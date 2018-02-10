— Чи потрібно змінювати ідентифікаційний код жінці, яка вийшла заміж і змінила прізвище?
Ольга СОВИК,
Вінницька область
Консультує президент
БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє»
Денис ГРЕЧКО
— За загальним правилом, у разі зміни прізвища (після вступу у шлюб або з інших причин) необхідно замінити документи, пов’язані з особистістю громадянина. Для оновлення деяких з них законодавець встановив обов’язковий термін, пропуск якого загрожує штрафом. Обов’язковому обміну підлягає й ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).
Заміна ІПН у разі зміни прізвища після одруження. Тут ідеться про надання нового свідоцтва про постановку на податковий облік. У вас залишається старий номер, але його записують на нове прізвище.
Як і де замінити ІПН? Картку платника податків замінюють державні податкові інспекції (ДПІ) за місцем проживання, отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, а також головне управління Державної фіскальної служби в областях та м. Києві. Термін видачі довідки про присвоєння ІПН становить 5 робочих днів.
Вам потрібно надати такі документи:
1) заява за формою 5ДР;
2) оригінал довідки ІПН (форма № 1ДР);
3) український паспорт (оригінал і копія);
4) свідоцтво про шлюб (оригінал + копія).
Адміністративний штраф: за ненадання інформації про заміну довідки про присвоєння ідентифікаційного коду — 85 гривень.