Мама черкаського гімназиста Оксана Зубенко тепер частіше отримує сповіщення в своєму смартфоні: після кожного уроку вона вже знає, як працював у школі її син. Ніщо не пройде повз пильне око нової програми — електронного щоденника: ні прогул, ні зауваження вчителя, ні, звичайно ж, позитивна оцінка, якою син хоче порадувати батьків. Користується Оксана Миколаївна цією програмою з жовтня, відколи її впровадили в Першій міській гімназії і в усіх школах Черкас як пілотний проект. Користуватися новинкою для неї нескладно. Потрібен доступ до інтернет-мережі та слід скачати програму, ввівши логін і пароль. Тоді на екрані смартфона з’являється розклад сьогоднішніх уроків, просте меню — і вже за секунду ґаджет видає рейтинг її сина серед учнів класу, середній бал з визначеного предмета. Оцінки інших учнів не побачиш. На думку Оксани, найкорисніша функція програми — вчасно дати батькам сигнал: потрібно підтягнути той чи інший предмет. А ще такий щоденник змушує дитину більше старатися, аби порадувати успіхами себе й батьків.

Перші підсумки позитивні

Про електронні щоденники в Черкасах почали говорити ще в липні. За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергія Воронова, впроваджуючи новацію, він хотів спочатку зрозуміти, як оцінюють її саме батьки.

— Спілкуючись із користувачами програми, зрозумів, що вона їх справді зацікавила, тепер батьки більше уваги приділяють тим процесам, які відбуваються на уроках. Важливо, що видно динаміку — гірше чи краще дитина навчається, — розповідає Сергій Павлович.

— А як сприйняли новацію в педагогічних колективах?

— Нині всі навчаються нового, зокрема й учителі. Скажу відверто, спочатку був певний супротив. Ми збирали в департаменті освіти представників кожної школи, аби навчити їх користуватися всіма інструментами, щоб потім вони навчили кожного учителя в своїй школі. Багато хто з представників шкіл шукав різні відмовки: мовляв, і це погано, й те. Дві міські школи (№12 і №32) першими спробували цю систему ще торік, і зараз вони вже відчули позитивний ефект від новації. Саме слово представників цих шкіл розвіяло сумніви песимістів. Вони довго пояснювали колегам усі тонкощі й переваги новації.

Черкаси і Суми стали першими обласними центрами, де спробували запровадити електронні щоденники. Днями сумчани просили поділитися досвідом, як черкасцям вдалося досить швидко запровадити цю систему.

Електроніка замінить паперові документи

Скільки ж електронних щоденників ведуть нині у Черкасах?

Система працює в кожній школі, проте на різних рівнях. Не обійшлося й без певних непорозумінь: наприклад, у 17-й школі батькам дали зразок не дуже коректної заяви на згоду участі в проекті й про використання їхніх персональних даних, адже у межах проекту використовують ім’я, прізвище та номер мобільного телефону. Тому не до кінця зрозуміло, як використовуватимуть ці дані.

Розробники електронного щоденника вже мали кілька зустрічей у Міністерстві освіти і науки — щоб популяризувати проект і наголосити на необхідності осучаснення освітніх механізмів. На перспективу черкаські освітяни хочуть узагалі відмовитися від паперового документообігу. Практика стверджує, що не потрібно зберігати документ 3—5 років — усі дані зберігатимуться на сервері, який буде розміщено в департаменті. Є договір про співпрацю з розробниками програми, що жодна інформація не вийде за рамки цього проекту. З нового року намагатимуться долучити до цього нововведення кожен клас. У всіх школах є вчителі, які чудово навчають дітей, але їм важко швидко освоїти новітню технологію. У департаменті освіти та гуманітарної політики сподіваються, що позитивний приклад переконає всіх критиків у доцільності запровадження новації.

Тим більше, що й самі учні дедалі більше переконуються в ефективності такого контролю. Той, хто досі вчився на 5 і 6, намагається дотягнутися до оцінок 7—8, а ті, хто працював на 8—9, — до 10. Станом на грудень жодної копійки з бюджету на впровадження нової програми не витрачено.

Скільки коштуватиме новація

«Якщо буде вирішено, що електронні щоденники — корисна новація, — каже Сергій Павлович, — то плануємо витратити на це певні кошти — саме на обслуговування програми й на забезпечення вчителів планшетами. Близько тисячі планшетів з безкоштовним доступом до інтернет-мережі 3G уже використовують учителі — ці ґаджети безплатно надав інвестор програми, що було однією з умов, чому ми працюємо саме з ним. На кожного учня витрачатиметься близько 80 гривень на рік. Плануємо отримати кошти на цю програму з міського бюджету. Електронні щоденники впроваджують і в інших містах — багато класів в Одесі вже користуються цією програмою. В інших країнах такі новації теж працюють досить вдало. Та для нас важлива оцінка нововведення саме черкаськими вчителями. Вони ж стверджують, що завдяки електронному щоденнику кількість прогулів зменшилася, активність дітей на уроках зростає. Але про ефективність проекту загалом зможемо судити вже після глибокого аналізу на початку наступного року».

Одна з умов співпраці з інвестором — можливість коригування програми, тобто внесення туди змін, які педагоги вважатимуть доцільними. Зараз ініціатори впровадження проекту вивчають динаміку успішності класів — щоб бачити, на якому етапі шкільної програми, наприклад, пішов спад успішності. Та й батьки зможуть простежити тенденції в навчанні дитини. Цим проектом зацікавилися і в «Приватбанку» — там пропонують об’єднати його з іншими послугами й створити єдину інформаційну платформу. Це додасть зручності в запровадженні додаткових освітніх послуг. Новація зручна навіть для організації харчування в школі: зранку можна побачити, скільки учнів прийшло до школи, а отже, на скількох осіб потрібно приготувати страви. Ще одна можлива функція — ефективно інформувати батьків про різні заходи у школі і місті загалом. Одним із подальших кроків може стати користування електронними підручниками та книжками. Ще планують запровадити зворотний зв’язок батьків із департаментом освіти, чат із класним керівником.

На сьогодні ще не всіх учнів у Черкасах охоплено згаданою системою. Батьки більшості школярів молодших класів, учнів профтехучилищ ще тільки придивляються до новації. У нинішніх умовах дедалі більше відповідальності й навантаження школа перекладає саме на родину. Нерідко в школі ще можна почути фразу «Не хочеш навчатися — не заважай іншим, сиди собі тихо». Звісно, такої «педагогіки» ні Василь Сухомлинський, ні Олександр Захаренко ніколи не підтримали б. Що ж залишається батькам? Психологи твердять: бути чутливими до всіх процесів у школі й до змін у настроях учня. А електронні щоденники за умови правильного застосування можуть стати тією новітньою чарівною паличкою, своєрідним камертоном, налаштувавшись на який, весь шкільний оркестр з його численними учасниками заграє злагоджено й продуктивно.