана форми. Там, де всі учні не зможуть розміститися в укритті, буде кілька змін навчання. У разі повітряних тривог освітній процес перериватиметься. Він продовжуватиметься або в укритті, або після перерви у приміщенні школи. Там, де очне навчання організувати неможливо, планують забезпечити доступ до інтернету з високою швидкістю.

«Побоювання, що окремі заклади зовсім не використовуватимуть дистанційне навчання, даремні, — розповів Ігор Табурець. — Батьки зможуть вільно обирати і змішану форму, і сімейне навчання, й екстернат. Рішення тут мають ухвалити батьки».

Серед основних завдань, що їх педагоги та посадовці вирішували до Дня знань, — не лише наявність укриттів, а й їхня готовність. Є певні вимоги, яких слід дотримуватися. Основні з них — безпека дітей та освітян, запаси води, ліків, матеріально-технічних ресурсів. Чиновники запевнили, що й тут усе — на високому рівні підготовки. Є змога продовжувати навчання і в разі відключення електроенергії. Фактично всі навчальні заклади забезпечено додатковими елементами живлення — генераторами чи акумуляторами. Представники влади свідомі того, що осінньо-зимовий сезон буде непростим, але переконані, що освітній процес має залишатися стійким та якісним.

«Чи траплялося, що навчальний заклад через брак належного укриття реорганізували чи закрили»? — запитуємо в Ігоря Табурця.

«Для закриття закладу засновником ураховують кілька умов. Наявність укриття — обов’язкова умова для безпечної роботи, але є й чимало інших чинників, які слід ураховувати. Це кількість дітей шкільного віку і можливість їх підвезення. Протягом літа засновники скоротили п’ять шкіл, реорганізували чи призупинили навчання у 14 закладах. Зросла кількість опорних шкіл, яких в області тепер 39. Завдяки спільній роботі із громадами й на підставі співфінансування закуплено 17 шкільних автобусів. Окремі громади самостійно закупили такий транспорт, до кінця року кількість придбаних автобусів ще зросте. Усе це на користь навчальному процесу».

Хоч і за кордоном, але під контролем

На Черкащині навчатимуться понад 5 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб. Завдяки партнерам придбано 1,5 тисячі ноутбуків, які дають змогу їм працювати дистанційно. Територіальні громади теж закупили 500 ноутбуків.

Не забувають освітяни й про тих дітей, які виїхали за кордон. Педагоги перебувають на зв’язку з ними та їхніми батьками. Чимало школярів повернулися, як, до речі, й педагогів. Зі 130 вчителів, які виїхали за кордон на початку повномасштабної агресії росії, 65 осіб повернулися (загалом в області майже 12 тисяч учителів). На початку 2022 року за кордоном перебувало 9,5 тисячі дітей (приблизно 8% загальної кількості). Точніше, скільки дітей повернулося, фахівці підрахують уже після 1 вересня. Учителі, закріплені за цими учнями, контролюють успішність та якість їхнього дистанційного навчання.

Багатьох батьків нині турбує питання, які зміни відбуваються у шкільній програмі під час війни.

Цими днями батьки та педагоги мали змогу пересвідчитися в напрацьованій методології навчання. Її постійно вдосконалюють. Освітяни своєчасно реагують на виклики сьогодення, переконаний начальник ОВА. Нині зокрема посилено акцент на глибшому вивченні нашої історичної спадщини — з’явиться предмет, що допоможе краще вивчати минуле нашого краю, поліпшувати патріотичне виховання. Також багато уваги приділено основам безпеки — в області вже створено 37 класів безпеки. У них учні проходитимуть первинну підготовку безпечної життєдіяльності. Це про те, як протидіяти мінній та пожежній загрозі, як надати першу медичну допомогу. У цьому черкасці серед перших. Як і в розвитку СТЕМ-освіти, кібернетики, інших сучасних технологій (про це свідчать призові місця наших школярів).

Насамкінець. Про святкування 1 вересня рішення ухвалять залежно від стану безпеки в тому чи іншому місті чи селі. Місцеві органи влади намагаються зробити так, щоб діти перших і випускних класів відзначили це свято повноцінно. Обласна військова адміністрація рекомендує відзначати його традиційно там, де є безпечні умови. Але ситуація може змінитися в будь-який момент.

Із 1 вересня в Україні на очне навчання до закладів освіти повернуться майже 500 тисяч учнів. Про це на серпневій конференції МОН щодо трансформації освіти заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, 67% закладів освіти забезпечено укриттями, 75% із них — школи.